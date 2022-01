Hyundai Ioniq 5 e Staria si aggiudicano i Good Design Awards 2021

Hyundai ha ricevuto numerosi riconoscimenti ai GOOD DESIGN Awards 2021, con i suoi modelli IONIQ 5 e STARIA entrambi selezionati come vincitori nella categoria trasporti. Hyundai ha anche prevalso in altre categorie, tra cui media interattivi, casa, applicazioni mobili e graphic design.

"Siamo molto onorati di essere stati premiati da GOOD DESIGN Awards per questi veicoli e queste innovazioni molto importanti", ha detto SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Global Design Center. "Questo riconoscimento racconta l’eccezionale lavoro del nostro ‘dream team’ di design, che ha messo la sua passione e il suo cuore in questo progetto, e anche dei nostri ingegneri del centro R&D, che hanno raggiunto questo risultato insieme. Il premio riflette anche la competitività dell'identità del design Hyundai nel mercato globale".

IONIQ 5 è il crossover 100% elettrico di medie dimensioni Hyundai, costruito sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV). Il suo design innovativo esplora una nuova tipologia di veicolo elettrico che è stata ben accolta dai consumatori di tutto il mondo. I distintivi Parametric Pixel di Hyundai sulle luci esterne del veicolo donano uno stile inconfondibile e moderno, pur rappresentando il valore del design senza tempo di IONIQ 5.

Il tema "Living Space" attraversa tutti gli interni di IONIQ 5 e in particolare è rappresentato dall'Universal Island, una console centrale mobile, e dal pavimento piatto, dove sono conservate le batterie. Molti dei suoi punti di contatto interni, come i sedili, l’headliner, i rivestimenti delle portiere, dei pavimenti e dei braccioli, sono realizzati con materiali eco-friendly e riflettono l'impegno di Hyundai per un futuro più pulito e sostenibile per tutti.

STARIA, la linea di veicoli multi-purpose (MPV) di Hyundai, sfoggia invece esterni straordinariamente futuristici che evocano un'astronave. Un unico tratto che va dalla parte anteriore a quella posteriore ricorda la curva di luce che illumina l'orizzonte terrestre al sorgere del sole, visto dallo spazio.

Gli interni di STARIA, ispirati alle navi da crociera, offrono un'atmosfera unica che si focalizza sulla comodità del conducente e sul comfort dei passeggeri. La linea di cintura abbassata e i finestrini laterali panoramici migliorano la visibilità generale e creano una sensazione di ampiezza. Questo senso di spaziosità, ispirato alla tradizionale architettura coreana “hanok”, permette ai passeggeri di sentirsi come se l’ambiente esterno fosse un'estensione dell'interno del veicolo.

Giunto al suo 71° anniversario, GOOD DESIGN Awards è uno dei concorsi di design più antichi del mondo. Ogni anno, il programma seleziona una lista di prodotti di design e grafica che hanno segnato una nuova direzione per l'innovazione e che si sono spinti oltre i limiti dei prodotti competitivi sul mercato mondiale.