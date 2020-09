Jeep, il nuovo Grand Wagoneer Concept ridefinisce il concetto di SUV Premium

Il nuovo Grand Wagoneer Concept, presentato oggi a Detroit, segna la rinascita di un’icona della tradizione americana, e anticipa l’interpretazione moderna del futuro SUV premium del marchio Jeep®.

Il debutto del sofisticato concept Grand Wagoneer posiziona immediatamente il leggendario nome Wagoneer come estensione premium del brand. Wagoneer ridefinirà il concetto di "American Premium", offrendo ai clienti un'esperienza unica e senza precedenti.

Il Grand Wagoneer Concept vanta sofisticate tecnologie all’avanguardia, tra cui un sistema di propulsione elettrificato, sofisticati sistemi 4x4 e una serie di esclusive dotazioni per il comfort interno all’insegna del lusso e della qualità tra cui il display per il passeggero, una novità assoluta per un SUV.

Introdotto in America nel 1962 come “model year 1963”, il Wagoneer è stato il primo veicolo ad essere equipaggiato con sistema di trazione integrale in abbinamento alla trasmissione automatica. Un caratteristica che lo rende indiscutibilmente il precursore del SUV moderno. Due decenni dopo, il Grand Wagoneer del 1984 ha creato la categoria dei SUV di lusso, grazie ad un’inedita dotazione di serie che prevedeva rivestimenti in pelle, aria condizionata, radio stereo AM/FM/CB e sistema di insonorizzazione, cui si aggiungevano motorizzazioni dagli elevati valori di potenza e coppia. Altrettanto degno di nota era il design elegante e distintivo, che esprimeva classe, raffinatezza e pregio. La stessa formula proposta dal nuovo Grand Wagoneer Concept.

“Il Grand Wagoneer originale è stato il primo SUV di lusso e il suo design senza tempo, abbinato allo spirito made in USA, lo hanno reso un modello speciale” ha affermato Ralph Gilles, Head of Design - FCA. “Il Grand Wagoneer Concept si ispira all’originale, ma offre un’interpretazione moderna del lusso e della libertà. Abbiamo cercato di creare un design elegante con linee senza tempo, contraddistinto da innumerevoli dettagli finemente realizzati che, nell’insieme, conferiscono al veicolo una personalità unica.”

“Gli interni del Grand Wagoneer Concept sono spaziosi e presentano materiali di alta qualità che sottolineano l’attenzione quasi ossessiva del nostro team ai dettagli e rendono omaggio alla qualità costruttiva americana”, ha aggiunto Gilles. “L’abitacolo completamente digitale presenta tecnologie all’avanguardia, grazie all’ampio utilizzo di schermi e all'uso limitato di pulsanti. Ciò consente al guidatore e ai passeggeri di vivere un’esperienza confortevole e intuitiva”.

Grazie al nuovo concept, il Grand Wagoneer presenta per la prima volta in assoluto una spaziosa terza fila di sedili. Le versioni di serie del Wagoneer e del Grand Wagoneer arriveranno negli showroom nordamericani nel 2021. Saranno prodotte negli Sati Uniti, a Warren, Michigan, vicino al centro di Detroit. Come tributo al loro sito di produzione e alla sede dell’azienda, sul tetto in vetro del Grand Wagoneer Concept è riprodotta la mappa della città di Detroit.

La versione di serie del Grand Wagoneer che arriverà il prossimo anno presenterà una capability di riferimento grazie a tre sistemi 4x4 e sospensioni pneumatiche Quadra-Lift, cui si aggiungono un comportamento dinamico premium con sospensioni anteriori e posteriori indipendenti, elevate prestazioni su strada e capacità di traino, avanzati contenuti tecnologici, di sicurezza e connettività, oltre a nuovi livelli di comfort e di abitabilità per i passeggeri. Tutto ciò sarà contraddistinto da un nuovo design distintivo ed elegante.

Grand Wagoneer Concept ridefinisce il concetto di SUV premium

Il Grand Wagoneer Concept rappresenta il riferimento nel mercato dei SUV premium del futuro e coniuga modernità e autenticità. L’imponente design esterno è contraddistinto da finiture Obisidian Black e familiari elementi di design rivisti in chiave moderna. Il frontale del Grand Wagoneer Concept presenta accenti Obisidian Black e l’iconica griglia a sette feritoie. Lo spazio al di sopra e all’interno di ciascuna delle feritoie è illuminato da LED. Questo motivo a LED mette ulteriormente in evidenza le dimensioni della fascia frontale. Il Grand Wagoneer Concept sfoggia una livrea Arctic Ice su cui spicca la scritta illuminata Wagoneer posta sopra la grigia frontale. Il team di design ha creato un font personalizzato per le scritte degli esterni del nuovo concept.

Su entrambi i lati della griglia spiccano proiettori a LED bifunzionali alloggiati nel legno (teak). La funzionalità del design premium che caratterizza il nuovo concept si esprime attraverso le protezioni anteriori sottoscocca in alluminio e i ganci di traino Obisidian Black. Lateralmente, il Grand Wagoneer Concept presenta un profilo imponente e distintivo. Sfoggia cerchi multi-razze in alluminio da 24 pollici con finiture Obisidian Black e dettagli in 3D ed iconici passaruota trapezoidali. I cerchi presentano il logo Wagoneer in acrilico. Sulla parte inferiore delle porte anteriori , lettere in alluminio a rilievo con accenti color rame compongono la parola “Grand Wagoneer”. La bandiera americana affianca le lettere in alluminio e rende omaggio al paese di origine del marchio. I fari posteriori a LED avvolgono la parte posteriore del veicolo, disegnando una forma solida e conferendo un look più sofisticato a questo concept. Un sottile diffusore è situato sotto il portellone posteriore per migliorare l'aerodinamica. Una suite completa di luci a LED per gli esterni, comprendente gruppi ottici anteriori, posteriori e fendinebbia, consente al Grand Wagoneer Concept di illuminare qualsiasi percorso.

L’eleganza del Grand Wagoneer Concept è evidente anche prima dell'apertura delle porte. Con l’apertura a distanza, l’intera suite di luci LED esterne si attiva per dar vita ad una sequenza completa di “benvenuto” a coloro che salgono a bordo. Un ampio tetto panoramico permette agli occupanti di godere della luce naturale e contribuisce ad ampliare visivamente lo spazio interno al veicolo. Su entrambi i lati del tetto sono presenti binari con quattro sistemi di ancoraggio ciascuno con inserti in teak e cornici in bronzo. Elegante e robusto, il teak era inizialmente utilizzato per allestire gli yacht e gli edifici più stravaganti. Oggi, è considerato un materiale pregiato, scelto dai designer di numerosi settori industriali.

Interni lussuosi, impreziositi dalla tradizione del Grand Wagoneer

Il Grand Wagoneer Concept rappresenta il riferimento in termini di interni per i SUV full-size di lusso grazie al moderno stile americano, e alla meticolosa lavorazione ricca di dettagli e finiture esclusive.

Fedele al suo nome, il Grand Wagoneer Concept offre interni spaziosi, per ospitare fino a sette passeggeri. Alle comode poltrone della prima e della seconda fila si aggiunge quella a tre posti della terza fila (una novità per il modello Grand Wagoneer). L’atmosfera rilassata degli interni, accentuata dalla presenza di un’illuminazione personalizzabile sia nell’intensità che nella colorazione, regala una sensazione di comfort a tutti gli occupanti.

La spaziosità degli interni è rafforzata da ampie vetrate che ricordano un giardino d'inverno, caratteristica che contraddistingueva il Grand Wagoneer originale e che il marchio Jeep ripropone in questa interpretazione moderna. Il Grand Wagoneer originale offriva infatti una finestra sul mondo: per questo, il nuovo Grand Wagoneer Concept, si ispira al design architettonico e ai viaggi in prima classe, per creare un ambiente unico per ogni passeggero.

Molti degli elementi interni rendono omaggio alla ricca storia del Grand Wagoneer, come ad esempio il volante a due razze. L’apertura della porta anteriore lato guida rivela l’iscrizione EST. 1963, posta sul bordo esterno del cruscotto in omaggio al primo “model year” dell’originale Wagoneer.

Una combinazione premium di materiali ecosostenibili

Il Grand Wagoneer Concept offre interni premium raffinati e spaziosi. All'interno dell'abitacolo, un pannello in vetro onice si estende lungo il cruscotto per sottolineare l’eleganza e la spaziosità dell'ambiente interno. Il vetro è un materiale sostenibile e completamente riciclabile, è amico dell’ambiente e costituito da abbondante materia prima naturale.

Il pannello in vetro onice sembra galleggiare sopra un elemento strutturale in alluminio, lo stesso materiale utilizzato per gli altoparlanti delle porte, la leva del cambio e le cornici delle bocchette di ventilazione. Al di sotto di questo elemento in alluminio, sporge la console centrale, che aggiunge fluidità al disegno dell'ampio abitacolo.

Inoltre, sul cruscotto e sulle portiere anteriori, è presente un intarsio 3D in legno trattato termicamente su cui spicca la scritta “Grand Wagoneer” incisa in alluminio grezzo direttamente nel legno del cruscotto, sul lato del passeggero.

Mentre il Grand Wagoneer originale era caratterizzato dall'uso abbondante di legno sugli esterni, il Grand Wagoneer Concept presenta prevalentemente all’interno l’utilizzo di questo materiale. Si tratta di un ulteriore esempio di come il team di progettazione sia stato in grado di raccontare un nuovo capitolo della storia del Grand Wagoneer originale, declinandola in chiave moderna.

Ulteriori elementi realizzati con materiali sostenibili presenti negli interni includono il rivestimento del tetto in Dinamica – una pelle scamosciata in microfibra completamente riciclabile, tappeti in fibra Thrive - un materiale riciclato - e rivestimenti dei sedili, consolle, portiere e cruscotto in PUR – un materiale sintetico sostenibile.

Interni ricchi di tecnologia per guidatori e passeggeri

Lo spazio totale del quadro strumenti è occupato da quattro display che offrono un totale di 45 pollici. Un primo display da 12,3 pollici è situato dietro il volante e fornisce importanti informazioni per il conducente. Un secondo touchscreen orizzontale da 12,1 pollici nella consolle centrale gestisce il sistema di infotainment, mentre un terzo schermo touchscreen orizzontale da 10,25 pollici è situato al di sotto del precedente. Inoltre, un quarto schermo da 10,25 pollici è a disposizione del passeggero del sedile anteriore.

I passeggeri della seconda fila hanno a disposizione un totale di 30 pollici di schermo, grazie a tre display: il primo è uno schermo comfort da 10,25 pollici alloggiato sulla consolle centrale, tra i due sedili anteriori. Altri due touchscreen da 10,1 pollici collegati al sistema di intrattenimento sono a disposizione dei passeggeri della seconda fila.

Gli interni tecnologici offrono il nuovo sistema Uconnect 5 di FCA, che garantisce velocità operative cinque volte superiori rispetto alla generazione precedente. Uconnect 5 è più connesso, pratico e ricco di contenuti. Aggiunge inoltre maggiori opzioni di personalizzazione che lo rendono il sistema Uconnect più avanzato di sempre. Inoltre, il sistema operativo Android di Uconnect 5 consente l’accesso a un ampio catalogo di applicazioni in grado di rispondere immediatamente alle crescenti esigenze dell'esperienza utente.

Il Grand Wagoneer Concept è dotato dell’unico impianto audio per veicoli al mondo progettato da McIntosh. Lo storico marchio di lusso americano è noto per i suoi raffinati impianti home audio, che regalano la migliore esperienza di ascolto nella riproduzione di musica e film. L’impianto audio McIntosh del Grand Wagoneer Concept è dotato di 23 altoparlanti progettati su misura, collegati a un amplificatore a 24 canali che insieme offrono un'esperienza di ascolto coinvolgente.

Tutti i componenti del sistema audio sono realizzati in alluminio con inserti color nero lucido, e sono fedeli all'estetica dei sistemi home audio McIntosh di fascia alta.

Tecnologia premium avanzata per veicoli elettrici

Il Grand Wagoneer Concept è dotato di un sistema di propulsione elettrica ibrida plug-in (PHEV), in linea con l’obiettivo del brand Jeep di offrire opzioni di elettrificazione su tutti i suoi modelli nei prossimi anni.

L’elettrificazione modernizzerà il brand Jeep, nel suo obiettivo di diventare leader nelle sofisticate tecnologie “green” ed ecocompatibili. Questi veicoli saranno i modelli Jeep più efficienti e responsabili di sempre, offriranno silenziosità e libertà assoluta nella guida open air portando prestazioni, capacità 4x4 e divertimento di guida ad un livello superiore. Grazie alla maggiore coppia motrice e alla risposta immediata del motore, i modelli elettrificati garantiranno migliori capacità 4x4 su percorsi off-road e un’esperienza di guida su strada ancora più divertente.

Storia del modello Wagoneer/Grand Wagoneer

Lanciato nel 1962 come “model year 1963”, il modello Wagoneer originale del marchio Jeep è stato il primo veicolo a trazione integrale ad essere equipaggiato con cambio automatico ed è considerato il precursore del concetto di SUV moderno. Il Wagoneer è stato anche il primo modello del suo genere a combinare le capacità off-road garantite dalla trazione integrale con comfort di guida, look elegante e interni di qualità. Le sospensioni anteriori indipendenti venivano offerte a richiesta, mentre il Quadra-Trac®, il primo sistema di trazione integrale automatico permanente, è stato introdotto nel 1973.

Commercializzato nel 1984, il Grand Wagoneer è considerato il precursore dei SUV di lusso, poiché offriva di serie dotazioni esclusive, tra cui rivestimenti in pelle, aria condizionata, radio stereo AM/FM/CB, sistema di insonorizzazione e finiture esterne in legno. Considerato “il gold standard nel mercato dei SUV”, il Grand Wagoneer poteva anche essere equipaggiato con un motore V8 da 360 pollici cubi dalla elevata potenza e coppia, e offriva la migliore capacità di traino nel proprio segmento.