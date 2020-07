Suzuki presenta la gamma Swift Hybrid, l’ibrida dalle mille anime

Suzuki Swift è la storica portabandiera della Casa di Hamamatsu nella categoria delle compatte. Nel corso della sua lunga carriera SWIFT ha saputo affermarsi in tutti i continenti, al punto da diventare un brand nel brand, conosciuto e apprezzato su scala mondiale da una clientela vasta e trasversale.

Oggi Swift Hybrid è pronta ad affrontare nuove sfide e a raggiungere altri ambiziosi traguardi con una gamma interamente ibrida che non ha eguali nel panorama automotive. A comporla sono tante anime diverse, accomunate però dallo stesso carattere deciso e dalla medesima attenzione all’ambiente, al piacere di guida e alla sicurezza.

Una personalità unica, con tante sfaccettature

Suzuki Swift ha una linea fresca e moderna, che abbina eleganza e dinamismo a un tocco hi-tech, grazie ai nuovi fari full LED. Le forme atletiche della carrozzeria sono messe in risalto dal rinnovato assortimento di cerchi in lega leggera e di colorazioni. Il catalogo offre innumerevoli possibilità di personalizzazione, che consentono a ogni cliente di esprimere il proprio carattere nella scelta dell’auto e di mettere in risalto quella che, tra le tante anime di SWIFT, sente più sua.

Ecologica

Suzuki è all’avanguardia in materia di ibridazione: tutta l’attuale gamma SWIFT è ibrida, così come ibrido è oggi l’intero listino di Hamamatsu. La geniale tecnologia Suzuki Hybrid permette una drastica riduzione dei consumi e delle emissioni nocive e migliora le doti di spunto con peso e ingombri contenuti.

Agile e avventurosa

Swift è lunga 385 cm ed è tra le vetture più compatte del segmento B. Pur avendo un abitacolo molto accogliente, si muove con grande agilità nel traffico e negli spazi stretti dei centri urbani. La piattaforma Heartect aiuta a contenere la massa a vuoto e assicura a qualsiasi versione una grande maneggevolezza in qualsiasi frangente.

Swift è l’unica vettura della sua fascia di mercato disponibile anche a trazione integrale e mette a frutto l’eccezionale esperienza Suzuki nel mondo delle 4x4. Il suo sistema 4x4AllGrip Auto trasferisce automaticamente coppia alle ruote posteriori appena quelle anteriori perdono aderenza. Il risultato è un miglioramento della motricità e della stabilità in condizioni di bassa aderenza. SWIFT Hybrid 4x4AllGrip supera con disinvoltura sterrati e fondi innevati, l’ideale per chi ama lasciarsi alle spalle il traffico e stare a contatto con la natura.

Sicura

La strategia commerciale Suzuki è “tutto di serie, senza sorprese”. Oltre a tanti dispositivi che portano la qualità della vita a bordo ai livelli delle auto dei segmenti superiori, Swift è equipaggiata con i più moderni sistemi Adas di guida autonoma di livello 2. La dotazione di tutti gli allestimenti include per esempio i sistemi “nontiabbaglio”, “attentofrena”, “guardaspalle”, “vaipure”, “occhioallimite”, “guidadritto” e “restasveglio”.

Sportiva

Con la sua docilità e la sua reattività ogni Swift Hybrid sa regalare un intenso piacere a chi è al volante. La massima espressione del coinvolgimento nella guida si ha con Swift Sport HYBRID. Con rapporti peso/potenza e peso/coppia ai vertici della classe, è lei la hot hatch più divertente in circolazione, pronta a eseguire all’istante tutti i comandi del pilota.

Swift Sport HYBRID è anche l’Auto Ufficiale di Rally Italia Talent 2020, la vettura che realizza il sogno di tanti appassionati di correre gratuitamente una gara valida per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport. Con le sue prestazioni e la sua incisività tra le curve sa far emergere il talento dei piloti in erba e consente loro di affinare la tecnica di guida, seguendo le indicazioni degli esaminatori del talent.

Racing

Swift ha una spiccata vocazione agonistica. Negli anni è stata grande protagonista della scena rallistica con i trofei monomarca Suzuki Rally Cup e Suzuki Rally Trophy. In questa stagione, poi, in occasione del rallyLANA, Swift Sport Hybrid R1 ha segnato il debutto di un’auto ibrida in un rally di alto livello, dimostrando come una vettura derivata dalla serie possa raggiungere nuovi e migliori compromessi tra efficienza e competitività.

Listino

Suzuki Swift HYBRID viene presentata nelle versioni COOL e TOP entrambe equipaggiate come da filosofia “tutto di serie, senza sorprese” con sistemi di sicurezza attiva di livello 2 già dalla versione COOL. Il listino parte da Euro 12.790 per la versione COOL in promozione grazie anche agli incentivi (IVA inclusa, IPT, PFU e vernice metallizzata esclusi) fino al prossimo 30 settembre.