Hyundai Kona Electric ha conquistato le cinque stelle Green NCAP

Hyundai Kona Electric ha ricevuto il massimo punteggio da Green NCAP, l’organizzazione indipendente che classifica i veicoli in base alla loro efficienza energetica e alle loro emissioni. Green NCAP ha attribuito cinque stelle al SUV compatto 100% elettrico, il più alto punteggio possibile.

La valutazione si è basata su tre indici, ognuno caratterizzato da numerose metriche: purezza dell’aria, efficienza energetica e gas serra. Essendo Kona Electric un veicolo a zero emissioni, il modello ha ricevuto pieni voti per quanto riguarda la purezza dell’aria e i gas serra. Particolarmente considerevole è l’elevato punteggio ottenuto in termini di efficienza energetica. Infatti, tra i 24 veicoli esaminati nel 2020, Hyundai Kona Electric è uno dei soli due modelli ad aver ricevuto il massimo punteggio.

“Come tutti i veicoli puramente elettrici, non ci sono emissioni di scarico e per questo l’auto si è assicurata il massimo dei punti per la Purezza dell’Aria e per i Gas Serra. Sebbene anche le auto elettriche consumino energia per muoversi, l’efficienza di Kona Electric rientra nella fascia di consumi idonea per il punteggio più alto, con <30kWh/100km” – scrive Green NCAP nel proprio report.

“Siamo lieti che Kona Electric abbia ricevuto il punteggio di cinque stelle nella valutazione Green NCAP. Questo dimostra che il nostro SUV 100% elettrico non è soltanto rispettoso dell’ambiente in termini di zero emissioni, ma anche un potente prodotto dotato di un’efficienza eccellente”, afferma Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe. “Si tratta di un traguardo notevole per il nostro ‘Year of Electrification’, ed è un’ulteriore prova della nostra posizione di leader nell’ambito della mobilità del futuro”.

Kona Electric è il secondo modello Hyundai a conquistare il punteggio massimo di cinque stelle: nel 2019, Green NCAP ha attributo la votazione più alta in assoluto anche alla versione elettrica di Hyundai IONIQ.

Green NCAP è un’iniziativa indipendente che punta a promuovere lo sviluppo di auto sostenibili, efficienti dal punto di vista energetico e non nocive per l’ambiente. L’organizzazione utilizza un ampio spettro di test che vanno oltre quelli previsti dalla legge e, attraverso le informazioni fornite ai consumatori, premia i costruttori con veicoli che superano i requisiti minimi.