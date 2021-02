Electric Days Digital: parterre d’eccezione per parlare di auto e sostenibilità

Filiera di settore ma non solo, perché la transizione ha mille sfaccettature: sul palco anche Boeri, Lagerbäck, Llewellyn, Maronta, Moroder, Oldani, Passera e Rocca

Si fa sempre più ricca l’agenda degli Electric Days Digital, l’evento sulla mobilità elettrificata promosso da Motorsport Network (Motor1.com, InsideEVs.it) in collaborazione con Condé Nast (Wired, Vanity Fair, GQ).

In programma dall’8 al 12 febbraio 2021, il primo appuntamento con la manifestazione nata per orientare il pubblico nel mondo delle auto elettrificate vedrà infatti - accanto ai vertici dell’industria italiana - un fitto parterre di ospiti d’eccezione, con cui inquadrare il tema della sostenibilità da prospettive non convenzionali.

Dall’archistar Stefano Boeri alla conduttrice televisiva Filippa Lagerbäck, passando dal premio Oscar Giorgio Moroder al presentatore di Fully Charged, Robert Llewellyn, ed ancora lo chef stellato Davide Oldani e l’attrice Stefania Rocca.

Ma la transizione energetica ha anche straordinarie implicazioni finanziarie e geopolitiche, che saranno approfondite con l’ex ministro e numero uno di Illimity, Corrado Passera, e con il responsabile relazioni internazionali di Limes, Fabrizio Maronta.

Di primissimo piano la componente industriale, con la partecipazione di BMW, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Lexus, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota e Volkswagen Veicoli Commerciali.

Tutto questo solo per quanto riguarda i brand auto, perché alla manifestazione - che vede ANFIA, UNRAE e Motus-E come partner istituzionali - prenderanno parte anche Bosch, Flash Battery, FPT, IrenGo, LeasePlan, Seri Industrial, Texa e TUC.technology, oltre ai designer Mike Robinson e Umberto Palermo.

Appuntamento quindi a partire dall’8 febbraio sul sito www.electricdays.it, dove sarà possibile seguire in diretta o on demand tutti i dibattiti, le interviste e gli approfondimenti di questa prima edizione degli Electric Days Digital.