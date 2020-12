Gruppo Piaggio e IBM insieme per migliorare l'efficienza degli stabilimenti

IBM e il Gruppo Piaggio hanno annunciato il completamento del progetto internazionale di migrazione delle applicazioni gestionali di Piaggio a SAP S/4 HANA. La soluzione consentirà di accelerare e semplificare i processi interni, fornendo ai dipendenti del Gruppo strumenti di gestione degli ordini più efficaci e veloci e una maggiore flessibilità nei servizi offerti ai propri clienti.

Il Gruppo Piaggio si è focalizzato sulla razionalizzazione dei processi attraverso l'upgrade dell'infrastruttura applicativa comune e integrata, presso i suoi sei poli industriali nel mondo: quattro in Italia, uno in India e uno in Vietnam, dove svolge attività produttive e commerciali. S/4HANA fornirà una visione centralizzata delle informazioni, consentendo a Piaggio l’analisi in tempo reale dei dati gestionali ed economici, su qualsiasi dispositivo, anche in movimento, offrendo all’utente finale diversi strumenti per analizzare i dati in modo indipendente e simulare scenari alternativi.

“Abbiamo posto le basi per favorire l’evoluzione rapida e costante dei nostri processi e per ulteriori interventi di digitalizzazione futuri sui più importanti processi aziendali, a supporto delle funzioni interne, della collaborazione con i partner strategici e della rete vendita”, ha commentato Vittorio Boero, Chief Information Officer del Gruppo Piaggio, “Tale evoluzione avverrà secondo un piano di sviluppo che abbiamo disegnato con l’obiettivo di apportare benefici tangibili e significativi al business attraverso un approccio di miglioramento costante”.

Iniziato nel primo trimestre del 2020, il processo di migrazione è stato realizzato da IBM affrontando le sfide imposte dalle esigenze di distanziamento sociale dovute all’emergenza Covid-19, con il progressivo consolidamento avvenuto entro la fine di giugno. Il progetto è stato completato con successo, nonostante le difficoltà operative di eseguire testing e avvio in produzione nei tre Paesi con un supporto remoto invece che on-site.

Per perseguire gli obiettivi di crescita internazionale del proprio business, Piaggio aveva la necessità di completare il progetto in sicurezza e puntualmente, anche per assicurare la partenza del nuovo sistema prima dell'avvio dell'alta stagione delle vendite. IBM Services è stata scelta per le sue ampie e comprovate competenze, sia applicative sulla nuova tecnologia SAP S/4HANA che di industria. IBM, che oltre 20 anni fa aveva eseguito per Piaggio il progetto di installazione di SAP R/3, ha condotto con successo il progetto di conversione sfruttando al meglio le nuove ed efficienti funzionalità del sistema gestionale che coniuga le transazioni di un ERP con le tecnologie emergenti. Il progetto rappresenta il primo passo di un percorso evolutivo che proietta Piaggio verso la dimensione di una impresa cognitiva, ovvero un’azienda capace di utilizzare al meglio i dati interni ed esterni per supportare le strategie aziendali e le scelte di business.

“Dalla progettazione della prima Vespa ad oggi, Piaggio ha sempre dimostrato di credere nella spinta propulsiva dell’innovazione e del capitale umano per affrontare e vincere le sfide del mercato. Anche durante la pandemia, Piaggio ha continuato il suo percorso di trasformazione per diventare una cognitive enterprise, capace di utilizzare al meglio la tecnologia per migliorare efficienza e competitività,” ha affermato Luigi Menzio, Global Business Services Executive Partner di IBM Italia. “IBM è fiera di aver supportato un’azienda simbolo dell’eccellenza italiana nel completare in modo rapido e sicuro, nonostante i limiti imposti dal lockdown, il suo progetto di migrazione internazionale verso SAP S/4HANA".