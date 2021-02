Hyundai NEXO premiata ‘Alternative Energy Car of the Year’ ai GQ Car Awards 2021

NEXO, il veicolo a celle a combustibile a idrogeno di Hyundai, ha ricevuto il premio "Alternative Energy Car of the Year" agli annuali GQ Car Awards 2021

Hyundai NEXO, il SUV a celle a combustibile a idrogeno del brand, ha ricevuto il premio ‘Alternative Energy Car of the Year’ (Auto dell’Anno a Energia Alternativa) ai GQ Car Awards. Il riconoscimento è stato consegnato durante l’evento annuale – quest'anno in formato digitale – da Tom Kerridge, chef inglese stellato Michelin.

NEXO, fiore all'occhiello tecnologico della gamma ecologica Hyundai conosciuto come "Future Utility Vehicle", combina le doti di un SUV con un’avanzata tecnologia elettrificata, complete funzioni di assistenza alla guida e caratteristiche di design innovative.

Il modello offre le migliori prestazioni della categoria, non produce emissioni ad eccezione di goccioline di acqua pulita, e purifica persino l'aria durante la guida.

“Grazie GQ per questo importante premio! Siamo lieti del riconoscimento ricevuto da NEXO e dall'idrogeno come fonte di energia alternativa, che riteniamo sarà parte integrante di una società futura più sostenibile. Dal lancio nel 2013 della prima auto a idrogeno prodotta in serie al mondo, abbiamo lavorato duramente per rendere il sistema di celle a combustibile più piccolo, leggero e resistente. Di conseguenza, la nostra seconda generazione di SUV a idrogeno, NEXO, ha la più alta efficienza di sistema al mondo”, ha dichiarato Ashley Andrew, Managing Director di Hyundai Motor UK. "È un'auto che vediamo davvero come parte di un futuro più pulito, con un tempo di rifornimento di soli cinque minuti e la migliore autonomia all'interno del segmento dei veicoli elettrici e a celle a combustibile con 666 chilometri. NEXO offre un'alternativa davvero praticabile al motore a combustione sia per gli spostamenti quotidiani sia per i viaggi più lunghi”.

Il sistema di celle a combustibile di Hyundai NEXO combina ossigeno e idrogeno per creare un flusso di elettroni che alimenta il motore elettrico e carica la batteria ad alto voltaggio da 1,56 kWh.

"L'idrogeno ha il potenziale per essere una fonte di energia per i trasporti più efficiente e pratica, ed è per questo che stiamo consegnando a Hyundai un premio meritato. Attualmente, NEXO è una delle uniche due auto a celle a combustibile a idrogeno disponibili nel Regno Unito, e l'azienda sudcoreana sta coraggiosamente andando dove solo pochi produttori sono andati prima. Intendiamo sostenerli fino in fondo”, ha commentato la redazione inglese di GQ.

Già sul mercato dal 2018, NEXO è disponibile con capacità di guida autonoma come il Remote Parking e altre pratiche e innovative funzioni come il Blind Spot View Monitor, oltre a funzionalità avanzate di sicurezza attiva come il Lane Following Assist – che regola automaticamente lo sterzo per aiutare a mantenere l’auto al centro della corsia.

Hyundai si impegna a promuovere una transizione verso l'energia pulita, offrendo già ora la più diversificata gamma di veicoli con alimentazioni alternative con le tecnologie ibride, ibride plug-in, elettriche pure ed elettriche a celle a combustibile. IONIQ 5, la prima vettura del nuovo brand IONIQ dedicato ai veicoli elettrici, nasce sulla rivoluzionaria nuova piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), che fornirà le basi per la gamma di veicoli elettrici a batteria Hyundai di nuova generazione. Il portafoglio di modelli eco-friendly di Hyundai Motor Group includerà 44 modelli entro il 2025, tra cui 13 ibridi, 6 ibridi plug-in, 23 veicoli elettrici a batteria e 2 a celle a combustibile.

Sulla base degli oltre 20 anni di esperienza di Hyundai nella tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno, Hyundai Motor Group ha anche recentemente introdotto "HTWO", un nuovo brand che rappresenta il sistema di celle a combustibile a idrogeno leader a livello mondiale del gruppo che supporterà lo sviluppo di un sistema fuel cell di nuova generazione. Il nuovo sistema sarà applicato a varie forme di mobilità come automobili, camion, UAM, navi e treni, con l'obiettivo di offrire una gamma altamente efficiente e diversificata di veicoli alimentati a idrogeno.

I vincitori dei GQ Car Awards 2021 sono stati selezionati dalla redazione inglese di GQ dopo approfondite riflessioni.