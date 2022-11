Hyundai N-Driving Experience: un weekend ad alte prestazioni all’Autodromo di Vairano

Hyundai presenta la N-Driving Experience: un fine settimana dedicato al divertimento alla guida che offre al pubblico l’opportunità di testare in pista i20 N, i30 N e KONA N – modelli che compongono la gamma N di Hyundai ispirandosi al motorsport per offrire il massimo del piacere di guida su strada e su circuito.

I prossimi sabato 3 e domenica 4 dicembre, l’Autodromo di Vairano (Via degli Ontanti, Vidigulfo – Pavia) ospiterà lo speciale evento che (previa registrazione e prenotazione sul sito), consentirà ai partecipanti di vivere l’emozione della guida ad alte prestazioni a bordo di uno dei modelli della gamma Hyundai N.

I partecipanti metteranno alla prova anche diversi modelli della gamma N Line in un percorso in pista che prevede anche esercizi di guida sicura, per imparare a divertirsi sempre in sicurezza.

In sede di prenotazione, gli interessati avranno la possibilità di scegliere il giorno e l’orario di inizio attività tra diversi slot della durata di un’ora e mezza che includono: accredito, briefing teorico di guida in pista, drive experience in circuito con un modello Hyundai N, percorso di guida sicura al volante di un modello Hyundai N Line. Un’esperienza adrenalinica che celebra il divertimento al volante in assoluta sicurezza grazie alla presenza e al supporto di esperti driver di Quattroruote, che accompagneranno i partecipanti in ogni fase del programma: dal briefing iniziale alla pista.

Hyundai N

Presentato al Salone di Francoforte nel 2015, il brand N nasce da una sfida: proporre ai clienti auto ad alte prestazioni che possano però essere usate nella quotidianità, capaci dunque di coniugare guida sportiva e grandi emozioni con le esigenze della vita di tutti i giorni. Coerentemente con il claim “Never just drive” - perché guidare non dovrebbe mai essere noioso - la risposta a questa sfida si trova nel comune DNA dei modelli della gamma N, caratterizzato da tre pilastri fondamentali: il cosiddetto “corner rascal” (vetture agili e perfettamente bilanciate in curva), la “racetrack capability” (tutti i modelli N sono costruiti per divertenti performance in pista) e la filosofia “everyday sportscar” (vetture per tutti e per tutte le esigenze, non solo per i track day e le autostrade).

Il primo modello ad alte prestazioni di Hyundai è stata la i30 N, lanciata nel 2017 e successivamente aggiornata che è stata protagonista di un grande successo. Con un design rinnovato rispetto alla prima generazione, Nuova i30 N arriva a erogare 280CV di potenza massima e presenta un nuovo cambio automatico doppia frizione a bagno d’olio a otto rapporti (N DCT). Le incredibili doti dinamiche si integrano a nuovi avanzati sistemi di guida assistita e sicurezza attiva, garantendo una migliore esperienza in tutte le condizioni, confermandosi così una vera auto sportiva per tutti i giorni.

Anche i20 N nasce dall’esperienza nel motorsport, è ispirata, infatti, a i20 Coupe WRC, auto da rally basata su una versione altamente modificata di Hyundai i20 che ha portato Hyundai al successo con la conquista del campionato costruttori WRC 2019. i20 N è alimentata da un propulsore turbo GDI di 1.6 litri di nuova generazione, con 204 CV e 275 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Il suo design orientato alle performance e funzionalità come Launch Control e Rev Matching, contribuiscono a un’esperienza incentrata sul conducente.

Nel 2021 è stata la volta di KONA N, il primo SUV ad entrare a far parte del brand N, unendo il carattere di Nuova KONA alle caratteristiche di guida specifiche dei modelli N, per coloro che ricercano un veicolo ad alte prestazioni dotato della versatilità e della praticità di un SUV. Come i30 N, KONA N è dotata di un motore 2.0 T-GDI a quattro cilindri con 280 CV e offre una curva di potenza piatta, insieme un design sportivo altamente distintivo. Diverse caratteristiche ispirate al motorsport contribuiscono a un’esperienza di guida dinamica a tutto tondo, tra cui cerchi in lega forgiati da 19 pollici, sedili sportivi speciali e un sound emozionante. Il cambio a doppia frizione a 8 rapporti (N DCT) conferisce un carattere ancora più sportivo e ad alte prestazioni.