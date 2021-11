Mercedes-Benz Italia lancia la prima Icon Collection

Mercedes-Benz Italia ha scelto il verde smeraldo per far scendere in passerella la prima protagonista della nuova Icon Collection, un’esclusiva selezione di Stelle disponibile, in un allestimento unico e limitato, solo nello Showroom Online della Stella. Prima protagonista di questo nuovo concept è la nuova Classe E Coupé 300d 4MATIC, una vera e propria ‘dream car’ che si distingue esteticamente per la livrea verde smeraldo metallizzato, in contrasto con gli interni in pelle beige Como.

Un perfetto connubio tra sportività e raffinata eleganza, sottolineato anche dai cerchi AMG da 20” e i fari Multibeam LED. Il Pacchetto Luxury rende ancora più ricca la dotazione di serie della ‘Icon Collection’, con il tetto Panorama, il Sound System Surround Burmester® con 13 altoparlanti e il pacchetto Memory per i sedili anteriori. Questa esclusiva limited edition offre il massimo anche sul fronte della sicurezza, grazie al pacchetto assistenza alla guida e le sospensioni pneumatiche. Tra i servizi inclusi, il contratto di assistenza COMPLETECARE per 36 mesi e 50.000 km.

La Classe E Coupé 300d Icon Collection potrà essere acquistata esclusivamente attraverso lo Showroom Online di Mercedes-Benz Italia ad un prezzo di 78.426 euro, con un vantaggio/cliente di 12.000 euro rispetto al pacchetto di optional offerti che si traducono in un risparmio pari al 14% se rapportati al costo della vettura.

Lo Showroom Online rappresenta un ponte digitale che unisce reale e virtuale, rendendo il contatto tra cliente e Concessionaria più facile, diretto e immediato. Grazie alla sinergia con la propria Rete Dealer, fondamentale per assicurare un network di coinvolgenti point of experience sul territorio, lo store online garantisce nuove opportunità di business, offrendo una vetrina privilegiata su tutte le vetture disponibili in pronta consegna.