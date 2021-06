Hyundai Nuova Tucson Plug-in Hybrid: cresce la gamma elettrificata del segmento C-SUV

Hyundai Italia apre gli ordini di Nuova Tucson Plug-in Hybrid, modello che completa la gamma del best seller del brand in Europa, affiancando le motorizzazioni mild-hybrid benzina e diesel, e full hybrid. Con l’arrivo del powertrain ibrido plug-in, Tucson offre la più ampia gamma di propulsori elettrificati della sua categoria.

Nuova Tucson, lanciata sul mercato a gennaio 2021, detta nuovi standard nel segmento dei SUV grazie a un’incredibile dotazione di tecnologie smart tech all’avanguardia, connettività senza limiti e i più avanzati sistemi di guida assistita e sicurezza attiva. Il sistema Plug-In Hybrid aggiunge ora una migliore efficienza nei consumi garantendo il massimo divertimento alla guida grazie alla potente combinazione di un propulsore a benzina di terza generazione T-GDi Smartstream da 1,6 litri e un motore elettrico da 66,9 kW. Il powertrain ha una potenza combinata di 265 CV e 350 Nm di coppia massima, ed è dotato dell’esclusiva tecnologia Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration), che ottimizza le prestazioni del motore e l’efficienza del carburante. L’efficienza è massimizzata anche da un Active Air Flap, che regola l’ingresso dell’aria a seconda della temperatura del liquido di raffreddamento del motore, della velocità di marcia e di altri fattori. Grazie a una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh, i conducenti possono spontaneamente passare alla guida esclusivamente elettrica, premendo il pulsante dedicato, traendo così vantaggio da un’autonomia completamente a zero emissioni fino a 62 km (ciclo WLTP).

Dotata di un caricatore di bordo da 7,2 kW, Nuova Tucson Plug-in Hybrid può essere ricaricata sia presso le colonnine dedicate ai veicoli elettrici, sia tramite una wall-box domestica compatibile. Inoltre, ricaricando l’auto tramite wall-box, è possibile stabilire gli orari di carica da remoto utilizzando lo smartphone e l’app Bluelink® e selezionando la fascia oraria di consumo più economica per ridurre le spese.

Il motore è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti (6AT) gestito attraverso il sistema “shift-by-wire” e alla trazione integrale di serie. Per un’autentica esperienza SUV, la trazione integrale è infatti di serie su Nuova Tucson Plug-in Hybrid con la tecnologia 4WD HTRAC di Hyundai e un selettore Terrain Mode, per una guida sicura anche su terreni impervi. Il sistema HTRAC è capace di distribuire in modo variabile la potenza tra le ruote anteriori e posteriori, a seconda delle condizioni di trazione e di guida, mentre il selettore Terrain Mode ottimizza potenza, coppia e frenata a seconda della condizione stradale selezionata dal guidatore. Si può inoltre passare dalla marcia a folle, alla retromarcia e al parcheggio semplicemente utilizzando i comodi pulsanti situati nella console centrale.

Come per gli altri powertrain disponibili, la versione ibrida plug-in di Nuova Tucson si distingue per il suo design all’avanguardia che integra linee, angoli e forme taglienti, oltre alle caratteristiche Parametric Hidden Lights. L’esperienza utente è intuitiva e garantita da una serie di funzionalità tecnologiche orientate alla persona, tra cui il cluster digitale da 10,25’’ senza alloggiamento e un display centrale AVN (Audio Video Navigation) da 10,25’’ dotato dei servizi telematici connessi Hyundai Bluelink®. Tramite l’app, gli utenti Bluelink® possono anche monitorare il livello di carica di Nuova Tucson Plug-in Hybrid e gestire le impostazioni di ricarica.

In aggiunta, i sistemi di guida assistita e le funzionalità di sicurezza attiva ai vertici della categoria rendono Nuova Tucson uno dei veicoli più sicuri sul mercato. Tra le tante funzionalità, il Remote Smart Parking Assist (RSPA) permette all’auto di parcheggiarsi da sola, per una maggiore tranquillità nelle manovre più complesse, e l’Highway Driving Assist (HDA) mantiene l’auto al centro della corsia, adattando anche la velocità di marcia in base ai dati di navigazione e al traffico circostante, ad esempio decelerando in vista di curve in autostrada. Una serie di altre caratteristiche di sicurezza contribuiscono a migliorare la visibilità, proteggendo gli occupanti sia anteriori che posteriori prevenendo collisioni.

Grazie a un posizionamento funzionale della batteria ad alto voltaggio nel sottoscocca, Nuova Tucson Plug-in Hybrid offre interni ariosi ed elevato spazio: i passeggeri posteriori possono infatti godere di 955mm di spazio libero per le gambe. In aggiunta, il bagagliaio è stato incrementato rispetto alla generazione precedente offrendo 558 litri (+9%) complessivi con i sedili in posizione verticale, e fino a 1.737 litri (+15%) con i sedili ripiegati.

Nuova Tucson Plug-in Hybrid è disponibile in 3 diversi allestimenti: XLine, Excellence e N Line. Il ricco allestimento XLine include fari full LED, cerchi in lega leggera da 19”, climatizzatore automatico a 3 zone, cluster digitale da 10.25” e sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25” con Connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™, retrocamera, servizi telematici Bluelink ®, ai quali si aggiungono i più avanzati sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense di serie, tra cui il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (FCA), il Sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), il Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (HBA), il Sistema di riconoscimento dei limiti (ISLA).

Grazie all’offerta lancio, Nuova Tucson Plug-in Hybrid nell’allestimento XLine è proposta a 36.500 euro, con un vantaggio cliente di 8.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato immatricolato da almeno 10 anni (Ecobonus). Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 2,95% - TAEG 3,72%), Nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid è disponibile con un anticipo di 7.190 euro e quote da 299 al mese per 36 mesi, comprensive di polizza furto e incendio. Dopo tre anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.

La più ricca versione Exellence include anche il Krell Premium Sound System, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabili, a cui si aggiungono ulteriori sistemi di sicurezza quali il Blind Spot Collision Avoidance (BCA), Rear Occupant Alert (ROA), Sistema anti-collisione di svolta (FCA- JX) e Smart Cruise Control (SCC).

Per gli amanti della sportività, Nuova Tucson Plug-in Hybrid è disponibile anche nell’allestimento N Line, che combina la massima espressione di design dinamico, comfort e connettività avanzata di Tucson all’animo e allo stile ispirato al motorsport dell’allestimento N Line. I clienti di Nuova Tucson Plug-in Hybrid N Line potranno beneficiare di cerchi in lega leggera con design dedicato N Line da 19", un design esterno marcatamente sportivo, grazie anche ai paraurti con design N e passaruota in tinta con la carrozzeria. All’interno, sedili sportivi marchiati N, caratterizzati da rivestimenti neri scamosciati e in pelle, e dalle cuciture rosse, intrecciate anche sul rivestimento delle portiere e del bracciolo; inoltre, anche il crash pad è arricchito con inserti rossi, e il volante è dedicato e completo di logo N. Ulteriori caratterizzazioni dedicate alla N Line includono la pedaliera, il poggiapiedi e le pedane sottoporta in metallo.

Tutte le auto Hyundai commercializzate in Italia rispettano il ciclo di omologazione WLTP e dispongono inoltre della garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria ad alta tensione.