È una Ferrari la seconda auto più costosa di sempre

Una Ferrari 330 LM / 250 GTO Scaglietti del 1962 è stata venduta all'asta da Sotheby's per 51,7 milioni di euro a New York. La cifra a cui è stata acquistata ne ha fatto la seconda auto più cara di sempre (la più costosa in assoluto è una Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé del 1955 venduta sempre da Sotheby's per 135 milioni di euro).

La Rossa in questione è l'unica GTO Tipo 1962 corsa dalla Scuderia Ferrari. Nel suo passato ci sono una vittoria di classe e un 2° posto assoluto alla 1000 KM del Nürburgring del 1962. Si tratta dello stesso modello guidato da Mike Parkes e Lorenzo Bandini per la Scuderia Ferrari alla 24 Ore di Le Mans del 1962. Nel suo palmares c'è anche un secondo posto nel Campionato Siciliano della Montagna 1965.

In precedenza è stata di proprietà di un presidente del Ferrari Club of America. Beneficia di 38 anni di cure meticolose sotto l'attuale proprietà. Tra i riconoscimenti come auto storica vanta un "FCA Platinum Award" e la "Coppa Bella Macchina" al Cavallino Classic.

Arrivata 2° nella classe GTO al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach 2011, su 23 GTO totali, è stata eletta anche Best of Show al Concorso d'Eleganza dell'Amelia Island.

L'auto è stata venduta con copie delle schede di costruzione della fabbrica, corrispondenza del proprietario, copertura delle corse d'epoca e articoli di riviste che la riguardano.