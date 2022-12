Htwo fornirà sistemi fuel cell ai mezzi commerciali Enginius

HTWO, divisione di Hyundai Motor Group dedicata ai sistemi a celle a combustibile di idrogeno, ha firmato una partnership con ENGINIUS – sussidiaria del Gruppo FAUN per la fornitura di sistemi fuel cell destinata alla produzione di massa di camion commerciali alimentati a idrogeno.

Avvalendosi della collaborazione di FAUN Group, tra i principali attori del mercato europeo dei camion per la raccolta dei rifiuti, HTWO accelererà ulteriormente il proprio business dei sistemi a celle a combustibile.

Attraverso il sodalizio tra le parti, il sistema fuel cell da 90 kW di HTWO sarà abbinato al telaio ENGINIUS per fornire energia a emissioni zero ai camion per la raccolta dei rifiuti e ai camion cargo di medie dimensioni per la consegna di merci all’interno delle città. La tecnologia dei veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) di HTWO è ben consolidata grazie a NEXO FCEV di Hyundai, che ha venduto oltre 30.000 unità in tutto il mondo.

ENGINIUS è il primo produttore europeo di camion ad ottenere l’omologazione UE per i veicoli FCEV e ha già fornito 60 camion BLUEPOWER per la raccolta dei rifiuti a diverse società di smaltimento in tutta Europa.

L’autocarro di medie dimensioni CITYPOWER, che ENGINIUS ha presentato all’IAA Transportation 2022, sarà equipaggiato con il sistema di celle a combustibile HTWO. I test saranno effettuati nel 2024, mentre la produzione in serie è prevista a partire dal 2025.

"Questa partnership strategica con ENGINIUS rappresenta un altro importante passo nell’attuazione della mission di HTWO di emancipare l’umanità dalla dipendenza dai combustibili fossili nel settore dei veicoli commerciali", ha dichiarato Taewon Lim, Executive Vice President dell’Hydrogen and Fuel Cell Business Center di Hyundai Motor Group. "È la prima volta che forniamo il nostro sistema a celle a combustibile a un altro OEM su larga scala. La flotta di ENGINIUS, che inizialmente sarà composta da oltre 1.100 autocarri fuel cell, segnerà un’espansione significativa del business dei sistemi a idrogeno di Hyundai".

Patrick Hermanspann, CEO di FAUN Group, si è detto "molto lieto della collaborazione con Hyundai Motor Group, azienda di comprovata esperienza nel campo della tecnologia delle celle a combustibile", mentre Thorsten Baumeister, CEO della Divisione Trucks di ENGINIUS, ha sottolineato come i clienti "beneficeranno di un know-how congiunto" e di come "questa partnership darà impulso al trasporto commerciale a zero emissioni".

Attraverso questa collaborazione, le due aziende puntano a sviluppare ulteriori soluzioni e powertrain sostenibili per i veicoli commerciali nel medio e lungo termine.