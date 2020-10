Nuova Honda MSX 125 GROM, la mini-bike di fama internazionale

La celebre Honda MSX 125 si presenta per il 2021 anche in Europa con il nome con cui è conosciuta in tutto il mondo: MSX 125 GROM. Nuovo motore Euro5 e nuovo look ne sottolineano la facilità e il divertimento di guida.

In vendita in Europa dal 2013 con il nome di MSX 125, la mini fun bike di Honda segue una tradizione cominciata negli anni Sessanta con la piccola Monkey e proseguita negli anni fino ad oggi con altri celebri modelli come la Dax e la Ape. Per il 2021 il nuovo modello acquisisce il nome completo di MSX 125 GROM, con cui è celebre dal Giappone agli Stati Uniti e con il quale ha conquistato migliaia di giovani riders fino a toccare le 750.000 unità vendute globalmente. Come termine usato fin dagli anni Sessanta per descrivere i giovani surfisti, “Grom” è il soprannome perfetto per descrivere lo spirito divertente di questa strepitosa mini-bike.

Il nuovo motore monocilindrico raffreddato ad aria, 2 valvole, da 10 CV, è omologato Euro5 e vanta un nuovo cambio a 5 marce, che rende più briose le accelerazioni e più rilassati i trasferimenti. Invariata la struttura della ciclistica, con telaio monotrave dorsale in acciaio scatolato, forcella rovesciata con steli di 31 mm, ammortizzatore posteriore centrale e ruote da 12 pollici in alluminio ma ora con designa a 5 razze. I freni sono a disco e all’anteriore c’è l’ABS con piattaforma inerziale IMU che impedisce il sollevamento della ruota posteriore durante le frenate più intense. La sella è a soli 761 mm da terra e c’è un nuovo cruscotto con display LCD ora dotato anche di contagiri e indicatore della marcia inserita. Eccezionali i consumi, pari a 65,7 km/l (ciclo medio WMTC) che, con il nuovo serbatoio da 6 litri, determinano un’autonomia di oltre 350 km.

Rinnovato anche il look che per il 2021 punta a sottolineare ancora di più l’individualità distintiva di questo modello nato per i giovani riders dalla forte personalità. Le luci sono a LED e il gruppo ottico anteriore è tutto nuovo, così come le sovrastrutture, composte da due pannelli per lato che si possono smontare con soli 6 bulloni per facilitare la customizzazione. Accentuato il contrasto cromatico, con foderi della forcella, molla dell’ammortizzatore e pinze freno di colore giallo, mentre motore, telaio e ruote sono di colore nero.

La nuova MSX 125 GROM 2021 sarà in vendita a partire dal mese di febbraio nelle colorazioni Force Silver Metallic e Gayety Red. Il prezzo sarà comunicato in prossimità della data di commercializzazione.