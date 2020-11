Honda annuncia altre 7 novità e continua ad aggiornare la gamma 2021

A partire dallo scorso luglio, Honda ha “spalmato” su più mesi la presentazione dei numerosissimi nuovi modelli 2021. Oltre alle già annunciate CRF450R, CB500F, CB500X, CBR500R, CB125F, CRF1000L Africa Twin tricolour, Forza 750, Forza 350, Forza 125 e MSX125 Grom, Honda Motor annuncia l’arrivo di altre 7 novità 2021, che spaziano dalle maximoto agli scooter di piccola cilindrata.

Gamma Commuter

Ai già annunciati commuters Forza 125 e 350, scooter di tipo “sit-in”, si affiancano oggi i rinnovati PCX 125 ed SH Mode 125, oltre all’attesissimo nuovo SH350i, mentre accanto alle moto di 125 cc super efficienti come la CB125F e la MSX 125 Grom, arriva la rinnovata CB125R. Eccone i dettagli salienti.

Honda SH350i

Un nuovo potente motore della serie eSP+ trasforma il top di gamma della famiglia SH nel nuovo e già desideratissimo SH350i. Più potente e con più coppia a qualsiasi regime, garantisce prestazioni superiori in ogni frangente. Completamente rinnovato nel look, presenta un nuovo completo cruscotto LCD, luci full LED, una presa di ricarica USB nel sottosella e indicatori di direzione con lampeggio frenata di emergenza. Confermato il controllo di trazione HSTC, la Smart Key e lo Smart Top Box.

Honda SH Mode 125

All’opposto della gamma SH si trova l’entry level SH Mode 125, spinto ora da un nuovo motore eSP+ a 4 valvole, sempre con Start&Stop, super efficiente nei consumi. Il design è stato rinnovato profondamente, le luci sono ora full LED ed è presente la Smart-Key. Grazie a un telaio di nuova generazione, c’è un vano sottosella più grande (dotato di presa di ricarica USB) e la pedana piatta offre più spazio. Tutto nuovo anche il design dei cerchi e gli pneumatici ad alta efficienza.

Honda PCX125

Il secondo scooter best-seller in Europa, il PCX 125, per il 2021 è spinto anch’esso da un motore di nuova generazione della serie eSP+, con testata a 4 valvole, consumi migliorati e controllo di trazione HSTC. Completamente ridisegnato nelle linee, vanta un look futuristico, sottolineato dalle rinnovate luci full LED che fanno scorrere lo sguardo sulle fluide fiancate fino allo straordinario gruppo ottico posteriore con forma a X. Anche il telaio è nuovo e contribuisce a rendere la guida ancora più agile e rassicurante, grazie anche ai nuovi pneumatici, più larghi. C’è più spazio sottosella (ben 30,4 litri) e una presa di ricarica USB.

Gamma Adventure

Dopo l’annuncio della nuova livrea tricolour per l’Africa Twin e degli aggiornamenti per la CB500X, le altre moto della gamma adventure a beneficiare di grandi novità sono la crossover tuttofare NC750X e il “primo SUV a 2 ruote”, il celebre X-ADV.

Honda NC750X

La crossover tuttofare, sempre molto efficiente nei consumi, migliora su tutti i fronti: telaio, motore, equipaggiamento e design. Il suo bicilindrico parallelo eroga ora una potenza massima di 58,6 CV e vanta un allungo di 600 g/m superiore. Il peso con il pieno scende di ben 6 kg e il cambio offre una spaziatura più corta nelle prime tre marce e più lunga nelle ultime tre marce, per enfatizzare allo stesso tempo spunto in accelerazione e ripresa, e relax durante i trasferimenti. Il comando del gas è Throttle by Wire e sul nuovo cruscotto LCD multifunzione vengono visualizzate tutte le informazioni dei 4 Riding Mode disponibili. Questi ultimi, nel caso della versione con cambio a doppia frizione DCT, integrano i 4 programmi di cambiata automatica.

Fa un passo in avanti anche il design, con linee più affusolate, maggiore protezione aerodinamica e una seduta ora di 30 mm più bassa, in modo da agevolare la guida a persone di tutte le stature. Il telaio è più resistente e leggero, ed ha permesso di creare un vano portacasco anteriore più grande, ora da ben 23 litri. Il controllo di trazione HSTC offre più opzioni ed è più preciso nell’intervento. Ci sono inoltre frecce con segnalazione delle frenate di emergenza. Sempre eccellenti i consumi, pari a 28,3 km/l nel ciclo medio WMTC.

Honda X-ADV

Con il suo design inconfondibile e la sua attitudine adventure, l’X-ADV ha creato un nuovo segmento di mercato. Per il 2021, il primo e unico “SUV a 2 ruote”, diventa ancora più raffinato e accattivante nel look, sofisticato nella tecnica e performante su strada e in fuoristrada.

Con il rinnovato motore bicilindrico parallelo, più leggero e potente (58,6 CV), migliorano accelerazione, ripresa e velocità massima. Il cambio DCT ha le prime tre marce più corte e la 4^, la 5^ e la 6^ più lunghe, così le accelerazioni sono più rabbiose e i trasferimenti più comodi. L’elettronica si avvale del comando del gas Throttle by Wire, che ha permesso di integrare i programmi del cambio a doppia frizione DCT - compresa la funzione G per il fuoristrada – nei 5 Riding Mode disponibili, di cui uno completamente personalizzabile. Il controllo di trazione HSTC è più preciso nell’intervento e offre più opzioni di regolazione.

Grazie al rinnovato telaio, invariato nel layout ma riprogettato nella struttura e quindi più leggero, c’è più spazio per i piedi e nel sottosella, ora da 22 litri e dotato di presa di ricarica USB-C. Ma non solo. Lo spostamento della leva del freno di stazionamento sul lato destro del manubrio ha permesso di creare spazio per l’aggiunta di un vano portaoggetti anteriore da 1,2 litri, con serratura.

L’impianto luci full-LED rende l’impatto estetico ancora più aggressivo, con la “firma” delle luci diurne DRL a renderlo immediatamente riconoscibile, anche da lontano. Infine, con la completissima strumentazione TFT a colori da 5”, è sempre tutto sotto controllo, compreso il nuovo Honda Smartphone Voice Control system, che permette la connessione Bluetooth per le funzioni di telefonia, messaggistica, musica e navigatore.

Gamma Roadster ‘Neo Sports Café’

Al salone di Milano del 2017, fu presentata come gamma 2018 la serie di naked – da 125 a 1000cc – basate sul concept tecnico/estetico ‘Neo Sports Cafè’. Nel 2019 arrivò a completare la line up anche il modello di media cilindrata, la CB650R. L’ispirazione café racer e il look minimalista erano evidenti, così come strepitose si rivelarono le prestazioni e il piacere di guida. Dopo il già annunciato adeguamento all’Euro5 della CB650R, è ora il momento della più piccola e della più grande delle Neo Sports Café, la CB125R e la CB1000R.

CB1000R e CB1000R Black Edition

L’ammiraglia della gamma Neo Sports Café di Honda si evolve. Più compatta, più slanciata e con un look ancora più ricercato, sviluppa ulteriormente il concetto café racer in chiave moderna. Un nuovo display TFT a colori offre tutte le consuete informazioni di bordo più il mix di impostazioni per i 4 Riding Mode, e in più connette il conducente al proprio smartphone attraverso l’Honda Smartphone Voice Control system. Inoltre, una presa di ricarica USB fa la sua comparsa nel sottosella.

Il look è entusiasmante: il nuovo gruppo ottico anteriore a ‘goccia’ invita a far scorrere lo sguardo sul sinuoso serbatoio e sui fianchetti, più discreti, e ci sono nuove fantastiche ruote a 7 razze ramificate. Infine, la straordinaria versione standard è affiancata dall’emozionante versione Black Edition, accessoriata con mini-cupolino, cover monoposto e cambio Quickshifter, ma soprattutto verniciata completamente di nero, con tocchi appena accennati di alluminio lucidato. Il potente motore da 145 CV è stato aggiornato nelle mappature dell’iniezione elettronica PGM FI, che le permettono di migliorare il dato del consumo medio, ed è ora omologato EURO5.

Honda CB125R

A 16 anni essere motociclisti è una cosa seria. Ecco perché Honda non ha tralasciato nemmeno la pepata CB125R. L’estetica rimane sostanzialmente invariata, salvo per diversi accostamenti di colore, ma ciò che cambia per davvero è il motore, ora dotato di testata a 4 valvole e capace di raggiungere la potenza piena di 11 kW (15 CV) ammessa per le moto destinate alla patente A1 e B. C’è anche più coppia, così le 6 marce si sfruttano meglio a tutti i regimi. Confermate le luci a LED, il completo display LCD, l’ABS con piattaforma IMU – per frenate più sicure anche in curva – e il disco anteriore flottante con pinza radiale a 4 pistoncini, con la grande novità della forcella rovesciata Showa SFF-BP con steli di 41 mm, una prima mondiale su una moto di 125 cc.