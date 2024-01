Il grande freddo blocca le auto elettriche di Tesla

Decine di Tesla bloccate a causa del freddo. È quanto stanno affrontando a Chicago, negli Stati Uniti, numerosi proprietari delle auto elettriche di Elon Musk, che hanno tentato di ricaricare i loro veicoli senza fortuna. Lo scenario è abbastanza apocalittico: un cimitero di auto elettriche. Le storie raccontate dai proprietari di Tesla sono tutte molto simili. Dopo aver lasciato i loro veicoli all'esterno per diverse ore non sono più riusciti a riavviarli. E soprattutto: nessuno di loro riesce a capire come fare per caricarli. Nelle stazioni di ricarica di veicoli elettrici si registrano scene di disperazione: le batterie sono scariche e gli automobilisti devono rinunciare alle vetture.

La causa? Le temperature gelide che hanno attanagliato il Midwest: la colonnina di mercurio è scesa di 18 gradi oltre lo zero. All'emittente statunitense Fox News, Mark Bilek della Chicago Auto Trade Association ha spiegato che il freddo può influire sulla capacità dei veicoli elettrici di caricarsi correttamente. "Non è plug and go. È necessario precondizionare la batteria, il che significa che è necessario portarla alla temperatura ottimale per accettare una ricarica rapida", ha affermato l'esperto. Sul sito della casa automobilistica di Elon Musk si precisa che con basse temperature è necessaria più energia per riscaldare il veicolo e quindi è normale che aumenti il consumo. Tesla ha quindi consigliato di mantenere il livello di carica sopra al 20 per cento e utilizzare la funzione "partenza programmata" in modo che il veicolo possa gestire da sé la ricarica.