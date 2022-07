Da Lidl anche l'auto elettrica diventa low cost

Prima le sneakers, ora le automobili, Lidl proprio non ci sta ad essere definita una 'semplice' catena di supermercati. Già, perché l'azienda tedesca, dopo aver fatto il suo ingresso nel mercato del fashion, ora si propone anche come fornitore di mobilità elettrica a prezzi contenuti, seguendo rigorosamente la filosofia del marchio.

Oggi, infatti, Lidl consente ai suoi clienti (per ora solo in Germania) il noleggio a lungo termine della Finn, una vettura elettrica commercializzata da Elaris, marchio specializzato nell'importazione di EV di fabbricazione cinese, con sede a Grünstadt, nel Land della Renania-Palatinato. La city car elettrica può essere noleggiata recandosi nella sezione Lidl Plus, dedicata ai clienti più affezionati di Lidl, e rimanda al sito di Like2Drive, società che noleggia veicoli elettrici a Colonia. Il costo dell'’abbonamento è di 269 euro, ma per i clienti Lidl scende a 222 euro.

La Elaris Finn può essere inquadrata come una diretta concorrente della smart EQ Fortwo. Alla famosa city car assomiglia più che altro in virtù delle dimensioni contenute (è lunga solo 2,8 m e pesa meno di una tonnellata) ma in generale è molto meno rifinita. A spingerla è una batteria da 32 kWh che serve ad alimentare un motore elettrico da 48 Cv che le consente di raggiungere una velocità massima di 115 km/h, con un'autonomia di circa 300 km. Tra le comodità di cui dispone vanno segnalati il climatizzatore, la fanaleria a LED e il sistema di navigazione satellitare oltre al cruise control.

In passato Lidl aveva già sperimentato un'offerta simile, mettendo a disposizione dei suoi clienti una tariffa fortemente agevolata per il noleggio di un'altra vettura elettrica, la Nissan LEAF e anche in quell'occasione (così come è avvenuto per le scarpe e come sta accadendo ora per la Elaris Finn) la richiesta fu elevata a tal punto da produrre un tutto esaurito. L'offerta, all'epoca, consentiva di un canone da 279 euro mensili al posto dei 329 euro della tariffa standard. Un bel risparmio per chi aggiuntivo per la copertura assicurativa o gli interventi di manutenzione.