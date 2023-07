Scegliere un'auto a metano è ancora conveniente? La nuova sfida parte dai rifiuti

Crisi economica pre e post pandemia, costo delle materie prime alle stelle a causa della crisi energetica ancora alla base delle difficoltà di diverse imprese, comprese quelle del metano per autotrazione, tanto che lo scorso dicembre l'associazione di categoria Federmetano aveva lanciato un vero grido di allarme. Il prezzo del gas quasi quintuplicato, impianti vuoti e non pochi quelli a rischio chiusura. A oggi la situazione sembra migliorata, e in vista delle vacanze e dei grandi spostamenti previsti nelle prossime settimane abbiamo intervistato il presidente di Federmetano, Dante Natali, per fare un punto. Intanto - si ricorda - proprio da domani, 1° agosto scatta l’obbligo del cartello con esposizione del prezzo medio dei carburanti.

Natali, dopo mesi difficili oggi sembra che il settore torni a 'respirare'. Ci fa un quadro della situazione?

"La situazione è decisamente migliore, anche se non completamente risolta. Il metano per auto ha recuperato concorrenzialità sia nei confronti della benzina sia nei confronti del gasolio e oggi ancora rappresenta un modo per limitare i costi delle trasferte, ad esempio quelle estive. Inoltre è bene sapere, ed è un orgoglio per noi, che quasi metà del carburante erogato sul territorio nazionale è di origine "bio", quindi una via concreta e immediata di contribuire alla riduzione di emissioni di CO2, in linea con le direttive europee".

Siamo a fine luglio e per molti le vacanze sono imminenti. Qual è il prezzo medio del metano oggi? Chi deve fare un pieno all'incirca quanto spende?

"Il prezzo medio è di 1,417 euro al chilo, ma in molte zone d'Italia il prezzo è molto inferiore. Un pieno medio per un'auto a metano è oggi circa di 15 euro".

ìLo scorso dicembre come rappresentanti di categoria avevate lanciato un allarme al Governo perché il prezzo aveva raggiunto livelli altissimi, e per alcuni impianti si paventava il rischio chiusura. Qualcuno ha chiuso o sono riusciti a superare tutti quel momento?

La maggioranza ha superato il momento, ma tutto il settore ha sofferto come mai in passato. Oggi gli operatori sono concentrati nel ripristinare e migliorare il servizio all'utenza anche con lo sviluppo del self service.

Si sente molto parlare di energia green. Anche voi vi state muovendo sempre più verso una mobilità sostenibile?

"Il nostro settore tra i carburanti per autotrazione è il più sviluppato. Quest'anno supereremo la soglia del 50% di carburante Bio distribuito. Il metano infatti è l'idrocarburo più semplice e realizzarlo in forma bio partendo da rifiuti organici o fanghi di depurazione è molto più facile ed immediato di altri carburanti bio. L'infrastruttura distributiva è già pronta e non c'è nessuna differenza tra il metano fossile e quello "bio". Non sono necessari investimenti onerosi e la disponibilità di rifiuti consentirebbe l'alimentazione di un parco veicolare 4-5 volte quello attuale".