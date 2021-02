Preludio Remix, il ‘suono’ dei motori silenziosi agli Electric Days Digital

Il compositore Giorgio Moroder ha presentato “Preludio Remix”, il sound realizzato per i motori di ultima generazione di FPT Industrial. Da ascoltare on demand sul sito www.electricdays.it e disponibile per il download sul sito di FPT

La rivoluzione della mobilità elettrica passa anche attraverso il suono. Ai Meet degli Electric Days Digital è stato ospite uno dei più importanti compositori nella storia della musica elettronica, Giorgio Moroder, il tre volte premio Oscar, innovatore e appassionato dei motori.

Il maestro Moroder ha scelto la platea degli Electric Days Digital per lanciare il remix di “Preludio”, progetto sonoro del futuro che caratterizza l’accensione dei veicoli con i motori di ultima generazione di FPT Industrial, dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori industriali sostenibili.

“Preludio Remix by Giorgio Moroder”, presentato in anteprima al termine dell’intervista realizzata agli Electric Days Digital e visualizzabile al link è un’armonia di suoni composta da archi, trombe e batteria (non elettronica) disponibile per il download sul sito di FPT Industrial.

Il sound è stato presentato durante la quarta giornata degli Electric Days Digital, l’evento sulla mobilità elettrificata promosso da Motorsport Network (Motor1.com, InsideEVs.it) in collaborazione con Condé Nast (Wired, Vanity Fair, GQ).