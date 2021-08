I migliori teli copriauto

Continua il nostro viaggio nel mondo degli accessori per auto e dopo esserci occupati dei prodotti indispensabili da tenere all'interno della nostra macchina, è ora venuto il momento di scoprire quali sono i migliori teli per proteggere la carrozzeria della nostra vettura.

Una semplice soluzione che consente, con una spesa ridotta, di proteggere l'automobile dalla pioggia, dal gelo e anche dal Sole.

Inoltre questi accessori forniscono una valida protezione anche da grandine, sabbia, polvere, ed escrementi di uccelli.

Favoto

Iniziamo la nostra rassegna con il telo copriauto di Favoto. Telo acquistabile in 4 diverse misure, impermeabile, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti e all'inquinamento. Protegge la tua auto da vento, pioggia, neve, sole, polvere, neve ed inquinanti. E', inoltre, antigraffio ed ideale anche contro la resina di alberi o gli escrementi di piccioni e gabbiani. Può essere utilizzato sia all'esterno, sia all'interno. Non manca una cerniera lampo lato guida per poter aprire lo sportello della vettura senza dovere togliere o alzare il telo copri auto.

Scopri di più su Amazon a 43 euro

Amazon Basics

Proseguiamo la nostra rassegna con il telo copriauto di Amazon Basics. Un prodotto disponibile in varie misure e adatto per berline fino a 510 cm di lunghezza. Protegge dagli elementi atmosferici come raggi UV, vento, pioggia, neve e ghiaccio. E' realizzato in polietilene ed etilene vinil acetato per una protezione impermeabile e anti-polvere, con un film di alluminio per una protezione dal sole e dai raggi UV e un morbido rivestimento di cotone per una protezione anti-graffio.

Scopri di più su Amazon a 38 euro

Walser

Nella nostra rassegna anche il telo copriauto di Walser disponibile in varie taglie per auto e SUV e dotato di protezione antigrandine in schiuma di circa 4 mm di spessore, fortemente pressata. La copertura antigrandine è traspirante e impermeabile. Ricordiamo anche la protezione da neve, ghiaccio, escrementi di uccelli e sporcizia.

Scopri di più su Amazon a 149 euro

Sailnovo

Da Sailnovo un telo acquistabile in varie misure, dotato di una copertura nera impermeabile, con protezione solare e in grado di adattarsi a vari agenti atmosferici e climatici. Può essere usato come protezione all'esterno e all'interno.

Scopri di più su Amazon a 59 euro

F.lli Iannaccone

Terminiamo la nostra rassegna dal modello di F.lli Iannaccone. Un accessorio impermeabile e felpato internamente per assicurare la massima protezione della carrozzeria anche da grandine o pigne. Non dimentichiamo, infine, la pratica borsa fornita in dotazione.

Scopri di più su Amazon a 40 euro