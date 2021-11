Hyundai svela il concept SEVEN: un SUEV che innova il segmento per il brand IONIQ

Hyundai ha presentato SEVEN, il nuovo concept SUEV (Sport Utility Electric Vehicle) svelato all’AutoMobility 2021 di Los Angeles. Questo concept innovativo per la categoria dei SUV elettrici sarà esposto nello stand Hyundai del LA Convention Center dal 19 al 28 novembre, insieme ad altri modelli leader del segmento come IONIQ 5 e XCIENT Fuel Cell.

Dopo la concept 45 nel 2019 e Prophecy nel 2020, il prototipo SEVEN apre un nuovo capitolo per il brand IONIQ, la famiglia di Hyundai dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV). Queste innovazioni uniche di design e tecnologia danno priorità ai valori del cliente piuttosto che agli standard industriali. SEVEN è anche una chiara rappresentazione dell'impegno di Hyundai per la neutralità carbonica entro il 2045.

"Il concept SEVEN illustra la visione creativa e l’avanzato sviluppo tecnologico di Hyundai per il nostro futuro della mobilità elettrificata”, ha detto Jose Munoz, President e CEO di Hyundai Motor North America. “Il suo innovativo spazio interno, il powertrain ecologico e le tecnologie di sicurezza e comfort all'avanguardia rivelano un futuro emozionante per i clienti SUV di Hyundai”.

La conferenza stampa per il debutto di SEVEN può essere rivista sul sito web di Hyundai Motor America. Hyundai ha anche rilasciato un video lifestyle, che illustra il concetto di esperienza del cliente di SEVEN e i vari dispositivi presenti a bordo. Il filmato può essere visto sul canale YouTube HyundaiWorldwide.

IONIQ: il brand che incarna il futuro della mobilità per Hyundai

Ogni veicolo sviluppato per il brand IONIQ offre al cliente un’esperienza di nuova generazione che unisce perfettamente le tecnologie più avanzate agli ambienti della vita quotidiana. Il concept SEVEN è l'esempio perfetto di IONIQ, con la sua innovazione in termini di spazio e le caratteristiche attente all’igiene che trasformano il veicolo in un innovativo living space su ruote.

“Come prova tangibile della visione 'Progress for Humanity' di Hyundai, IONIQ cambia il paradigma delle esperienze dei clienti di veicoli elettrici, accogliendo diversi stili di vita senza limiti”, ha detto Thomas Schemera, Executive Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai. "SEVEN rappresenta il nostro impegno per un approccio incentrato sull'uomo per ridefinire le esperienze di tutti i giorni".

Ridefinire il concetto di SUV

Il concept SEVEN è costruito sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) di Hyundai, un'architettura dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV). Il passo lungo della E-GMP e il pavimento piatto della piattaforma rendono possibile una classe completamente nuova di veicoli che offre nuove esperienze ai clienti.

SEVEN presenta una silhouette aerodinamicamente pura che si discosta istintivamente da un tipico SUV. Il bordo basso anteriore del cofano, la linea continua e aerodinamica del tetto, e il passo allungato comunicano una chiara rottura con i tradizionali SUV alimentati da motori a combustione interna. Il volume puro delle forme minimal di SEVEN contrasta con la posizione dominante e imponente, e la presenza robusta.

A supporto della forte presenza su strada di SEVEN ci sono le ruote dotate di Active Air Flap integrati, che si aprono o si ritirano a seconda della necessità di raffreddamento dei freni o di riduzione della resistenza aerodinamica.

Anche nell'oscurità della notte, SEVEN è facilmente riconoscibile dalle luci Parametric Pixel tipiche di IONIQ, che forniscono una Welcome Light Sequence all'avvio. I Parametric Pixels forniscono un filo conduttore di design, unendo lo stile digitale e quello analogico, un promemoria dell’attenzione dei suoi progettisti nel considerare ogni aspetto del design di SEVEN, fino al singolo pixel.

Interni accoglienti per l'era della guida autonoma

La priorità del design degli interni di SEVEN risiede nell'innovazione dello spazio, che offre ai clienti una maggiore libertà come mai vista prima. Il passo della SEVEN raggiunge i 3,2 metri, grazie allo spunto progettuale di spingere le ruote verso l'esterno per estendere il più possibile il passo.

Il pavimento piatto permette a Hyundai di esplorare un'alternativa alla tradizionale disposizione delle fila di sedili, creando un layout interno più fluido. Le Pillarless Coach Doors offrono un’entrata in grande stile, rivelando un interno accogliente con una dimensione di spazio completamente nuova. La linea slanciata del tetto, il passo lungo e il pavimento piatto che si estende fino alla terza fila aprono nuove opportunità per arredare l'interno come un lounge premium.

SEVEN incarna anche la visione futura di Hyundai della mobilità autonoma. Il sedile del conducente è dotato di una leva di comando retrattile che si nasconde quando non viene utilizzata. Senza la necessità del consueto equipaggiamento di guida, l'abitacolo ultrasottile e gli schermi integrati creano un'esperienza simile a un salotto. La disposizione dei sedili è diversa da quella dei SUV tradizionali, con poltrone lounge girevoli e un sedile a panca curvo. Questa disposizione dei sedili può essere personalizzata a seconda delle modalità di guida o di guida autonoma.

SEVEN offre uno spazio flessibile e vari dispositivi a bordo che possono essere personalizzati per i singoli passeggeri. Questo approccio incentrato sull'uomo permette a SEVEN di immaginare un futuro di mobilità e connettività, gettando le basi per i futuri modelli IONIQ.

SEVEN è equipaggiata con una console Universal Island, elettrodomestici appositamente progettati e un'interfaccia utente grafica 'Smart Hub' multifunzionale. Quando lo Smart Hub e i sedili anteriori si combinano con i posti a sedere posteriori, SEVEN diventa un ambiente in cui i clienti possono sperimentare momenti di qualità da soli o in compagnia, nel bagliore della luce ambientale della porta laterale. In movimento, il mini-frigo integrato di SEVEN fornisce bevande refrigerate per il viaggio e gli scomparti per la cura delle scarpe rinfrescano le calzature dei passeggeri.

Il tetto panoramico del concept presenta uno schermo panoramico che non solo mostra vari contenuti in base ai gusti dei suoi passeggeri, ma cambia anche l'atmosfera interna generale, per garantire il massimo relax e piacere durante il viaggio.

“SEVEN osa uscire dai sentieri battuti”, ha dichiarato SangYup Lee, Senior Vice President e Head of Hyundai Global Design. “SEVEN apre la strada a ciò che un SUV ha bisogno di diventare nell'era EV con una forma aerodinamica unica e pura che non compromette la sua personalità robusta. Gli interni aprono a una nuova dimensione di spazio che si prende cura del passeggero come un living space per la famiglia".

Un ambiente di mobilità sostenibile e attento all’igiene

Hyundai si è concentrata sullo sviluppo di veicoli per garantire un'esperienza di viaggio sempre sicura e sana. SEVEN utilizza vari materiali ecologici e offre caratteristiche orientate all’igiene leader nel segmento, come l’Hygiene Airflow System e la sterilizzazione UVC.

Hyundai ha applicato una bio-vernice all'esterno di SEVEN e all'interno materiali rinnovabili e riciclati nel rispetto delle norme igieniche. Rivestimenti minerali, legno di bambù e moquette, bio-resina e vernice per interni sono derivati da fonti rinnovabili che possono ridurre l'inquinamento nel processo di produzione. L'ampio uso del rame e del tessuto trattato igienicamente con comprovate funzioni antibatteriche assicurano che tutte le superfici all'interno di SEVEN rimangano sempre pulite.

L'Hygiene Airflow System prende ispirazione dalla sofisticata gestione del flusso d'aria degli aerei passeggeri. Nella sua modalità verticale, l'aria viene aspirata attraverso le prese incorporate nelle barre sul tetto, da cui l'aria viaggia dall'alto verso il basso e viene estratta attraverso lo sfiato esterno dietro le ruote posteriori. Nella sua modalità orizzontale, l'aria scorre dal sottile cruscotto alle bocchette posteriori.

È importante sottolineare come questo sistema possa attivarsi indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in movimento o meno, per ridurre i rischi di contaminazione tra i passeggeri e isolare il flusso d'aria tra gli occupanti anteriori e posteriori.

La sterilizzazione UVC si attiva una volta che i passeggeri sono fuori dall’abitacolo. La leva del comando, il cassetto portaoggetti della prima fila e gli altoparlanti si aprono. Poi, le luci UVC igienizzanti integrate aiutano a pulire lo spazio da batteri e virus. Inoltre, ci sono vani portaoggetti igienizzanti nella panca e nella console Smart Hub per gli effetti personali.

Alte prestazioni con un’autonomia di oltre 480 km

Grazie alla sua versatile piattaforma E-GMP, SEVEN sarà in grado di fornire un'eccezionale autonomia di guida e una capacità di ricarica ultra-veloce, offrendo un'esperienza di guida su misura per le esigenze del cliente. In una situazione reale, con un caricatore da 350 kW, SEVEN è in grado di caricare dal 10% all'80% in circa 20 minuti. Il concept è anche progettato per raggiungere un target di autonomia di oltre 480 km.

Debutto del camion per carichi pesanti Fuel Cell XCIENT

Il nuovo camion per carichi pesanti a celle a combustibile XCIENT di Hyundai farà il suo debutto ai saloni americani all'AutoMobility LA. Hyundai ha collaborato a livello globale per la distribuzione dei camion XCIENT Fuel Cell per il trasporto commerciale, e 46 sono già operativi in Svizzera. Ora, Hyundai sta concentrando i suoi sforzi in California, con il più grande impiego di questi veicoli negli Stati Uniti. XCIENT sarà visibile nello stand Hyundai, con esperti di tecnologia in loco a disposizione per rispondere a tutte le domande.

Debutto di IONIQ 5 ad AutoMobility LA

Anche IONIQ 5 farà il suo debutto all'AutoMobility LA. IONIQ 5 è il nuovo crossover di medie dimensioni di Hyundai, completamente elettrico. Il suo design esplora nuove esperienze, possibili solo con E-GMP. La versione a trazione posteriore offre un'autonomia di 481 km. Il suo interno sfrutta proporzioni uniche con un passo di 3 metri ed eleva il livello di comfort grazie al pavimento piatto. L'interno riflette anche l'impegno di Hyundai per la sostenibilità, con l’utilizzo di materiali ecologici e colori ispirati alla natura in molti punti di contatto. IONIQ 5 è anche dotata della funzione Vehicle-to-Load (V2L), che può trasformare il veicolo in un caricatore su ruote per alimentare in movimento diversi dispositivi compatti.