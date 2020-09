Honda presenta la nuova CB125F 2021: la tuttofare giapponese completamente riprogettata

Una moto entry-level da 125 cc deve come caratteristica principale la versatilità. Per alcuni rappresenta la soluzione ideale per gli spostamenti quotidiani - e deve quindi essere brillante, affidabile, conveniente al momento dell’acquisto e in termini di costi di gestione - per altri è invece il modello di accesso al mondo della moto, e deve perciò essere facile da condurre, sicura e divertente, oltre a possedere un look accattivante.

Una 125 è quasi sempre la cilindrata con cui ha inizio la propria avventura motociclistica, la prima "vera" moto. In quanto tale, deve trasmettere l'eccitazione, la libertà e il piacere caratteristico che le due ruote portano nella vita di tutti i giorni. Per qualsiasi costruttore accogliere i principianti e introdurli al proprio marchio è importante e un'esperienza iniziale positiva può portare a una fedeltà di marca che dura tutta la vita: CB125F svolge da tempo questa funzione per Honda.

Ma la CB125F è tutto questo e molto di più. Immaginate la più robusta, inarrestabile, affidabile ed efficiente tra le moto di piccola cilindrata, aggiungete uno stile moderno, una facilità di guida ineguagliabile e costi di gestione irrisori: avrete scoperto la CB125F. Nata nel 2015 come erede della gloriosa CBF125, per il 2021 la CB125F è stata ridisegnata ancora una volta per essere ancora più desiderabile e conveniente. La CB125F è la moto ideale per raggiungere la propria meta o per iniziare la propria traiettoria da motociclista.

Honda CB125F: una panoramica del nuovo modello

La nuova CB125F è una moto compatta, per il cui sviluppo sono state depositate 19 domande di brevetto. Prodotta presso lo stabilimento Honda di Atessa (CH) in Abruzzo, migliora notevolmente i già irrisori consumi di benzina grazie al motore eSP (Enhanced Smart Power) raffreddato ad aria, senza nessuna perdita di prestazioni rispetto al modello precedente. È più leggera di 11 kg, con un telaio tutto nuovo e un restyling che la rende più accattivante, mentre le luci a LED e il cruscotto digitale le donano un tocco finale di qualità. La CB125F 2021 è disponibile nei colori Splendor Red, Pearl Cool White e Black.

Il nuovo motore eSP (Enhanced Smart Power) della CB125F 2021, monocilindrico monoalbero (SOHC) a 2 valvole da 124 cc raffreddato ad aria, conforme alle normative Euro5, è stato progettato per mantenere prestazioni generose sulle trafficate strade urbane ed essere al contempo straordinariamente affidabile ed efficiente nei consumi.

La potenza massima di 11 CV (8 kW) viene erogata a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 10,9 Nm a 6.000 giri/min (invece dei precedenti di 7,8 kW a 7.750 giri/min e 10,2 Nm a 6.250 giri/min). I valori di alesaggio e corsa sono pari a 50 x 63,1 mm, con un rapporto di compressione di 10:1 (in precedenza 52,4 x 57,8 mm e 9,2:1). Accelerando da fermo la CB125F copre i 200 metri in 12,4 secondi ma, soprattutto, l'efficienza dei consumi è notevolmente migliorata, passando dal già ottimo valore di 51 km/l al nuovo impressionante valore di 66,7 km/l, per una potenziale autonomia di oltre 800 km sfruttando per intero gli 11 litri del serbatoio.

Negli ultimi anni, Honda ha sviluppato i suoi motori eSP (Enhanced Smart Power) e le tecniche di progettazione che li contraddistinguono, su una gamma crescente di scooter 125 cc. L'attenzione è incentrata sulle tecnologie che riducono gli attriti interni, che ha portato ad analizzare e sviluppare ogni singolo componente del motore. Il motore eSP della CB125F 2021 gode del know-how accumulato in otto anni di intenso lavoro.

Tutto inizia dal peso. Il nuovo motore eSP è più leggero di 7 kg rispetto al motore che sostituisce. Il cilindro è disassato, riducendo l'attrito tra il mantello del pistone e il cilindro, mentre il pistone stesso viene raffreddato da un getto d'olio proveniente dal basso. L’azionamento delle valvole avviene tramite bilancieri a rullo dotati di cuscinetti ad aghi.

La formula vincente dei motori eSP include anche un generatore di corrente alternata (ACG, alternatore) che combina la generazione di energia elettrica con le funzioni di avviamento, risparmiando così peso e semplificando il layout. Lo sforzo necessario per avviare il motore è ridotto grazie a un sistema di rotazione inversa dell’albero a gomiti che ad ogni spegnimento lo fa tornare nella posizione precedente all'aspirazione - garantendo così un avviamento più veloce - e a un meccanismo di decompressione che riduce la resistenza all’avviamento causata dalla compressione. Non solo funziona benissimo in ogni condizione, ma questo sistema rende l’avviamento anche incredibilmente silenzioso. Il cambio è a 5 marce e la trasmissione finale è a catena sigillata.



Ciclistica, styling e dotazioni

Il nuovo telaio tubolare è realizzato in acciaio ad alta resistenza ed è più leggero di 1,7 kg. Alloggia il motore in una robusta struttura a spina dorsale ed è caratterizzato da una geometria che garantisce il miglior equilibrio tra comfort di guida e stabilità in rettilineo, con un'attenzione particolare verso una risposta dello sterzo istintiva pur in presenza di una rassicurante sensazione di controllo anche durante le pieghe più accentuate. L'inclinazione del cannotto di sterzo è impostata a 26* e l'avancorsa misura 92,4 mm, con un interasse di 1.280 mm e un peso con il pieno di 117 kg (-11 kg rispetto al modello precedente).

I doppi ammortizzatori posteriori sono regolabili nel precarico su 5 posizioni e sono il perfetto complemento alla capacità di assorbimento della forcella telescopica con steli di 31 mm. Gli eleganti cerchi di 18 pollici a razze sdoppiate in alluminio pressofuso aumentano la stabilità e il comfort sulle strade dissestate. Lo pneumatico anteriore è un 80/100 mentre il posteriore misura 90/90. Il disco freno anteriore da 240 mm è azionato da una pinza a due pistoncini, mentre al posteriore la frenata è affidata a un tamburo da 130 mm. Il sistema è di tipo CBS (Combined Braking System), ovvero frenando al posteriore si agisce parzialmente anche sull’asse anteriore, una garanzia di sicurezza nell’inteso uso cittadino del freno posteriore.

La CB125F 2021 si distingue nel look per i richiami alle Honda della gamma CB. In particolare, l’ampio serbatoio carburante e i convogliatori con finiture argentate si ispirano alla gamma delle Neo Sports Café mentre lo spigoloso cupolino anteriore e il parabrezza fumé richiamano lo stile della CB500F, con l’ulteriore effetto di un apprezzabile riparo dal vento.

È inoltre presente una nuova luce anteriore a LED e nuovo cruscotto digitale ricco di informazioni, tra cui l’indicatore della marcia inserita, il consumo istantaneo e medio, l’autonomia residua e un segnale ECO per contribuire alla guida efficiente in ogni momento. Il pulsante di avviamento/arresto è un interruttore integrato (il modello precedente non era dotato di serie di un pulsante di arresto) così come l'interruttore abbaglianti/lampeggio.

Il motore, il sistema di scarico, la forcella e le ruote sono di colore nero per mettere in evidenza le linee decise e la perfetta verniciatura. Il nuovo terminale è rifinito con uno scudo termico cromato. I dettagli in rosso brillante si trovano sulle molle degli ammortizzatori e sulla pipetta della candela. Altri tocchi finali di qualità includono il logo Honda in 3D sui convogliatori e la forma sia degli specchietti che degli indicatori di direzione che richiamano la filosofia di design dell'intera moto.

Pensata come moto per uso quotidiano, ma anche come porta di accesso al mondo del motociclismo, la CB125F ha una posizione di guida eretta e rilassata, con poggiapiedi in posizione avanzata e ampio manubrio che garantisce un controllo ottimale, sicurezza e visibilità a 360°. La sella (rialzata di 15 mm) è ora a 790 mm da terra e può ospitare comodamente due adulti (con il passeggero che può sorreggersi a un ampio maniglione). Il cavalletto centrale è di serie.