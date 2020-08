Honda: dal 10 al 13 settembre il primo Africa Twin Tour alla scoperta della Maremma

Come tante iniziative che erano state pensate per offrire opportunità di divertimento agli appassionati motociclisti italiani, anche il primo Africa Twin Tour – originariamente programmato per attraversare Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro ed Albania – ha subito una battuta d’arresto. Dapprima era stato rimandato a ottobre, poi, a causa del perdurare della situazione di contenimento dovuta al Covid19, si è deciso di posporre l’appuntamento al 2021.

Ma Honda non è abituata a “mollare”, mai! Soprattutto quando c’è di mezzo la voglia di moto dei suoi clienti attuali e potenziali. Così, visto che l’Italia è il Paese più bello del mondo, ecco pronto un programma alternativo, meno ‘avventuroso’ in senso stretto, ma sicuramente molto piacevole e comunque adatto all’indole della nuova Africa Twin 1100, una moto dalle mille sfaccettature!

Dal 10 al 13 settembre si va “Alla scoperta della Maremma”! Base di partenza sarà la Fattoria La Capitana, a Magliano, in Toscana, da lì due tour di circa 300 km, venerdì e sabato, permetteranno di scoprire i percorsi di una zona meno conosciuta della Toscana, tra curve perfette su asfalto e gustosi sterrati battuti, per assaporare il gusto di guidare in libertà, godersi la natura, la storia e il cibo di una terra ricca di sfumature e che offre emozionanti paesaggi.

Ma non è tutto, gli appassionati partecipanti avranno la possibilità di incontrare ospiti a sorpresa dal mondo racing Honda e di conoscere i designer italiani del centro R&D Honda di Roma, compreso l’autore delle splendide linee dell’Africa Twin! Il Tour è dedicato ai possessori di Africa Twin 1000 e 1100, quindi dal 2016 in poi, ma per chi non ne possiede una – o per chi preferisce comunque il noleggio – è disponibile una flotta di Africa Twin 2020 ad un prezzo unitario molto vantaggioso, tutto compreso!

Il Tour Leader sarà Matteo Casuccio, dakariano ed esperto viaggiatore, profondo conoscitore degli itinerari in quanto residente nella zona. Insieme a lui, un altro esperto rider, più un accompagnatore a bordo di un furgone di supporto per il trasporto di una Africa Twin di scorta. Una formula “zero pensieri”, solo moto, bei percorsi tutti da guidare e tanta sicurezza!

Per conoscere le quote di partecipazione, le modalità di iscrizione, tutti i dettagli sul viaggio e gli itinerari, o per contattare l’organizzazione, si può visitare la pagina www.africatwintours.it, raggiungibile anche da www.honda.it/motorcycles/experience-honda/africa-twin-tours.html.