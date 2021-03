Ducati Riding Academy 2021: aperte le iscrizioni al nuovo format DRE Adventure

La stagione 2021 della Ducati Riding Academy si arricchisce con l’introduzione in calendario delle tappe del nuovo format DRE Adventure, un corso dedicato agli appassionati dell’adventouring che desiderano migliorare le proprie abilità nella guida on e off-road, sperimentando le qualità delle moto Ducati, in particolare della Multistrada V4.



Il format DRE Adventure, evoluzione del DRE Enduro, si caratterizza per un programma estremamente ampio che vede momenti di esercitazione affiancati a tour in cui è possibile apprezzare le caratteristiche dinamiche delle moto Ducati e soprattutto della Multistrada V4, grande novità introdotta nella gamma 2021. Grazie a una didattica di altissimo livello, il corso ha infatti l’obiettivo di fornire ai motociclisti la possibilità di scoprire i segreti del mondo adventouring : dalla giusta posizione in sella, all’apprendimento delle tecniche di guida più efficaci in fuoristrada, fino ad arrivare a consigli tecnici e logistici in preparazione al viaggio e alla riparazione di una foratura con il kit tubeless in dotazione.



Il programma del corso DRE Adventure si articola su due giorni. Il primo è dedicato alla presa di contatto con la moto e allo svolgimento di esercizi tecnici per guadagnare la giusta confidenza nella guida in off-road, mentre la seconda giornata prevede un tour con tratti sia in strada sia fuoristrada, che pone immediatamente i partecipanti nelle condizioni di mettere in pratica quanto appreso sul piano didattico.



Tutti gli appuntamenti del DRE Adventure hanno come base la splendida location del Castello di Nipozzano , in provincia di Firenze. Di proprietà della famiglia dei Marchesi de Frescobaldi, questo castello è un luogo perfetto per vivere un’esperienza a tutto tondo, che coniuga il piacere di guida sulle strade della Toscana con i suoi panorami mozzafiato e l’opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche locali.



Il direttore tecnico del format è il recordman dei rally-raid africani Beppe Gualini, con ben 10 edizioni della Parigi-Dakar all’attivo. Gualini e il team di istruttori suddivideranno gli iscritti in piccoli gruppi sulle base del livello di abilità, in modo da poter seguire con attenzione ogni partecipante, sin dalla scelta della moto da utilizzare. Oltre alla Multistrada V4, il bikeset è infatti composto anche da Multistrada 950 e Scrambler® Desert Sled.



Tutte le informazioni e i dettagli per partecipare al nuovo DRE Adventure sono disponibili sulla pagina dedicata del sito. Gli appuntamenti con il nuovo format inseriti nel calendario della Ducati Riding Academy 2021 sono quattro: i primi due nel mese di maggio (6-7 e 8-9 maggio) e a seguire altri due nel mese di settembre (16-17 e 18-19 settembre).



L’offerta off-road della DRE Academy presenta anche un’altra novità. Per chi desidera un corso esclusivo con Beppe Gualini come maestro d’eccezione, Ducati propone infatti la possibilità di concordare direttamente con il team DRE un corso su misura in cui il cliente potrà scegliere data, durata e livello in base alle proprie esigenze. Beppe Gualini offrirà la sua esperienza in una full immersion riservata a singole persone o piccoli gruppi, al fine di trasmettere tutti i segreti della guida fuoristrada, appresi nel corso della sua lunga carriera.



Per maggiori informazioni sui corsi di guida, il programma e le modalità di iscrizione è possibile visitare la sezione DRE Academy del sito Ducati.com