Ferrari Roma venduta all'asta negli USA per sostenere le attività di Save the Children

Il Cavallino Rampante ha raccolto 750.000 dollari per i programmi educativi di Save the Children negli Stati Uniti, grazie anche all'offerta che si è aggiudicata la Ferrari Roma in una recente asta online.

Questo risultato è stato annunciato ieri sera durante il gala virtuale di Save the Children intitolato "Kid Strong Together", ed è la tappa più importante dell'iniziativa filantropica a cui hanno aderito il leader della band Maroon 5, Adam Levine, e sua moglie, la modella Behati Prinsloo, prestando i loro volti per far conoscere questa importante causa di grande attualità.

Ferrari ha scelto di supportare Save the Children e le sue attività nel continente americano, che mirano a sostenere gratuitamente l’apprendimento dei bambini affiancando i loro genitori e operatori. Date le notevoli incertezze sull'assistenza all'infanzia e sull'apertura delle scuole, la perdita nell’apprendimento su vasta scala è uno dei rischi maggiori per i bambini causati dalla pandemia da Covid-19, anche negli Stati Uniti. Per questo, a partire da marzo, Save the Children ha raggiunto più di 700.000 bambini e le loro famiglie in 200 comunità rurali del Paese.

"Questo è stato un periodo in cui il sostegno ai bambini, e lo sguardo rivolto al futuro, sono stati punti focali per molti di noi", afferma Matteo Torre, Presidente di Ferrari Nord America. "Su quel futuro abbiamo voluto investire in modo tempestivo e adeguato attraverso questo contributo a Save the Children, offrendo una delle prime Ferrari Roma che stanno per arrivare sul mercato", conclude.

"Behati ed io siamo onorati dell’opportunità di sostenere Save the Children e di aver contribuito a far conoscere questa iniziativa, contribuendo con Ferrari a un risultato vincente", ha dichiarato Adam Levine. "Dare ai bambini l'istruzione che meritano è la strada maestra per la loro crescita personale e per offrire loro migliori opportunità. È una causa molto significativa per noi", ha concluso Adam.

La nuova Ferrari Roma pone al primo posto le emozioni di guida, attraverso le sue esaltanti prestazioni e il suo design senza tempo, che la mettono al centro di questa iniziativa benefica. La Ferrari Roma incarna "La Nuova Dolce Vita", ispirandosi nel design a quell’eleganza sportiva celebrata dalle leggendarie Ferrari Gran Turismo degli anni Sessanta. La Ferrari Roma, raffinata e senza tempo, introduce dal punto di vista tecnologico una serie di caratteristiche ineguagliabili che la pongono ai vertici del suo segmento in termini di prestazioni e di piacere di guida.