Jaguar F-PACE: migliorate tecnologie e nuovo modello R-Dynamic Black

Grazie al nuovo ed esclusivo modello R-Dynamic Black, un rinnovato benessere a bordo, una maggiore connettività e migliorate tecnologie di assistenza alla guida su tutta la gamma, la Jaguar F-PACE è ora più desiderabile che mai.

La F-PACE R-Dynamic Black beneficia di un design più distintivo e di specifiche implementazioni previste nel Black Pack, come le calotte degli specchietti in Gloss Black, il tetto panoramico fisso e i vetri oscurati. Completano il tutto dei cerchi in lega da 20 pollici sempre con finitura Gloss Black.

Come tutti gli altri modelli F-PACE, la R-Dynamic Black è disponibile con una serie di raffinati, efficienti e reattivi propulsori Ingenium. La gamma parte con il quattro cilindri diesel da 163 CV mild hybrid (MHEV) fino ad arrivare alla variante benzina plug-in hybrid (PHEV) da 404 CV.

Adam Hatton, Jaguar Exterior Design Director, ha dichiarato: “La F-PACE è un SUV ad alte prestazioni con un design molto deciso e assertivo che le consente di distinguersi realmente dai suoi rivali. Dare vita alla nuova F-PACE R-Dynamic Black ci ha dato l’opportunità di accentuare la sua forma scolpita e bilanciata, arrivando alla definizione di un aspetto esterno ancora più impattante.”

Per migliorare il benessere e il comfort di tutti gli occupanti, Jaguar sta implementando il livello tecnologico su tutta la gamma F-PACE. A bordo, è possibile trovare nuove funzionalità che migliorano ulteriormente la qualità dell’aria interna, oltre a nuovi sistemi di assistenza alla guida che offrono un supporto di livello superiore. La connettività presto sarà ancora più fruibile grazie all’aggiunta, attraverso gli aggiornamenti software-over-the-air, dell’Apple CarPlay® wireless. Contemporaneamente sarà disponibile anche l’Android Auto™ wireless.

Nuova F-PACE R-Dynamic Black

Il portamento sicuro e dinamico della F-PACE è stato ulteriormente enfatizzato dalla versione R-Dynamic Black e dalla sua combinazione di elementi peculiari.

Il Black Pack è stato affinato attraverso specifiche finiture nelle calotte degli specchietti retrovisori esterni così come nella cornice e nella trama della griglia frontale, nei bordi dei finestrini laterali, nelle prese d’aria laterali con l’iconico emblema del Jaguar Leaper, nel sottoparaurti e nei badge posteriori. A completamento di questo perfetto equilibrio estetico, ci sono i cerchi da 20 pollici “Style 1067” anch’essi in Gloss Black. Le pinze dei freni in colore rosso rimarcano l’affascinante design delle ruote.

In linea con il rinnovamento estetico, al posto delle barre portatutto in colore silver disponibili sui principali modelli della gamma, la F-PACE R-Dynamic Black adotta delle barre con finiture Gloss Black e un tetto panoramico fisso. Questo modello è disponibile per l’intera gamma di colorazioni esterne, che prevede una finitura opaca, sette versioni metallizzate tra cui la nuova Ostuni White e due vernici metallizzate premium.

Grazie al modello R-Dynamic Black, i lussuosi interni della F-PACE, realizzati con la rinomata maestria artigianale Jaguar, sono stati ulteriormente impreziositi attraverso le contemporanee impiallacciature Satin Charcoal Ash e la pedaliera in metallo lucido.

A bordo, la sensazione di serenità e raffinatezza è stata enfatizzata tramite il miglioramento della Premium Cabin Lighting. Disponibile anche su tutti gli altri modelli della gamma, questa funzione offre al guidatore una scelta di 30 diverse colorazioni rispetto alle 10 precedenti.

Benessere e comfort incrementati

Lo scorso anno sulla F-PACE è stato inserito il sistema Cabin Air Ionisation con filtrazione PM2.5, in grado di rimuovere allergeni e odori e di catturare le particelle ultrafini all’interno dell’abitacolo. Nel corso del tempo il sistema è stato implementato e ora il nuovo Cabin Air Purification Plus include due nuove funzionalità aggiuntive per migliorare la qualità dell’aria interna, rendendola più uniforme in modo da incrementare il benessere e il comfort degli occupanti.

La prima nuova funzionalità si chiama Air Purge e offre notevoli benefici ancora prima che il viaggio inizi. Utilizzando le ventole del sistema di climatizzazione e la funzione di ricircolo, questa funzionalità è in grado di rinfrescare l’aria all’interno del veicolo prima delle aperture delle porte. Tutto ciò è possibile impostando un orario di partenza tramite il touchscreen dell’infotainment o l’app Jaguar Remote.

La seconda funzionalità è il rilevamento della quantità di CO2 nell’abitacolo, che monitora e regola il livello di anidride carbonica all’interno dell’auto. La concentrazione può aumentare nel tempo se il sistema di climatizzazione opera in modalità di ricircolo per lunghi tempi, come ad esempio quando il veicolo attraversa zone ad alta concentrazione d’inquinamento. Per garantire il mantenimento dei livelli desiderati, la funzione può consentire l’ingresso di aria più fresca. Attraverso il touchscreen, i clienti potranno sempre visualizzare i livelli di particolato all’interno e all’esterno della vettura.

Infotainment e connettività

L’intuitivo, rapido e reattivo sistema d’infotainment Jaguar Pivi Pro include tutta una serie di app integrate tra cui Spotify e l’Apple CarPlay® di serie. Anche l’Android Auto™ è disponibile di serie.

Per rendere la connettività dello smartphone ancora più semplice e fruibile, a breve sarà disponibile l’Apple CarPlay® wireless, che i clienti potranno ottenere attraverso un aggiornamento software-over-the-air (SOTA). Contemporaneamente sarà disponibile nella medesima modalità anche l’Android Auto™ wireless.

La funzionalità SOTA della F-PACE consente al Pivi Pro e agli altri sistemi del veicolo di essere aggiornati da remoto e senza soluzione di continuità. Inoltre, la tecnologia dual-SIM del Pivi Pro permette di riprodurre in modo simultaneo la musica in streaming.

Il sistema Pivi Pro è in grado di connettere due telefoni contemporaneamente attraverso il Bluetooth, mentre il pad del dispositivo di ricarica opzionale è dotato di un amplificatore di segnale per migliorare la ricezione della rete cellulare. Questo sistema consente di avere conversazioni più nitide grazie all’ausilio dell’antenna esterna del veicolo alloggiata nel tetto.

Per i clienti che sceglieranno la F-PACE PHEV, il Pivi Pro semplificherà l’utilizzo delle reti pubbliche di ricarica. Oltre a mostrare la loro dislocazione, il sistema mostrerà anche la loro disponibilità, i costi e una stima delle tempistiche di ricarica.

Sistemi di assistenza alla guida

Alla già completa suite di sistemi di assistenza alla guida disponibile sulla F-PACE, si aggiunge una nuova funzionalità progettata per offrire un supporto ancora più elevato mentre il conducente è alla guida del veicolo. L’Adaptive Cruise Control con Steering Assist è il perfetto compagno di viaggio nei lunghi tragitti in autostrada. Durante la percorrenza, il sistema assiste delicatamente la sterzata, l’accelerazione e la frenata per mantenere il veicolo in posizione centrale rispetto la carreggiata, conservando al contempo una distanza prestabilita dai veicoli che precedono.

Pneumatici autosigillanti

Gli pneumatici autosigillanti sono una nuova dotazione della F-PACE, che va ad aggiungersi sia al Tyre Repair System, che agli pneumatici di scorta a sezione ridotta e a sezione regolare presenti sulla vettura. Dotati di uno strato sigillante integrato all’interno della cavità dello pneumatico, se un oggetto penetra nel battistrada, il sigillante immediatamente lo circonda formando una chiusura ermetica, mantenendo inalterata la pressione dell’aria e consentendo al conducente di continuare il viaggio. Disponibili come optional ed esclusivamente per le versioni All-Season, questi pneumatici saranno disponibili nelle versioni da 19, 20 e 21 pollici.

Performance elettrificate

La F-PACE è disponibile con il propulsore quattro cilindri benzina plug-in hybrid P400e così come con una gamma di motorizzazioni Ingenium, sia benzina e sia diesel, a quattro cilindri e sei cilindri in linea, la maggior parte delle quali è dotata di sistemi mild hybrid a 48V per una maggiore raffinatezza ed efficienza.

Tutti i modelli F-PACE sono equipaggiati con una trazione all-wheel drive intelligente e con trasmissioni automatiche a otto rapporti, che possono essere gestite tramite il Jaguar Drive Selector o, per una guida più coinvolgente, attraverso i bellissimi paddle in metallo sul volante.

Il line-up completo delle motorizzazioni disponibili nel mercato è composto da:

Benzina

• 0 litri quattro cilindri turbo da 250 CV

• 0 litri quattro cilindri turbo PHEV da 404 CV

• 0 litri V8 sovralimentato da 550 CV (solo per la SVR)

Diesel

• 0 litri quattro cilindri turbo MHEV da 163 CV

• 0 litri quattro cilindri turbo MHEV da 204 CV

• 0 litri sei cilindri MHEV a turbo sequenziali da 300 CV

Il modello P400e PHEV è il più potente ed efficiente dell’intera gamma F-PACE. Il propulsore benzina da 300 CV e il motore elettrico da 105kW, integrato nel cambio automatico, producono una potenza combinata complessiva di 404 CV e un valore di coppia massima di 640 Nm.

Tutto ciò consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con un consumo di carburante a partire da 2,2 litri ogni 100 chilometri e delle emissioni di CO2 a partire da 49g/km.

Il propulsore P400e può operare in tre differenti modalità: Hybrid, EV o Save:

• Modalità HYBRID – utilizza sia il motore a benzina che l’unità elettrica nel modo più reattivo ed efficiente possibile, passando intelligentemente dalla guida puramente elettrica (EV) a quella con il motore termico

• Modalità EV – consente di utilizzare la sola unità elettrica a zero emissioni, con un’autonomia fino a 53km

• Modalità SAVE – permette al guidatore di recuperare fino all’85% della carica della batteria, che può essere utilizzata successivamente durante il tragitto, ad esempio nelle aree prettamente urbane

Ricaricare la F-PACE P400e in viaggio o semplicemente a casa è facile e comodo: collegando la vettura ad un fast charger a corrente continua fino a 32kW, la batteria può ricaricarsi da 0 all’80% in meno di 30 minuti. Con una wall box da 7kW a corrente alternata è possibile raggiungere il medesimo livello di carica in un 1 ora e 40 minuti.

Tutti i motori Ingenium quattro e sei cilindri dotati di tecnologia MHEV sono equipaggiati con un dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) per recuperare l'energia solitamente persa durante le fasi di rallentamento e frenata, che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48V. L’energia recuperata viene successivamente ridistribuita per supportare il propulsore durante le fasi di accelerazione, migliorando la reattività. Inoltre, questo dispositivo rende la funzione stop-start più silenziosa e veloce rispetto ai sistemi convenzionali.

F-PACE SVR

La F-PACE SVR da 550 CV rappresenta il top di gamma dei prestazionali SUV Jaguar. Dinamiche di guida migliorate, dettagli stilistici ispirati alle competizioni motoristiche e lussuosi interni di matrice sportiva, caratterizzano una vettura dalle prestazioni coinvolgenti ed entusiasmanti. Il V8 sovralimentato sprigiona una coppia massima di 700 Nm ed è dotato di una funzione Dynamic Launch che permette all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 286 km/h.

Grazie al Black Pack, disponibile per la prima volta anche per la SVR, il dinamico e deciso design della vettura è ora più coinvolgente che mai. Al posto della colorazione Satin Grey dell’SV Exterior Pack, una spettacolare finitura Gloss Black è stata applicata ad alcuni dettagli stilistici primari come la cornice della griglia, le prese d’aria del cofano, le aperture del paraurti anteriore, i listelli sottoporta e il sottoparaurti posteriore. Completano il rinnovato look i badge posteriori in Gloss Black.

Il nuovo Black Pack si integra perfettamente con i cerchi forgiati opzionali da 22 pollici “Style 5117”, che abbinano un design a cinque razze con una finitura Gloss Black e gli inserti Satin Technical Grey.

La F-PACE SVR beneficia anche di una nuova suite di funzioni pensate per il benessere, di nuovi sistemi di assistenza alla guida e di funzionalità per la connessione ora disponibili nei principali modelli della gamma.