Ferrari valuta l'ampliamento dello stabilimento di Maranello per produrre elettriche

Recentemente il Parlamento europeo si è espresso a favore dello stop alla produzione di auto con motori a benzina e diesel a partire dal 2035. La decisione non è ancora definitiva, ma per il momento sono stati respinti gli assalti di chi ha provato a differire il limite temporale stabilito o il tetto massimo delle emissioni.

Tra le norme discusse dalla plenaria di Bruxelles, è stata approvato anche il cosiddetto decreto "salva-Ferrari", una deroga riconosciuta alle aziende che lavorano su volumi limitati, che riguarda in particolar modo i marchi di lusso, come Ferrari e Lamborghini.

Ed è notizia di pochi giorni fa che proprio la Ferrari avrebbe intenzione di ampliare il proprio stabilimento di Maranello, con una divisione dedicata allo sviluppo di modelli elettrificati. A riportare l'indiscrezione è Bloomberg che rivela come la casa di Maranello abbia acquisito terreni adiacenti al proprio impianto produttivo in Emilia-Romagna.

Il Cavallino rampante ha già lanciato alcuni modelli plug-in hybrid e non è da escludere che si stia preparando a concepire nuovi modelli, totalmente elettrici, che verranno probabilmente costruiti all'interno di una terza linea di montaggio, dedicata. Nella stessa area dovrebbe sorgere anche un centro di R&D concepito per sviluppare nuove soluzioni in materia di elettrificazione e nuove tecnologie da implementare per i modelli che verranno. Novità più certe potrebbero emergere già nei prossimi giorni: il 16 giugno, infatti, è prevista la presentazione del nuovo piano di sviluppo Ferrari per i prossimi cinque anni.

Voci di corridoio vorrebbero la fabbrica delle Rosse già al lavoro sul suo primo modello totalmente elettrico che potrebbe debuttare nel 2035. Resta ormai poco da attendere, invece, per il debutto di Ferrari Purosangue, SUV sportivo (il primo del Cavallino) che sarà uno degli ultimi modelli a fregiarsi del propulsore V12 privo di elettrificazione.