Electric Days Digital: arrivano le prime video guide all'acquisto per l'auto elettrificata

in esclusiva agli Electric Days Digital 2021 arriva la prima serie di guide all’acquisto per esplorare il mondo dell’auto elettrificata

A chi conviene davvero un’auto elettrica? Quali sono i vantaggi e i limiti di un’auto plug-in hybrid? Come si ricarica un’auto ibrida di tipo full? Per rispondere a queste e a tante altre domande - proprio le stesse che si pongono i consumatori - in esclusiva agli Electric Days Digital 2021 arriva la prima serie di guide all’acquisto per esplorare il mondo dell’auto elettrificata.

La serie si compone di quattro video, già disponibili sul sito www.electricdays.it, ciascuno dei quali dedicato a una tecnologia: mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e elettrico.

Attraverso domande mirate e spiegazioni dettagliate, ma allo stesso tempo accessibili a tutti, e con il supporto di infografiche, le video guide all’acquisto dal titolo “Perché scegliere” hanno l’obiettivo di orientare i consumatori verso la pluralità di offerte che oggi il mercato propone.

Guida all'acquisto di un'auto mild-hybrid

https://www.electricdays.it/mild-hybrid/

Guida all'acquisto di un'auto full-hybrid

https://www.electricdays.it/full-hybrid/

Guida all'acquisto di un'auto plug-in hybrid

https://www.electricdays.it/plug-in-hybrid/

Guida all'acquisto di un'auto elettrica

https://www.electricdays.it/electric/