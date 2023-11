Honda accelera il piano di elettrificazione della gamma a due ruote

Honda ha tenuto una conferenza stampa sulle iniziative nel settore delle motociclette elettriche, presentata da Katsushi Inoue, Senior Managing Executive Officer e Chief Officer responsabile delle Operazioni di Sviluppo del Business dell'Elettrificazione, e Daiki Mihara, Responsabile dell'Unità di Sviluppo del Business dell'Elettrificazione delle Motociclette e Prodotti 'Power Equipment.

Il costruttore nipponico ha modificato il suo obiettivo di vendite annuali di motociclette elettriche per il 2030, portandolo a 4 milioni di unità, un aumento di 500.000 unità rispetto a quanto annunciato lo scorso settembre, e accelererà ulteriormente gli sforzi per diffondere le motociclette elettriche.

Quest'anno, Honda ha iniziato la vendita di tre nuovi modelli di EB (biciclette elettriche), tra cui la Honda "Cub e:", in Cina, e lo scooter elettrico "EM1e:" in Giappone ed Europa. Inoltre, Honda presenterà a livello globale un nuovo modello nel 2024, basato sul "SC e: Concept", recentemente esposto al Japan Mobility Show 2023 e ad Eicma seguito dalle introduzioni globali di modelli orientati al divertimento e modelli plug-in elettrici nel 2025. In aggiunta, Honda introdurrà modelli elettrici in varie categorie come super sport, naked, offroad, biciclette per bambini e quad, accelerando le sue iniziative per costruire una gamma completa di modelli elettrici adottando un approccio proattivo per introdurre complessivamente più di 30 modelli elettrici entro il 2030.

Honda ha già consolidato punti di forza attraverso lo sviluppo di motociclette a combustione interna (ICE), tra cui competenze nella condivisione di piattaforme e l'eccellenza nelle funzionalità fondamentali delle motociclette, come l'accelerazione/crociera, la sterzata e la frenata. Oltre a sfruttare tali punti di forza esistenti nello sviluppo e nella produzione di modelli elettrici, Honda applicherà funzionalità di connettività, che saranno significativamente potenziate attraverso l'elettrificazione, per offrire motociclette elettriche che garantiranno un comfort migliorato per il conducente e continueranno a evolversi anche dopo l'acquisto.

Sotto forma di una piattaforma modulare, la batteria, l'unità di alimentazione e il telaio delle motociclette elettriche sono modularizzati separatamente, e combinando tali moduli, è possibile sviluppare una vasta gamma di varianti. Ciò consentirà a Honda di introdurre rapidamente ed efficientemente diversi modelli in grado di soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti in tutto il mondo. Inoltre, questa modularizzazione genererà anche un vantaggio in termini di costi.

La connettività è una delle caratteristiche che sarà notevolmente potenziata con le motociclette elettriche. La connettività avanzata consentirà aggiornamenti software post-acquisto, compresa l'aggiunta di nuove funzioni, tramite OTA (over-the-air) o altri formati.

Honda approfondirà ulteriormente il servizio di connettività Honda RoadSync, offerto dal 2020, e doterà i nuovi modelli che saranno lanciati nel 2024 di un sistema IVI (intrattenimento a bordo) che include una funzione di navigazione basata su suggerimenti, che utilizzerà informazioni raccolte e fornirà ai clienti informazioni come la posizione delle stazioni di ricarica.

Per i nuovi modelli che saranno lanciati nel 2026, Honda installerà un'unità di controllo telematico (TCU) e approfondirà ulteriormente il suo servizio di connettività. In futuro, i dati ottenuti e accumulati sia dalle motociclette a combustione interna (ICE) che da quelle elettriche saranno utilizzati per comprendere le esigenze dei clienti in base ai dati su come tali modelli di motociclette vengono utilizzati. Ciò consentirà a Honda di offrire esperienze personalizzate che solo Honda può offrire, comprese funzioni per consentire al cliente di fare nuove scoperte e ottenere una maggiore sicurezza.

Per quanto riguarda le batterie, oltre alle batterie agli ioni di litio ternarie utilizzate nei modelli elettrici attualmente presenti sul mercato, Honda sta sviluppando batterie al litio ferro-fosfato (LFP) con l'intenzione di adottarle nel 2025. Avere una varietà di batterie, ognuna con diverse caratteristiche in termini di autonomia e costo, consentirà a Honda di soddisfare una gamma più ampia di applicazioni d'uso e ampliare la gamma delle varianti di prodotto. Inoltre, nel medio-lungo termine, Honda esplorerà l'adozione di batterie ad alta densità energetica, con l'obiettivo di utilizzare batterie completamente a stato solido attualmente in fase di sviluppo.

Riduzione dei costi del 50%

Entro il 2030, Honda si impegnerà a ridurre del 50% il costo delle motociclette elettriche complete rispetto al costo attuale dei modelli elettrici disponibili alimentati da batterie intercambiabili. A tal fine, Honda adotterà modelli plug-in, ottimizzerà le celle delle batterie, aumenterà l'efficienza nell'approvvigionamento e nella produzione mediante l'adozione di moduli comuni e migliorerà l'efficienza produttiva attraverso varie misure, come la produzione in fabbriche dedicate alla produzione di modelli elettrici.

Per la produzione dei modelli elettrici, Honda inizialmente utilizzerà le sue infrastrutture esistenti per i modelli a combustione interna (ICE). Tuttavia, al fine di costruire un solido sistema e capacità produttiva e aumentare ulteriormente la sua competitività verso il raggiungimento dell'obiettivo di vendite del 2030 di 4 milioni di unità, Honda avvierà l'operazione di impianti di produzione dedicati per motociclette elettriche a livello globale, a partire circa dal 2027. Mirando a realizzare un sistema di produzione altamente efficiente in questi impianti dedicati, la lunghezza delle linee di assemblaggio sarà ridotta di circa il 40% rispetto alle linee convenzionali attraverso l'adozione di nuove tecnologie come la modularizzazione. Ogni impianto dedicato rappresenterà un investimento di 50 miliardi di yen, con una capacità produttiva annua di 1 milione di unità.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento, il metodo attuale di acquisto per componenti funzionali sarà revisionato in modo che in futuro l'approvvigionamento possa essere effettuato per parti componenti. Inoltre, Honda si impegnerà a ridurre i costi dei materiali e della logistica per aumentare la competitività del suo sistema e delle sue capacità di approvvigionamento.