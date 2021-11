Honda a EICMA: CBR1000RR-R Fireblade SP 30° Anniversario e ADV350 guidano la gamma 2022

Sulla scia di numerosi lanci di modelli 2022 già avvenuti quest’anno, tra cui il Super Cub, il Monkey, l’Africa Twin, la CRF250R, la CB500F, la CBR500R, la CB500X e, infine, la nuova NT1100, Honda rivela oggi a Milano il resto della sua gamma aggiornata per il 2022, che comprende una favolosa versione celebrativa della sua supersportiva di punta, un nuovo scooter adventure di media cilindrata, e una serie di aggiornamenti alle colorazioni che interessa buona parte dei modelli in listino.

CBR1000RR-R: Fireblade, Fireblade SP e Fireblade SP 30th Anniversary

A guidare il rinnovamento della gamma Honda per il 2022 presentata ad Eicma sono le versioni aggiornate della CBR1000RR-R: Fireblade, Fireblade SP e Fireblade SP 30° Anniversario.

Per celebrare l’originale, pionieristica Fireblade e i suoi 30 anni di sfide continue fin dall’introduzione del primo rivoluzionario modello nel 1992, una straordinaria edizione speciale “30° Anniversario” della Fireblade SP sarà la punta di diamante della gamma sportiva Honda. La sua livrea tricolour rende orgogliosamente omaggio a quella della prima CBR900RR, sfruttando l’ultramoderna linea della CBR1000RR-R fusa agli originali elementi in stile “pennellata” della moto del 1992.

Rinnovate le altre due colorazioni esistenti della Fireblade SP, il Grand Prix Red e il Matte Pearl Morion Black, ora entrambi con ritocchi alle grafiche e cerchi color oro, mentre il modello base, disponibile nel solo Grand Prix Red, mantiene i cerchi neri ma riceve a sua volta l’evocativa “tabella portanumero” bianca sul cupolino.

Gli aggiornamenti sono profondi anche sottopelle, con ritocchi al motore a 4 cilindri in linea da 217 CV mirati ad aumentare l’accelerazione e la trazione a centro curva e in uscita. La trasmissione finale riceve una corona con 3 denti in più, ora da 43, con lo scopo di sfruttare al massimo la spinta in tutte le marce. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è stato perfezionato grazie agli input ricevuti dai piloti HRC, e la percezione di controllo sul comando del gas sapientemente aumentata.

Sulla Fireblade base, le pinze anteriori Nissin hanno pistoncini di un nuovo materiale che migliora le performance e la costanza di rendimento in condizioni di guida estrema in circuito. Sulla Fireblade SP, le sospensioni Öhlins Smart Electronic Control (SE-C) e i freni Brembo continuano a offrire il massimo delle prestazioni possibili per una supersportiva estrema come la CBR1000RR-R. Il perfezionamento della messa a punto del Quickshifter rende il pacchetto meccanica, ciclistica, elettronica, semplicemente pronto?gara.

ADV350

Il successo inarrestabile dell’X-ADV – il primo e unico “SUV a due ruote” del mercato – ora vede la filosofia progettuale all’avanguardia di Honda scendere verso il segmento degli scooter di media cilindrata. Il nuovo ADV350, costruito presso lo stabilimento Honda italiano di Atessa (CH), in Abruzzo, mescola la sofisticatezza di uno scooter premium con la capacità di affrontare in scioltezza strade sterrate, con il plus di un look adventure davvero accattivante.

Il look lo rende immediatamente riconoscibile e la praticità è ai massimi livelli, così come la scheda tecnica è di prim’ordine. Il vano sottosella può contenere due caschi integrali, c’è una presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore e la chiave è di tipo Smart-Key. Il parabrezza è regolabile in altezza e il cruscotto LCD integra la connettività Honda Smartphone Voice Control system con Bluetooth e l’app proprietaria Honda Road Sync. Il controllo di trazione HSTC è di serie.

L’ADV350 è spinto da un motore di 330 cc eSP+ (enhanced Smart Power+) monoalbero a 4 valvole, con una potenza massima di 29,2 CV e una coppia massima di 31,5 Nm. Il resistente telaio in tubi di acciaio vanta all’anteriore una forcella a steli rovesciati con doppia piastra e al posteriore ammortizzatori con serbatoio del gas separato, per un’escursione ruota superiore alla media che garantisce elevata luce a terra rispetto a uno scooter stradale. Le ruote, da 15” all’anteriore e 14” al posteriore, sono dotate di pneumatici dal disegno on/off per poter affrontare con sicurezza anche gli sterrati.

Le colorazioni disponibili dell’ADV350 saranno tre: Spangle Silver Metallic, Mat Carbonium Gray Metallic e Mat Carnelian Red Metallic. Sul mercato italiano l’ADV350 sarà in vendita con Smart?Top Box di serie.

NT1100

La NT1100, prima ‘touring-crossover’ di Honda, sfrutta il cuore della CRF1100L Africa Twin come punto di partenza per garantire comfort, elevate prestazioni, agilità e divertimento. L’altezza della sella ridotta e le geometrie della ciclistica votate all’efficacia su strada si combinano con sospensioni ad escursione maggiorata per dare vita a un design multifunzione. Il parabrezza ad altezza e angolazione regolabili su 5 posizioni e i deflettori frangivento superiori e inferiori assicurano una eccellente efficienza aerodinamica ad alta velocità e una protezione eccezionale dalle intemperie; il cruise control è di serie, così come le valigie laterali e le manopole riscaldabili. Gli ausili alla guida includono 3 Riding Mode preimpostati e 2 completamente personalizzabili per sfruttare sempre la migliore combinazione di P (Power), EB (Engine Brake), T (controllo di trazione HSTC) e W (antiwheelie). Le pinze radiali anteriori a quattro pistoncini su dischi flottanti di 310 mm forniscono ottima potenza frenante e gli pneumatici da 120/70-17 ant. e 180/55-17 post tutto il grip necessario su ogni tipo di asfalto. Completa l’equipaggiamento premium il cruscotto touch screen TFT da 6,5” che integra la connettività Apple CarPlay®, Android Auto® e Bluetooth®.

Hornet

Honda è inoltre lieta di confermare che uno dei suoi modelli più celebri, la Hornet, tornerà in gamma in un futuro prossimo. Amatissima fin dal lancio del primo modello nel 1998, la Hornet è sempre stata sinonimo di grande divertimento di guida, eccellenti prestazioni, e look sportivo.

Un’anteprima del concept design per la moto che reincarnerà le forme della futura Hornet sarà a disposizione dei visitatori del salone in un’area dello stand Honda appositamente realizzata. Sfruttando la mappatura 3D sarà possibile apprezzare in un vivido ambiente fatto di suoni e luci le radici da cui la Hornet proviene e il futuro che la aspetta.

Nel suo complesso la gamma Honda 2022 sottolinea l’impegno della Casa dell’Ala ad offrire modelli di tutte le cilindrate e tipologie per soddisfare un pubblico vasto ed esigente in termini di stile e prestazioni.

Oltre ai modelli nuovi e aggiornati, sono esposti presso lo stand Honda al padiglione 13, tutte le nuove colorazioni 2022 dei modelli già in gamma.

SH125i e SH150i

Tornano le colorazioni “Sporty” tanto amate da chi da sempre sceglie SH125/150i per i propri spostamenti. Lo scooter più venduto in Europa nel 2021 sarà disponibile nelle colorazioni Mat Pearl Cool White e Mat Rock Grey caratterizzate dai cerchi neri e dal logo SH rosso-

X-ADV

Vendutissimo, amatissimo e desideratissimo, il primo e unico “SUV a 2 ruote” per il 2022 sarà disponibile anche nelle nuove colorazioni Mat Ballistic Black Metallic, Mat Iridium Gray Metallic e Harvest Beige.

Forza 125 e Forza 350

Sia in versione di 125 cc che di 350 cc lo scooter GT di media cilindrata Honda sarà disponibile per il 2022 in nuove colorazioni. Per l’Italia il 125 è previsto in Mat Blacky Gray Metallic e Pearl Falcon Gray, il 350 in Mat Cynos Gray Metallic, Pearl Cool White, Pearl Falcon Gray, Mat Pearl Pacific Blue, Mat Carnelian Red Metallic.

CB650R e CBR650R

Le 4 cilindri Honda di media cilindrata godono di ritocchi estetici: la naked sarà disponibile anche in un nuovo Sword Silver Metallic e tutte le colorazioni avranno parafango anteriore nero, mentre entrambe le colorazioni della sportiva carenata, sia in Mat Gunpowder Black Metallic che in Grand Prix Red offriranno grafiche ancora più accattivanti e sportive.

Lo stand Honda si trova presso il padiglione 13.