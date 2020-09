Hyundai toglie i veli alla Nuova Kona e presenta la versione N Line

Nuova Hyundai Kona si presenta rinnovata, con una serie di aggiornamenti, ispirati dai consigli della clientela europea: un nuovo design – che per la prima volta include la possibilità di scegliere anche l’allestimento sportivo N Line – capace di conferire al modello un nuovo look dinamico; una gamma di powertrain rinnovata, con l’aggiunta di nuove versioni eco-friendly e “sportive”; la connettività migliorata, insieme alla sua funzionalità, rendendo l’esperienza di guida su strada ancora più confortevole. Tutto questo, e non solo, consente a Nuova Kona di essere un prodotto sempre migliore per i clienti europei di Hyundai.

Kona rappresenta una storia di successo per Hyundai in Europa fin dalla sua introduzione nel 2017, con una quota di mercato in rapida crescita. In soli tre anni, questo SUV compatto è diventato uno dei modelli Hyundai più apprezzati: dal suo lancio sono state vendute più di 228.000 unità in Europa. Il suo design è stato costantemente elogiato dai clienti e dalla critica e ha ottenuto importanti riconoscimenti tra i quali l’iF Design Award, il Red Dot Award 2018 e l’IDEA design award 2018.

Kona gioca un ruolo chiave nella strategia di elettrificazione di Hyundai, combinando powertrain elettrificati allo stile dei SUV compatti. È stato il primo SUV Hyundai disponibile con una gamma di motori elettrificati, tra cui una versione full-hybrid e una 100% elettrica. A partire da marzo, Hyundai ha avviato la produzione di Kona Electric nel suo impianto produttivo in Repubblica Ceca, Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). Hyundai ora amplia l’elettrificazione della gamma Kona con l’introduzione della tecnologia mild hybrid 48-volt sui motori diesel e benzina.

“I clienti chiedono più SUV e soluzioni elettrificate. Hyundai sta rispondendo con una combinazione di entrambi. Kona ha giocato un ruolo chiave nel successo degli ultimi anni di Hyundai in Europa, diventando uno dei modelli più apprezzati”, ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe. “Per questo motivo è importante per noi rafforzare e migliorare il modello, in modo da poter continuare a fornire ai nostri clienti il miglior prodotto possibile.”

Kona N Line: design sportivo e all’avanguardia

“È interessante notare come ci sia un’atmosfera felice comune a molti clienti Kona”, ha affermato SangYup Lee, Senior Vice President, Head of Hyundai Global Design Center. “Il nostro design trae ispirazione da questo spirito positivo ed è dedicato a tutti gli esploratori là fuori che affrontano la vita con un sorriso”.

“Nonostante le ottime recensioni che la versione uscente di Kona ha ottenuto per il suo stile, il Design Team di Hyundai non ha voluto accontentarsi. Invece che riposarci sugli allori, abbiamo ascoltato le richieste della clientela e siamo tornati sui nostri tavoli da lavoro per portare il design di Kona ad un livello successivo”.

Nuova Kona sarà disponibile per la prima volta nella versione N Line, che unisce il divertimento di guida a uno stile emozionante. Kona N Line si distingue per il frontale e il posteriore sportivi, i dettagli esterni in tinta carrozzeria e i cerchi dedicati con taglio a diamante.

Il frontale di Kona N Line spicca grazie alle caratteristiche dinamiche del paraurti anteriore, che si unisce armoniosamente con i passaruota in tinta con la carrozzeria. A differenza del solido riparo “skid plate” di Nuova Kona, la versione N Line presenta un caratteristico spoiler aerodinamico in stile N, con alette angolari che le donano uno stile avvolgente. Le prese d’aria, più larghe e più tecniche, sono ulteriormente contraddistinte da un disegno unico e da un trattamento dedicato delle superfici.

La vista laterale presenta dei dettagli in tinta scocca e il nuovo rocker panel, ai quali si abbinano i nuovi cerchi in lega da 18 pollici con design dedicato.

La parte posteriore completa l’immagine dinamica ed emozionale di Kona N Line. Il paraurti posteriore incorpora un grande diffusore aerodinamico centrale in un colore a contrasto con la carrozzeria, nonché un doppio scarico laterale. Negli angoli posteriori, la fascia del paraurti è formata da linee acute e alette in stile N, per una migliore aerodinamicità.

Gli interni sono ora disponibili con un pacchetto N Line dedicato in colore nero con sedili in tessuto, pelle o scamosciati. Inoltre, le distintive cuciture rosse, i pedali in metallo e il logo N sul pomello del cambio conferiscono al modello un tocco ancora più sportivo.

Nuova Kona, design elegante e raffinato

Hyundai Kona è diventata un’icona nel suo segmento, con un design audace e innovativo, unito a una personalità avventurosa. Gli aggiornamenti del design della parte anteriore e posteriore conferiscono a Nuova Kona un aspetto ancora più elegante e raffinato, pur mantenendo la sua caratteristica robustezza.

Il design del nuovo frontale si distingue per il suo look sportivo e gli accattivanti passaruota. Nella parte superiore, il cofano allungato termina energicamente sulla griglia centrale con una forma ampia e distintiva in grado di dare a Kona un look aggressivo. I migliorati fari DLR con tecnologia LED assicurano una profonda visuale della strada da percorrere. Più in basso, la fascia principale del paraurti si collega in modo fluido ai passaruota, formando una corazza unica e robusta, composta da un materiale a contrasto con la carrozzeria principale.

Sul paraurti inferiore, il solido riparo “skid plate” sembra abbracciare la presa d’aria inferiore e dà continuità visiva alla forma della griglia superiore principale. Integrate negli angoli del paraurti ci sono le prese aerodinamiche orientate verticalmente, che migliorano il flusso dell’aria.

La vista laterale mantiene la forma muscolosa e scolpita della precedente Kona, ma la silhouette sportiva dalle linee a cuneo viene ulteriormente accentuata dal frontale più affilato, pulito e armonioso.

Nella parte posteriore, i nuovi fari presentano una grafica allungata orizzontalmente, riflettendo l’identità unica della firma anteriore. Anche il nuovo paraurti posteriore è realizzato con un materiale a contrasto, incrementando così la sensazione di corazza protettiva.

Inoltre, Nuova Kona presenta un design aggiornato per i cerchi da 17 e 18 pollici, oltre ai cerchi da 16 pollici presenti già nella precedente versione. Kona Hybrid sarà invece disponibile con gli stessi cerchi da 16 o 18 pollici della versione attuale.

Per quanto riguarda le dimensioni, Nuova Kona è più lunga di 40 mm rispetto alla versione precedente, conferendole così un aspetto più elegante e dinamico, bilanciando la sua ampia e robusta presenza su strada.

In aggiunta alle cinque colorazioni già esistenti, Nuova Kona è disponibile con cinque nuovi colori per gli esterni: Surfy Blue, Dive in Jeju, Ignite Flame, Cyber Gray e Misty Jungle. Ogni colore può essere abbinato al tetto a contrasto Phantom Black, che si abbina anche agli alloggiamenti degli specchietti, sottolineando così l’aspetto sportivo ed elegante del modello ed offrendo ai clienti più opzioni per la personalizzazione.

Novità nel design degli interni

Gli interni di Nuova Kona sono stati progettati per esprimere un look più raffinato e innovativo rispetto alla versione precedente. Sono caratterizzati da un aspetto solido e allo stesso tempo elegante per abbinarsi all’audace design degli esterni e per attrarre i clienti con uno stile di vita più attivo. Tutto questo si aggiunge a un significativo miglioramento tecnologico, che conferisce agli interni un nuovo livello di qualità percepita.

La nuova area della console è scollegata dal cruscotto per enfatizzare la struttura orizzontale e il cruscotto appare ampio e arioso per creare un’atmosfera generosa e spaziosa. È ora presente il nuovo freno di stazionamento elettrico, installato seguendo le indicazioni dei clienti.

Una nuova luce ambiente offre l’illuminazione del portabicchieri nel mobiletto centrale e del vano ai piedi del passeggero e del conducente, sottolineando il carattere lifestyle di Kona. Le nuove mostrine delle prese d’aria e degli speaker con la loro finitura in alluminio donano una sensazione di qualità superiore e raffinatezza.

I rinnovati interni di Nuova Kona sono completati da nuovi colori e materiali. Le nuove opzioni di rivestimento dei sedili includono un tessuto nero con trama a quadri o con finiture color nero e grigio e sedili in pelle traforata nera, beige o kaki.

I sedili in tessuto nero quadrettato, con trame moderne e di ispirazione industriale, accentuano il rivestimento lineare del sedile, finemente filato nel suo motivo tridimensionale. I sedili in tessuto nero e grigio, con le loro ombre e sfumature scure in diversi toni di grigio antracite, creano immagini sofisticate. I sedili opzionali in pelle mostrano un’elegante trama scozzese che si riflette anche nella traforatura del materiale. Sia la trama che i colori dei sedili in pelle armonizzano la dinamicità della gamma di interni.

In alternativa agli interni scuri, Nuova Kona è disponibile anche con rivestimenti beige chiaro, che accentuano il look fresco già visto sui pannelli delle portiere e nei sedili. In alternativa alle versioni nera e beige, è possibile scegliere come optional i sedili in pelle kaki e la console centrale color kaki, che offrono un look naturale e di livello.

Connettività e tecnologia

Nuova Kona dispone della più recente connettività e tecnologia a bordo. La novità del modello è rappresentata da un cluster digitale da 10,25 pollici, che ha debuttato per la prima volta sulla nuovissima i20. Inoltre, Nuova Kona è dotata anche di un display touchscreen centrale da 10.25 pollici, che porta con sé nuove funzioni di connettività. Il nuovo schermo AVN (Audio Video Navigazione) è inoltre dotato della funzionalità split-screen per il multitasking ed è in grado di ospitare più connessioni Bluetooth.

Inoltre l'ultimo aggiornamento Bluelink include le funzioni Last Mile Navigation, Connected Routing, Live Parking Information e molto altro. Con la nuova funzione “Profilo Utente”, i guidatori possono trasferire le impostazioni preferite anche da una vettura Hyundai a un’altra. Last Mile Navigation permette, invece, ai clienti di continuare il loro viaggio fino alla destinazione finale, anche dopo il parcheggio, ricevendo indicazioni in realtà aumentata o tramite Google Maps. Con la nuova navigazione “Connected Routing”, i percorsi vengono calcolati su un server presente all’interno del cloud di Bluelink. Live Parking Information fornisce, infine, agli utenti informazioni in tempo reale sulla posizione e sul prezzo dei parcheggi disponibili nelle vicinanze. Inoltre, l'ultimo aggiornamento di Bluelink include la ricerca a testo libero per consentire agli utenti di inserire indirizzi o punti di interesse.

Nuova Kona è inoltre equipaggiata con il riconoscimento vocale, che permette al guidatore di attivare e controllare attraverso un semplice comando vocale alcune funzioni, come il climatizzatore, il riscaldamento del vetro posteriore e degli specchietti laterali, oltre al riscaldamento del volante.

Di serie, la nuova Kona è dotata di Display Audio, che passa da 7 a 8 pollici e include la radio DAB. È stato inoltre aggiornato con Android Auto e Apple Car Play in modalità wireless, consentendo agli occupanti di utilizzare i loro smartphone iOS e Android senza cavo e sfruttandone le funzionalità in modo ancora più comodo e immediato.

Sicurezza avanzata e guida assistita

Nuova Kona presenta una serie di funzioni di sicurezza e guida assistita all’insegna di una maggiore tranquillità di conducente e occupanti.

Lo Smart Cruise Control (SCC) è stato aggiornato e include ora la funzione Stop&Go. Anche il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), disponibile in combinazione con il cambio DCT, è stato migliorato, attivando i freni del veicolo per prevenire una collisione se, vicino al punto cieco, viene rilevato un altro mezzo e il conducente tenta di cambiare corsia.

Una nuova caratteristica del modello è rappresentata dall’Avviso di Ripartenza (LDVA) che avverte il conducente quando il veicolo che lo precede inizia ad avanzare, ad esempio ai semafori. A questo si aggiunge il Lane Following Assist (LFA), che regola automaticamente lo sterzo per mantenere la vettura al centro della sua corsia di marcia.

Tra le funzionalità aggiornate spicca anche la Frenata Autonoma di Emergenza con Rilevamento Veicoli, Pedoni e Ciclisti che utilizza un sensore, oltre a una telecamera, per rilevare meglio potenziali collisioni. Il nuovo sistema aumenta il raggio di rilevamento e le tipologie di soggetti che possono essere rilevati garantendo il funzionamento del sistema anche in condizioni meteorologiche avverse. Se il sistema rileva una potenziale collisione e il guidatore non reagisce in tempo, i freni si attivano automaticamente.

Fa il debutto su Nuova Kona il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) – disponibile solo con il cambio DCT - che evita le collisioni durante la retromarcia azionando i freni se viene rilevato un altro veicolo. Si tratta di un aggiornamento dall'avviso di collisione precedentemente disponibile, che forniva solo un avviso acustico.

Un altro sistema unico è il Rear Seat Alert (RSA), che avvisa il conducente rilevando la presenza di persone e oggetti sul divano posteriore alla chiusura del veicolo. Per la massima protezione dei bambini è presente anche il Safety Exit Warning (SEW) che impedisce ai passeggeri di uscire dal veicolo se non è ancora sicuro farlo, prevenendo possibili incidenti in caso di apertura delle portiere quando altri veicoli sopraggiungono.

Infine, il Riconoscimento dei Limiti di Velocità utilizza la camera multifunzione e le informazioni dal sistema di navigazione per identificare il limite di velocità in vigore e visualizzarlo sia sul display del navigatore che sul cluster display. Se il conducente supera il limite di velocità compare sul cluster un avviso visivo.

Inoltre, Nuova Kona è ora disponibile con eCall, una funzione che avvisa automaticamente i servizi di emergenza ​​se il pulsante e-Call viene premuto o se si attivano gli airbag.

Comfort e abitabilità

Una serie di nuove caratteristiche all’insegna della funzionalità consentono ora un viaggio più confortevole anche per i passeggeri sui sedili posteriori, che possono contare su una nuova porta USB e su sedute riscaldate. Anche i passeggeri in prima fila possono regolare l'altezza del sedile per una posizione di seduta ottimizzata durante la guida.

Nuove opzioni di motorizzazioni

La gamma di propulsori di Nuova Kona raggiunge nuove vette in termini di sostenibilità e aggiunge il sistema ibrido leggero da 48 volt: questa tecnologia è applicata al motore diesel Smartstream da 1,6 litri con 136 CV ed è disponibile con cambio a sette rapporti 7DCT o con cambio manuale intelligente a sei rapporti (6iMT), abbinabile alla trazione integrale. Anche il propulsore a benzina T-GDI Smartstream da 1,0 litri con 120 CV può essere equipaggiato con la tecnologia ibrida leggera da 48 volt e il cambio 6iMT con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza.

La frizione dell'iMT, che ha debuttato per la prima volta su Nuova i30 e sulla nuovissima i20, funziona in modalità elettronica al posto del tradizionale collegamento meccanico. L’iMT scollega il motore dalla trasmissione dopo che il conducente rilascia l'acceleratore garantendo una maggiore efficienza: questo consente all'auto di entrare in due possibili livelli di modalità coasting, a seconda delle condizioni. Con il primo livello il motore gira al minimo mentre con il secondo livello il propulsore viene temporaneamente spento per risparmiare ancora più carburante. Il motore si riavvia con la stessa marcia non appena il guidatore preme il pedale del freno o dell'acceleratore, grazie alla potenza fornita dal Mild Hybrid Starter Generator.

Il motore T-GDI Smartstream da 1,0 litri è disponibile anche senza la tecnologia Mild Hybrid mentre al vertice delle prestazioni c'è un motore T-GDI Smartstream da 1,6 litri potenziato con un cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità, che porta la potenza massima a 198 CV.

Il sistema Full Hybrid di Kona

Nuova Kona è disponibile anche con la motorizzazione Full Hybrid: a un propulsore GDI da 1,6 litri, si affianca un motore elettrico a magneti permanenti per una potenza combinata di 141 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità e alle due ruote motrici. Il motore elettrico da 32 kW è alimentato da una batteria a ioni polimeri di litio da 1,56 kWh.

Miglioramenti di guida e maggiore maneggevolezza

Gli aggiornamenti tecnici hanno l’obiettivo di rendere la guida più fluida rispetto all’attuale modello. Le sospensioni sono state regolate per aumentare il comfort, senza rinunciare al carattere sportivo di Kona. Insieme a molle e ammortizzatori, le barre stabilizzatrici sono state ritoccate per garantire un comfort di marcia superiore e un maggiore isolamento.

Nuova Kona è inoltre equipaggiata con pneumatici con classe energetica migliorata per tutte le dimensioni, caratterizzati da una minor resistenza al rotolamento che garantisce una guida più efficiente. Gli pneumatici da 18 pollici Conti Sport Contact 5 sono stati sostituiti dai pneumatici Conti Premium Contact 6 con l’obiettivo di ottimizzare le qualità di comfort di marcia. Questo significa che i conducenti possono aspettarsi una maggiore efficienza e minori emissioni di CO2, beneficiando allo stesso tempo di un miglior isolamento acustico rispetto a prima. Questo crea un eccellente equilibrio tra la guida ecologica e la sportività. Inoltre, diverse componenti del veicolo sono state rinnovate per migliorare il controllo di rumore, vibrazioni e ruvidità dell’andatura del veicolo (NVH), aumentando ulteriormente il comfort all'interno dell'abitacolo.

Lo sterzo è stato messo a punto per adattarsi al nuovo carattere delle sospensioni e ai nuovi pneumatici. Nuova Kona mostra infatti un comportamento di sterzata più diretto e confortevole. Lo sforzo richiesto dallo sterzo risulta più lineare e ben bilanciato a tutte le velocità.

La stessa configurazione dello sterzo si applica a tutta la gamma Kona. L'unica eccezione riguarda la nuovissima Kona N Line, abbinata al propulsore 1.6 T-GDI e alla trazione integrale, che ha ricevuto una messa a punto specifica dello sterzo per adattarsi al carattere sportivo del veicolo.

Nuova Kona e Kona N Line arriveranno negli showroom Hyundai intorno alla fine del 2020, mentre Nuova Kona Hybrid sarà commercializzata a partire dai primi mesi del 2021. Nei prossimi mesi verrà svelata anche Nuova Kona Electric, che sarà caratterizzata dallo stesso powertrain e dalla stessa autonomia di guida della versione attuale.