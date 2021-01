Lexus presenta la nuova gamma UX Hybrid MY21: debutta la versione Midnight

La nuova gamma 2021 presenta novità nel design e nelle dotazioni di serie. Esordio per la versione Midnight, creata per enfatizzare il carattere di UX Hybrid

Lexus presenta la nuova gamma dell’urban crossover UX Hybrid caratterizzata da un design deciso e distintivo oltre che da ricchi equipaggiamenti per un’esperienza di bordo esclusiva e comfortevole.

Il nuovo UX Hybrid MY21 sarà disponibile in quattro allestimenti. La versione Executive, F-Sport e Luxury che da sempre lo hanno caratterizzato e la nuova versione Midnight che prende spunto dalla special edition lanciata lo scorso anno e che diventa l’allestimento di volume andando a svolgere il ruolo della precedente versione Premium. La gamma sarà disponibile sia con trazione 2WD che AWD sulle versioni Midnight ed F- Sport mentre l’entry della gamma Executive sarà solo 2WD e il top di gamma Luxury sarà solo AWD.

La nuova versione Midnight combina linee sorprendenti del crossover ibrido con un confort interno senza uguali. Tra i punti di forza del design spicca la griglia Lexus nera, affiancata da fari Bi-LED scuri. I cerchi in lega Black Design da 18” sottolineano la forma unica del crossover, mentre gli specchietti retrovisori delle portiere e le guide barre portatutto nere sul tetto completano il look distintivo. Il nuovo UX MIDNIGHT offre sia livelli di equipaggiamento completi che elementi di design su misura, creando un crossover sportivo e distintivo ad un prezzo interessante.

Offerto per la prima volta con gli interni Neri Tahara, l'interno di UX MIDNIGHT colpisce per la sua eleganza ed è disponibile anche con inserti Grigio e Cobalto. Alternativa più accessibile rispetto alla pelle, il rivestimento Tahara realizzato da maestri Takumi è più efficiente dal punto di vista ambientale e presenta l'aspetto e l'elasticità della pelle in un prodotto durevole che non contiene materiali di origine animale.

L’allestimento Midnight è equipaggiato con il Lexus Media Display con schermo da 7” e con il sistema di navigazione Lexus Navigation. Anche le versioni alto di gamma si aggiornano completando i già ricchi allestimenti di serie. La versione F-SPORT, disponibile con trazione 2WD e AWD, si arricchisce dell’F-Sport Pack composto dal Lexus Premium Navigation con schermo da 10,3” , Head up Display e sedili in pelle F-Sport. La versione Luxury, disponibile solo AWD, si arricchisce del Luxury Pack con Panoramic view monitor e sedili anteriori ventilati con memoria lato guida.

La gamma UX Hybrid offre tecnologie intuitive Lexus come un controller touch pad sulla console centrale e un accesso continuo allo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Dispone inoltre dell’app Lexus Link per pianificare viaggi, programmare la manutenzione o tenere traccia degli stili di guida. Inoltre, su tutta la gamma è di serie l’innovativo sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System + che sulla nuova versione MIDNIGHT si arricchisce del Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert.

I prezzi di listino partono da 38.000€ per la versione d’ingresso Executive e da 42.000€ per la nuova versione di volume Midnight con trazione 2WD. L’alto di gamma è proposto da 48.000€ per la versione F – Sport 2WD e a 52.000€ per la versione Luxury.

Tutta la gamma UX beneficia di 5.500€ di Hybrid Bonus per chi passa al Premium Hybrid Electric di Lexus senza vincoli di permuta o rottamazione. Gli Hybrid Bonus rappresentano l’impegno concreto del gruppo Toyota-Lexus, in collaborazione con i concessionari, rivolto al rinnovamento del parco circolante italiano. Beneficio che può arrivare fino a 7.000€, in caso di rottamazione, per tutte le versioni 2WD e per la versione Midnight AWD, grazie ai nuovi ecoincentivi statali.