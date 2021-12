Maserati MC20 Cabrio: il prototipo varca i cancelli dello stabilimento di Modena

Un primo prototipo della nuova Maserati MC20 cabrio ha varcato i cancelli dello storico stabilimento di Modena. Questa volta il marchio del celebre Tridente ha scelto una nuova veste per il suo camouflage, caratterizzata da un gioco di nuvole, un richiamo evidente alla bella stagione, dato che si tratta di una vettura cabrio.

Così come per la Maserati MC20 coupé, anche il nuovo modello è unico nel suo genere, audace sotto ogni aspetto e progettato per la perfezione. La scocca è realizzata interamente in fibra di carbonio e con l'impiego di materiali compositi, identica per tutte le configurazioni previste: coupé, cabrio e la futura versione elettrica.