Hyundai SEVEN: un teaser anticipa l'arrivo del nuovo concept SUV completamente elettrico

Hyundai ha rilasciato oggi le immagini teaser di SEVEN, un elegante e spazioso concept di un SUV completamente elettrico che sarà svelato all'AutoMobility 2021 di Los Angeles.

SEVEN racchiude il futuro del design di Hyundai e le sue innovazioni tecnologiche nell'era della mobilità elettrica, anticipando un nuovo modello SUV in arrivo nella famiglia IONIQ, il brand dedicato ai veicoli elettrici a batteria (BEV) di Hyundai.

Le immagini rivelano una forma nella direzione di un design funzionale, che osa allontanarsi dalla tradizione dei motori a combustione interna. L'architettura luminosa di SEVEN è definita dai Parametric Pixels, l'identitario e distintivo design di IONIQ che coniuga emozioni analogiche e digitali.

Gli interni di SEVEN evocano un ambiente lounge premium e personalizzato, in grado di approfondire l'innovazione degli spazi che Hyundai ha già mostrato con IONIQ 5. Gli arredi rifiniti con materiali sostenibili offrono un'esperienza di mobilità raffinata ed ecologica, che riflette gli stili di vita in evoluzione dei suoi clienti.

Hyundai lancerà SEVEN durante la conferenza stampa dell'AutoMobility 2021 di Los Angeles, in programma il 17 novembre alle 9:55 (Pacific Time Zone). I giornalisti possono assistere alla conferenza sia visitando lo stand di Hyundai al LA Convention Center, sia in digitale. SEVEN rimarrà in mostra dal 19 al 28 novembre per essere visitata e ammirata dal pubblico.