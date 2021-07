Catene antifurto per moto e scooter: i migliori modelli sul mercato

La nostra guida all’acquisto dedicata alle migliori catene antifurto per moto e scooter

Dopo esserci occupati dei migliori antifurto per moto, ci concentriamo oggi sulle catene; semplici sistemi antifurto di tipo meccanico, utili ad ancorare moto e scooter ad un palo.

In particolare vi suggeriamo le catene in acciaio cementato, di diametro di almeno 10 mm e con maglie a sezione semiquadra o meglio ancora esagonale. E' consigliabile, inoltre, un modello ricoperto da una guaina di protezione e dotato di borsa per il trasporto.

Non dimentichiamo, ovviamente il lucchetto; da evitare le serrature a cilindri e preferire quelle di ultima generazione con incisioni su entrambi i lati della chiave.

Ecco, quindi, cinque interessanti modelli di catene antifurto per moto e scooter acquistabili a partire da 25 euro.

Kippen

Iniziamo la nostra rassegna del modello di Kippen 2011A; una catena disponibile in quattro varianti con lunghezza da 1000 a 2000 mm. Catena antifurto con maglia a sezione quadra in acciaio cementato antitaglio rivestita con guaina in nylon antigraffio, accompagnata da un lucchetto cementato antiscasso da 90 mm.

Abus

Passiamo alla catena Abus 1060 disponibile in 3 diverse misure da 85 a 170 cm. Una catena con lucchetto integrato, maglia quadra da 10 mm, realizzata in acciaio cementato.

Kryptonite

Nella nostra rassegna anche la catena antifurto realizzata da Kryptonite con una lunghezza di 100 cm. Un accessorio con maglie da 15mm, dotato anche di un resistente rivestimento esterno in nylon. Ricordiamo, infine, le tre chiavi fornite in dotazione, di cui una illuminata.

Viro

Proseguiamo la nostra rassegna con il modello di Viro. Una catena antifurto con sezione esagonale (11 x 13 mm) e lunghezza di 180 cm. Catena fornita con 2 chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili, fornite in busta sigillata con carta di proprietà.

Radical

Concludiamo la nostra rassegna con la Radical RK72120L con doppia funzione: oltre ad una catena polivalente può essere utilizzata anche come antifurto a disco. Catena con una lunghezza di 120 cm e e serratura di sicurezza a dischi anti-grimaldello.

