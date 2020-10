Ducati Streetfighter V4: la gamma 2021 diventa Euro 5 e aggiunge una nuova colorazione

Per il 2021 Ducati presenta lo Streetfighter V4 S nella nuova colorazione Dark Stealth, che si affianca allo sportivo Ducati Red. Inoltre, tutti i modelli della gamma Ducati Streetfighter V4 diventano conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 5.



Lo Streetfighter è il risultato della "Fight Formula": la Panigale V4 spogliata delle carene, con manubrio alto e largo, 178 kg di peso, motore Desmosedici Stradale 1.100 cm 3 con 208 CV, tenuti a bada da ali biplano e da un pacchetto elettronico di ultima generazione. Una naked Ducati esagerata, moderna e tecnologica che ha da subito riscosso un grande successo fra i motociclisti di tutto il mondo, confermato anche dai riscontri positivi dei media nazionali e internazionali. Il Dark Stealth è un nero opaco moderno e rappresenta la scelta cromatica perfetta per mostrare il lato aggressivo della ultra-naked Ducati.



Con l’arrivo del 2021, tutte le moto della gamma Ducati Streetfighter V4 diventano conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 5, mantenendo i valori di potenza e coppia massimi inalterati, ma riposizionati a regimi di rotazione differenti. Lo Streetfighter V4 Euro 5 eroga una potenza di 208 CV (153 kW) a 13.000 giri/minuto (250 giri più in alto rispetto alla versione EURO 4) e una coppia di 12,5 Kgm (123 Nm) a 9.500 giri/minuto (2.000 giri/minuto più in basso rispetto alla versione EURO 4). Questi valori, ottenuti grazie a una nuova calibrazione e al nuovo scarico, rendono la moto ancora più godibile sulle strade tutte curve.



Per rispettare il nuovo standard europeo sulle emissioni inquinanti, sono state apportate diverse modifiche alla linea di scarico del Desmosedici Stradale e alla calibrazione motore. Il silenziatore, invariato da un punto di vista estetico, utilizza catalizzatori maggiorati (+10 mm di lunghezza) e con una nuova tecnologia di impregnazione dei metalli nobili, fondamentali per massimizzare la capacità di convertire i gas inquinanti. Lunghezze e dimensioni dei primari di scarico della bancata posteriore sono stati ottimizzati per minimizzare il tempo di accensione del catalizzatore, mantenendo inalterate le prestazioni del motore.



Confrontati con i modelli Euro 4, i collettori della bancata posteriore sono stati accorciati di 100 mm e ridotti nel diametro, passando da Ø 42 mm a Ø 38 mm. Il nuovo componente ha permesso l’introduzione di un paracalore posteriore più compatto e integrato nel corpo della moto. Sempre a favore del contenimento delle emissioni, l’introduzione di 4 sonde lambda, una per ogni cilindro, che permettono un controllo più raffinato delle quantità di carburante iniettato.



Tutti i modelli Streetfighter V4 della gamma 2021 montano poi nuove pompe freno anteriore e frizione, entrambe autospurganti e derivate da quelle impiegate per la prima volta sulla Superleggera V4. Il corpo delle nuove pompe è stato disegnato con una configurazione tale da consentire uno spurgo "naturale", eliminando quindi la necessità di intervenire sull’impianto nell’eventualità di aria presente nel circuito.



Tutta la gamma Streetfighter V4 per il 2021, inclusa la colorazione Dark Stealth per la versione "S", è già ordinabile nei concessionari Ducati e sarà disponibile a partire dal mese di novembre 2020.