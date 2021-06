Hyundai Bayon: avviata la produzione del nuovo Urban SUV progettato per l'Europa

La produzione della nuovissima Bayon è iniziata nello stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia

Hyundai ha annunciato l’avvio della produzione di Nuova Bayon nel proprio stabilimento di Izmit, in Turchia. Hyundai Bayon è stata pensata per le diverse e uniche strade d’Europa.

Il nome Bayon trae ispirazione da un luogo di villeggiatura: la città di Bayonne, capoluogo dei Paesi Baschi Francesi e nota meta turistica. Bayon intende affermarsi come una novità unica nel crescente segmento dei SUV europei. Da più piccolo tra i membri della gamma SUV di Hyundai, Bayon è il più recente modello a interpretare la filosofia di design 'Sensuous Sportiness' del brand, definita dall'armonia tra proporzioni, architettura, stile e tecnologia. Questa interpretazione di Sensuous Sportiness combina valori emozionali a soluzioni innovative.

Bayon si distingue per il suo ampio spazio di carico, una tecnologia di connettività avanzata e un’ampia gamma di funzioni intelligenti di sicurezza Hyundai SmartSense. È anche l'ultimo modello dotato di tecnologia Hyundai Mild Hybrid a 48V con cambio manuale intelligente (iMT), per garantire un maggior risparmio di carburante e una migliore efficienza. Bayon arriverà negli showroom in Europa a partire dall’estate 2021.