Hyundai vince nove premi all’iF Design Award 2022

Il design di Hyundai ha ottenuto nove riconoscimenti al prestigioso International Forum (iF) Design Award 2022.

Dal 1954, l’iF Design Award premia i migliori progetti dell’anno. È uno dei tre premi internazionali di design, insieme al Red Dot Award (Germania) e all’International Design Excellence Award – IDEA (Stati Uniti). Questo è l’ottavo anno consecutivo che l’iF Design Award premia Hyundai, con riconoscimenti in diverse discipline, tra cui “Product”, “Professional Concept”, “Interior Architecture” e “Communication”.

“Siamo onorati di essere stati premiati come lifestyle mobility brand che genera forti connessioni emotive tra le persone e le loro auto, portando più valore nella vita quotidiana dei nostri clienti” ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Global Design Center. “Il nostro team di design globale ha lavorato fianco a fianco con i nostri ingegneri per mettere passione e conoscenza in ogni prodotto, in ogni idea e in tutti i luoghi e le iniziative di comunicazione, con l'obiettivo di condividere i valori del nostro marchio”.

STARIA e Hyundai Collection brillano nella disciplina “Product”

La disciplina “Product” consiste in varie categorie, tra cui Automobili/Veicoli, Tempo libero, Computer, Illuminazione, Arredo e altro ancora. Nella categoria Automobili/Veicoli, l’iF Design Award ha premiato STARIA, il multi-purpose vehicle (MPV) di Hyundai. STARIA, che ha fatto il suo debutto l’anno scorso, riafferma la competitività globale di Hyundai nel design del prodotto. Il suo esterno assomiglia a un’astronave futuristica e il suo interno offre un ambiente spazioso e confortevole per conducente e passeggeri. Le linee di cintura abbassate e i finestrini laterali panoramici si ispirano alla tradizionale architettura coreana “Hanok”, facendo sì che passeggeri percepiscano l’ambiente esterno come un’estensione dell’interno.

Trip Cart di Hyundai Collection è una soluzione di mobilità per le brevi distanze, adatta per attività come il picnic. Realizzato in collaborazione con il brand lifestyle Rawrow, è un carrello da viaggio che può fungere anche da piccolo tavolo quando il suo coperchio è chiuso. In un’ottica sostenibile, la maniglia è ricoperta di pelle recuperata da auto usate e tessuti in PET riciclato ricoprono il tavolo.

Portable Pet House di Hyundai Collection è stato studiato, invece, per favorire la mobilità sostenibile degli animali domestici. Può essere fissata al sedile posteriore di un veicolo tramite i punti di attacco ISOFIX, per un trasporto sicuro e confortevole degli animali. Può anche essere utilizzata come una cuccia per il cane a casa o all’aperto. Tutti i tessuti utilizzati in questa casetta per animali sono ottenuti dal recupero e dalla trasformazione di rifiuti di plastica.

Ultralight Magnetic Umbrella di Hyundai Collection è un prodotto super leggero (240g) con un magnete all’estremità della maniglia per un facile fissaggio a porte, divisori e a qualsiasi altra parete metallica. Disponibile nei colori del brand - Hyundai Sand e Hyundai Blue - questo prodotto lifestyle riflette l’impegno dell’azienda a migliorare l'esperienza dei clienti nella vita quotidiana, al di fuori della mobilità.

SEVEN e IONIQ 5 robotaxi premiate nel “Professional Concept”

Hyundai SEVEN, il nuovo concept di Sport Utility Electric Vehicle (SUEV) presentato ad AutoMobility LA nel novembre 2021, è stato premiato nella disciplina “Professional Concept”. Il concept SEVEN annuncia una nuova era per la gamma IONIQ di Hyundai, dedicata ai veicoli elettrici (BEV). Le proporzioni aerodinamiche di SEVEN e il passo allungato sfruttano la piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) del gruppo Hyundai per distinguersi dai tradizionali SUV alimentati da motori a combustione interna. L'architettura interna di SEVEN assicura maggiore libertà e comfort per i passeggeri, mentre le caratteristiche dei sedili simili a elementi di arredo forniscono un’esperienza lounge di qualità superiore.

Anche il robotaxi basato su IONIQ 5 ha ottenuto un riconoscimento nella stessa categoria. Questa variante taxi della pluripremiata IONIQ 5, crossover 100% elettrico di Hyundai, integra in maniera ottimale i sensori di guida autonoma di livello 4 all’auto. La suite di sensori, infatti, è chiaramente visibile all'esterno di IONIQ 5, distinguendola da una IONIQ 5 con conducente, ma la tecnologia si lega in modo armonico con la carrozzeria.

Hyundai Motorstudio Busan premiati per la disciplina “Interior Architecture”

L'attenzione di Hyundai all’eccellenza del design si estende anche agli spazi in cui mostra i suoi prodotti e concept. Hyundai Motorstudio Busan, che ha aperto nella città sudcoreana di Busan nell’aprile 2021, è il sesto centro dedicato alla brand experience dell’azienda e il suo design è ispirato ai ponti della città. Hyundai Motorstudio Busan utilizza una struttura architettonica sospesa con cavi d’acciaio da 600 metri che riduce al minimo il numero di pilastri nell’edificio. Lo studio supporta anche pratiche di costruzione sostenibile, utilizzando materiali riciclati recuperati dai siti produttivi di Hyundai e reti da pesca.

Lo stand di Hyundai Motor alla IAA Mobility 2021 ha sottolineato ulteriormente l'impegno dell’azienda verso la sostenibilità, visualizzando il processo di trasformazione dell'acqua in idrogeno puro e sostenibile. Hyundai ha focalizzato la sua attenzione sulla mobilità futura e sulla sostenibilità annunciando il suo impegno per la neutralità del carbonio entro il 2045. Lo stand ha anche minimizzato le sue emissioni di carbonio utilizzando impalcature prese in prestito dai cantieri edili.

Hyundai Sustainability Report vince nella sezione “Communication”

Nel suo rapporto annuale, Hyundai Sustainability Report: Road to Sustainability, l’azienda ha dettagliato il suo impegno nel promuovere un futuro sostenibile attraverso pratiche di gestione ESG. Hyundai ha utilizzato carta ecologica infusa con semi di piante e un solo colore per ridurre al minimo le risorse nella realizzazione dei documenti stampati, in linea con lo sforzo dell’azienda per la neutralità carbonica.

L’edizione di iF Design Award col più alto numero di partecipanti

Quest’anno, il premio ha visto la partecipazione di più di 11.000 candidature da 57 paesi e ha evidenziato una serie di risultati eccezionali nel campo del design. Settantacinque esperti di design provenienti da 23 diversi paesi si sono poi riuniti per giudicare le 5.424 proposte che sono arrivate alla short list dopo una preliminare selezione online.

L'iF Design Award premia i vincitori in nove discipline, tra cui “Product” “Communication”, “Packaging, Service Design”, “Architecture”, “Interior Architecture”, “User Experience (UX)”, “User Interface (UI)” e “Professional Concepts”, suddivise in più di 80 categorie. Tutti i progetti premiati vengono pubblicati su www.ifdesign.com e sull’iF Design App.

L’iF Design Award è stato fondato nel 1954 da iF International Forum Design GmbH di Hannover, una delle principali istituzioni indipendenti di design al mondo. La cerimonia di premiazione dell'iF Design Award Night 2022 è prevista per il 16 maggio al Friedrichstadt-Palast di Berlino.