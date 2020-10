Honda: la nuova Jazz ibrida tra le sette finaliste di Autobest 2021

La Honda Jazz di ultima generazione fa parte delle sette finaliste dell'edizione 2021 di Autobest per il titolo "Best Buy Car of Europe".

La Honda Jazz ibrida rappresenta un importante esempio dell'impegno di Honda di elettrificare in Europa i principali modelli della gamma entro il 2022.

Sarà la terza volta che un modello Honda entra nella rosa dei candidati in lizza per il premio Autobest; in passato, anche HR-V (2016) e Civic (2018) sono stati tra i finalisti. Questo titolo viene assegnato da una commissione di 31 giudici, scelti tra i più influenti giornalisti automotive di tutta Europa, che ogni anno selezionano l'auto che rappresenta la migliore proposta per un'ampia percentuale di clienti europei.

Jazz e Jazz Crosstar e:HEV stabiliscono nuovi standard di design contemporaneo e mobilità elettrica avanzata. L'ultima generazione di Jazz offre un'esperienza di guida confortevole e prestazioni brillanti ed efficienti, oltre a livelli di comfort, versatilità e spaziosità degli interni ai vertici della categoria. Le nuove versioni di Jazz, oltre a far parte della gamma e:TECHNOLOGY di Honda, rientrano tra i primi sei modelli elettrificati che la Casa giapponese ha in programma di lanciare entro il 2022.

Il nuovo sistema ibrido e:HEV, sviluppato per Jazz e progettato per offrire una piacevole esperienza di guida, è composto da due motori elettrici, un motore benzina i-VTEC da 1.5 litri, una batteria agli ioni di litio e una innovativa trasmissione a rapporto fisso. Le varie componenti sono in grado di lavorare in armonia, per offrire il miglior rapporto accelerazione/consumo della categoria. Inoltre, una tecnologia intuitiva ed una perfetta connettività si integrano con la vita quotidiana dei passeggeri, offrendo anche un pacchetto completo di servizi Infotainment, tra cui l'Assistente Personale Honda e l'app My Honda+