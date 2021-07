Frigoriferi portatili per auto: i migliori modelli a partire da 39 euro

Il frigo portatile è uno degli accessori più utili durante i viaggi estivi. Sul mercato è possibile trovare tantissimi modelli di vario genere, per tutte le tasche.

Frigoriferi che possono essere, ovviamente, alimentati a 12 V e dotati in aggiunta dell'utile funzione riscaldante.

Frigo portatile Severin

Iniziamo la nostra rassegna dal modello di Severin KB 2922, disponibile in due diverse varianti da 19 e 28 litri. Frigo portatile collegabile anche alla presa accendisigari dell'auto da 12 V. Raffredda fino a 20°C al di sotto della temperatura ambiente e può anche mantenere i cibi caldi fino a 60°C. Ricordiamo anche la maniglia per il trasporto e le dimensioni di 28,5 x 40 x 42 cm.

Frigo portatile Dometic TropiCool

Proseguiamo la nostra rassegna con il modello di Dometic TropiCool TC 21FL, disponibile in quattro diverse varianti con capacità fino a 33 litri. Frigorifero portatile con alimentazione da 12V e 230V, con una capacità di raffreddamento fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente, e di riscaldamento fino a 65°C.

Frigo portatile Dometic CoolFreezer

Da Dometic arriva anche il modello CoolFreezer, disponibile in 4 diverse versioni da 11 a 31 litri. Frigo in grado di operare da -18°C a +10°C, con un volume interno di circa 10,5 litri. Non dimentichiamo i due portabottiglie integrati, il fissaggio sicuro grazia alla cintura di sicurezza del veicolo, la tracolla regolabile, il termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura e la luce interna a LED.

Frigo portatile Mobicool

Da Mobicool arriva un modello low cost, da 8 litri e dimensioni di 44 x 20 x 30 cm. Frigo con funzione di refrigerazione e riscaldamento, facile da fissare in posizione utilizzando la cintura di sicurezza dell'auto o la cinghia in dotazione.

Frigo portatile Woltu

Woltu propone un modello con una capacità di 24 litri, disponibile in 3 colorazioni. Un frigorifero portatile con alimentazione a 12V-220V ed una capacità di raffreddamento fino a 18°C in meno rispetto alla temperatura esterna; dotato anche di capacità di riscaldare fino a 65°C.