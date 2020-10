Honda, le nuove CB650R e CBR650R diventano Euro5. Debutta la livrea HRC su Africa Twin 2021

Honda Motor Europe Ltd. ha annunciato il debutto dell’intramontabile livrea ‘tricolour’ anche sulla CRF1100L Africa Twin, mentre le CB650R e CBR650R hanno ricevuto l’omologazione Euro5 e presentano alcuni ritocchi tecnici ed estetici degni di nota.

A partire da marzo 2021 sarà in vendita in Italia la CRF1100L Africa Twin nella nuova livrea ‘Pearl Glare White’, meglio conosciuta come “Tricolour HRC”. L’ispirazione viene come sempre dalla prima celebre XRV650 Africa Twin del 1988. Questa terza nuova colorazione della CRF1100L Africa Twin affiancherà le attuali livree ‘CRF Grand Prix Red’ e ‘Matt Ballistic Black Metallic’.

Nel 2019 l’Africa Twin 1100 è stata la prima moto della gamma Honda a vantare l’omologazione Euro5. Le sono poi seguite la supersportiva CBR1000RR-R Fireblade, la custom CMX500 Rebel e gli scooter SH125/150i. Le recenti CB500F, CB500X e CBR500R oltre alla piccola CB125F si sono aggiunte a settembre 2020, ed è ora il momento della naked CB650R – media della famiglia ‘Neo Sports Café’ – e della sportiva CBR650R.

Spinte entrambe dal grintoso motore a 4 cilindri in linea da 95 CV, conquistano l’Euro5 con pochi mirati interventi: la nuova mappatura della centralina ECU, i nuovi profili degli alberi a camme e della fasatura di aspirazione, e l’adozione di un sensore dell’albero motore.

Ora le due “seiemmezzo” Honda sono dotate della forcella Showa SFF-BP (Separate Function Fork – Big Piston) di 41 mm che garantisce un efficace controllo a qualsiasi andatura. Tra gli altri dettagli, un cruscotto LCD migliorato, un nuovo portatarga e la presa USB sotto la sella per entrambe, inoltre, un manubrio più avanzato sulla naked e migliorate superfici riflettenti per le luci anteriori della sportiva carenata.