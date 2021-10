Hyundai presenta Nuova IONIQ 5 e lancia la campagna “Power Your World”

Con il via della campagna di comunicazione “Power Your World”, Hyundai lancia sul mercato Nuova IONIQ 5, innovativo crossover 100% elettrico di medie dimensioni.

IONIQ 5 rappresenta il manifesto della mobilità elettrica secondo Hyundai. Primo modello a nascere sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria (E-GMP), IONIQ 5 fissa un nuovo standard per ridefinire la mobilità a zero emissioni attraverso caratteristiche innovative e sostenibili.

Volto e voce della campagna “Power Your World” è Matilde Gioli. Milanese, giovane ma con già una solida carriera alle spalle, brillante e molto sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, l’attrice incarna lo spirito di IONIQ 5, vettura di nuovissima generazione ma con tutto il know-how del brand Hyundai alle spalle.

Matilde Gioli spazia dai ruoli drammatici a quelli brillanti e leggeri con grande naturalezza e versatilità, è una donna dalle mille sfaccettature, e proprio per questo ideale per raccontare i tanti volti di IONIQ 5, un’auto altamente tecnologica e innovativa, al tempo stesso elegante e sostenibile nonché divertente da guidare.

La campagna relativa a Nuova IONIQ 5 riassume la filosofia di IONIQ 5 - un’auto che fornisce energia per potenziare la vita di ogni giorno - ed è on air a partire dal 10 ottobre per due settimane con una pianificazione sulle principali reti televisive. La campagna culminerà nei due Open Weekend presso gli showroom Hyundai di tutta Italia nelle giornate di sabato e domenica 16-17 e 23-24 ottobre.

IONIQ 5 testimonia l’impegno di Hyundai verso la sostenibilità avvalendosi, in numerosi punti di contatto, di colori ispirati alla natura e di materiali eco-compatibili come i rivestimenti di sedili e braccioli ricavati da fonti sostenibili (bottiglie di plastica riciclate, lana o pelle trattata con oli vegetali) e i pannelli di rivestimento delle portiere realizzati in “paperette”, un materiale riciclabile, simile alla carta, che rappresenta una novità assoluta nel settore automobilistico; i tappetini disponibili in ECONYL®, un filato in nylon rigenerato ottenuto da reti da pesca riciclate e altri rifiuti recuperati in mare.

Gli interni sono ispirati alla vision di Hyundai “Progress for Humanity”, in cui il progresso è alla portata di tutti con servizi sempre più avanzati e accessibili che mettono il cliente al centro. La progettazione segue il concetto di “Smart Living Space”, con l’obiettivo di aumentare il comfort e la fruibilità, grazie a soluzioni innovative e a funzioni avanzate che permettono di vivere l’auto come “una seconda casa”.

Grazie alla tecnologia multi-ricarica a 400V e 800V, IONIQ 5 offre prestazioni elevate e la possibilità di ricarica ultraveloce, ricaricando dal 10 all’80% della batteria in soli 18 minuti e garantendo energia sufficiente a qualsiasi spostamento nel minor tempo di ricarica. Inoltre, con il “Vehicle to Load”, l’energia di IONIQ 5 è sempre disponibile per ricaricare qualsiasi dispositivo a batterie (110/220V), ovunque ci si trovi.

Nuova IONIQ 5 è disponibile con una gamma di powertrain elettrici per soddisfare ogni esigenza di mobilità, senza compromessi in termini di performance e di autonomia, che raggiunge i 481 km. I clienti possono scegliere tra due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e tra due tipologie di trazione, posteriore o integrale, quest’ultima possibile grazie alla presenza di un motore elettrico per asse.

IONIQ 5 58 KWH PROGRESS RWD Prezzo di Listino €44.750, prezzo promo €42.250 anticipo (o eventuale permuta) €13.950; importo totale del credito €31.227,93, da restituire in 36 rate mensili ognuna di €348,95 ed un VFG pari alla maxi rata finale di €21.480; importo totale dovuto dal consumatore €34.237,26. TAN 2,95% (tasso fisso) – TAEG 3,77% (tasso fisso).

Ordinabile sulla nuova piattaforma digitale Click To Buy e negli showroom Hyundai di tutta Italia, Nuova IONIQ 5 58 kWh nella versione Progress è proposta a un prezzo di lancio pari a 42.250 euro con quote da 349 euro al mese per 36 mesi, inclusa polizza furto e incendio, e un anticipo (o eventuale permuta) di 13.950 euro. La soluzione di finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 2,95% - TAEG 3,77%) prevede un Valore Futuro Garantito fissato al 48% del prezzo di listino. Dopo 3 anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.

L'esclusiva e unica garanzia Hyundai di cinque anni a chilometraggio illimitato e la garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria ad alta tensione contraddistingue Nuova IONIQ 5 rispetto agli altri veicoli elettrici, garantendo ai clienti la massima tranquillità e contribuendo all’elevato valore residuo dei veicoli elettrici Hyundai.