Hyundai presenta la sua strategia per l’idrogeno alla SHIFT Mobility di IFA 2020

Hyundai presenterà la sua strategia per la mobilità del futuro alla SHIFT Mobility Convention, parte di IFA 2020, e dimostrerà tutta la propria expertise nella tecnologia a celle a combustibile. L’evento di quest’anno - un format ibrido tra digitale e fisico - prevede un discorso di apertura di Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, che presenterà la transizione di Hyundai da produttore di automobili a fornitore di smart mobility. Hyundai ospiterà inoltre un panel di approfondimento dedicato alla mobilità a idrogeno.

Durante la conferenza stampa globale, il Presidente Cole illustrerà la strategia di Hyundai per la mobilità ecosostenibile, condividendo approfondimenti sul nuovo brand IONIQ. Lo spazio di Hyundai alla conferenza stampa è previsto per il 4 settembre dalle ore 10:45, presso il Conference Center Berlin. Anche la conferenza stampa si terrà in un format misto tra digitale e fisico, con un numero limitato di partecipanti in loco e la possibilità di seguire l’evento via web, attraverso l’IFA Xtended Space. Il discorso sarà trasmesso anche in live streaming sul canale YouTube di IFA.

In aggiunta al discorso durante la conferenza stampa globale, Hyundai organizzerà anche un palcoscenico digitale con un panel dedicato alla mobilità a idrogeno, intitolato “Fuelling the future – paving the way to a Hydrogen Society“. Il panel sarà aperto da Albert Biermann, Presidente e Head of R&D di Hyundai Motor Group, che condividerà la visione del brand sulla coesistenza tra diverse soluzioni di mobilità ecosostenibile, per poi passare a un approfondimento sulla tecnologia a idrogeno fuel cell.

Durante il panel, Hyundai ospiterà una discussione aperta sulle fonti di energia pulita per la mobilità a zero emissioni del futuro, tra cui la tecnologia fuel cell e i prossimi passi verso una società a idrogeno. Partner esperti provenienti da vari settori discuteranno dell’utilizzo di diverse tecnologie, già esistenti e future, per la creazione di un ecosistema a idrogeno.

Con questo evento, Hyundai vuole mostrare di essere all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni innovative a idrogeno in vari settori, compreso quello dei veicoli a idrogeno prodotti in serie che rispondono alle necessità di mobilità privata e commerciale. La discussione del panel virtuale sarà esclusivamente digitale e sarà possibile assistervi in live streaming attraverso l’IFA Xtended Space.

Le attività di Hyundai durante la conferenza stampa, così come il panel, saranno moderati da Nicole Scott, giornalista e co-fondatrice del sito web tech “Mobile Geeks”.

La lista dei partecipanti alle discussioni del panel comprenderà: Albert Biermann, Presidente Head of R&D Division di Hyundai Motor Group, Dott. Sae Hoon Kim, Senior Vice President & head of Fuel Cell Center di Hyundai Motor Group Bertrand Piccard, visionario e aeronauta svizzero, brand ambassador Hyundai, Mark Freymüller, CEO di Hyundai Hydrogen Mobility AG, Jorgo Chatzimarkakis, Segretario Generale di Hydrogen Europe ed ex-membro del Parlamento Europeo, Stefan Linder, Head of Innovation & Technology di Alpiq e il Dott. Marcus Guzmann, Chief Sales Officer di Hydrogenious LOHC Technologies.

Infine, Edvin Eriksen, Head of Hyundai CRADLE Berlin, la società open innovation di Hyundai dedicata alle start-up, parteciperà alla Session 5 di IFA intitolata “Co-Innovation and Integration – New Synergies and Global Perspectives on the Mobility Market”. Eriksen sarà anche presente al panel “Linking Expertise, Building Synergies – On How to Create an Interdisciplinary Pool Expertise on the Future of Mobility”. Questa sessione si terrà dal vivo, trasmessa anche in live streaming.