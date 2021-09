Milano Autoclassica: tutto pronto per l'inizio dell'undicesima edizione

Tutto pronto per la nuova edizione del Salone dell'Auto Classica e Sportiva, in programma 1, 2 e 3 Ottobre 2021, quasi due mesi prima della data tradizionale.

L’attuale situazione pandemica ha imposto una profonda riflessione: sulla scia del successo dell’edizione 2020 - in cui fu premiata la decisione di anticipare il Salone - la scelta di programmare anche quest’anno Milano AutoClassica prima dell’autunno inoltrato garantisce di svolgere un appuntamento tanto importante, atteso ed amato in totale sicurezza e serenità. Così Milano AutoClassica soddisfa l’opportunità di partecipazione degli Espositori, delle più importanti Federazioni di categoria, dei Media e, soprattutto, del pubblico di appassionati che ha il desiderio d’investire in auto da collezione.

La sicurezza di un polo all’avanguardia

Il quartiere Fiera Milano è uno dei poli fieristici più belli, ampi ed attrezzati del mondo. Tecnologicamente all’avanguardia, è in grado di assicurare altissimi standard in fatto di sicurezza. I suoi grandi spazi, attrezzati con tutte le strumentazioni hi-tech per il monitoraggio delle condizioni igieniche di persone e superfici, sono garanzia di un’esperienza da vivere in assoluta tranquillità. Fiera Milano può infatti consentire il regolare svolgimento di manifestazioni fieristiche.

Auto classiche, Youngtimer e Instant Classic

Una grande esposizione di auto per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani, proposte in vendita dai più importanti operatori del settore.

L'asta Wannenes

Già confermata l’asta organizzata dalla prestigiosa Casa d’Aste Wannenes, vera e propria chicca per i collezionisti, che batterà un’eccezionale selezione di auto e motociclette storiche e da collezione. L’Asta Wannenes indirizzata a collezionisti ed appassionati di ieri e di oggi, avrà luogo nella giornata di sabato 2 Ottobre, si svolgerà in totale sicurezza e nel puntuale rispetto delle normative igienico sanitarie.

Esposizione di auto in vendita direttamente dai privati

Accanto all’offerta dei commercianti, cresce ulteriormente il numero dei privati che propongono modelli adatti ad ogni esigenza ed aspettativa, in uno spazio dedicato, al coperto.

Grande mercato di ricambi e automobilia

L’esposizione dedicata ai ricambi, si riconferma hub ideale per individuare pezzi unici da acquistare, grazie ad una vasta scelta di ricambi e accessori d’epoca, di ricambi originali, di modellini di auto, manualistica, pubblicazioni ed editoria specializzata.

Raduni di auto classiche & youngtimer

Dopo l’affluenza record ai raduni organizzati nella decima edizione, gli Organizzatori sono già al lavoro con i Club e le Riviste specializzate di settore per calendarizzare al meglio un fine settimana emozionale, all’insegna dell’incontro e dello scambio di fronte ad una esposizione statica e dinamica dei migliori testimoni del comparto Classico e Youngtimer.

Milano Autoclassica 2021: i biglietti, come arrivare, parcheggi, orari e info

I biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale della manifestazione. Per info, promozioni e prezzi: www.milanoautoclassica.com.

Milano AutoClassica sarà aperta Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre 2021 ore: 09.30- 19.00

Per raggiungere la Fiera di Milano Rho, SS.33 del Sempione, 28 20017 Rho (Milano)

In auto: Uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest facilmente raggiungibile dalle autostrade A4, A1, A7. In Fiera ampia disponibilità di parcheggio.

In treno: I treni arrivano alle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate da cui è possibile poi prendere le linee metropolitane (Linea rossa con capolinea direttamente in Fiera fermata Rho-Fiera Milano. E’ necessario munirsi di biglietto extraurbano).