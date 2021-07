MINI introduce il Multitone Roof: tre colori, tre tetti, personalizzazione infinita

MINI detiene una lunga esperienza per quanto riguarda la varietà cromatica. La verniciatura a contrasto del tetto aiutò la Mini classica ad assicurarsi un aspetto particolarmente d’impatto, e ha continuato ad essere impiegata per creare effetti visivi accattivanti in varie tonalità di colore fin dal lancio della MINI moderna 20 anni fa.

Con l'esclusivo Multitone Roof, le possibilità di personalizzazione dell'esterno della MINI ottenibili attraverso la verniciatura raggiungono ora una dimensione completamente nuova. Per la prima volta, nello stabilimento MINI di Oxford, Regno Unito, viene utilizzato un innovativo processo di verniciatura bagnato su bagnato per creare un design a tre colorazioni per il tetto della vettura.

La pioniera di questa forma innovativa di design è la MINI Cooper SE (consumo di potenza combinato: 17,6 - 15,2 kWh/100 km secondo WLTP, 16,9 - 14,9 kWh/100 km secondo NEDC). Per la prima volta, il Multitone Roof, presentato durante la prima mondiale della nuova edizione dei modelli di compatte MINI, è disponibile come parte della MINI Electric Collection per il modello completamente elettrico del marchio premium britannico. Allo stesso tempo, il Multitone Roof, unico al mondo nella produzione di massa di automobili, è disponibile come optional sia per le auto piccole premium MINI 3 porte e MINI 5 porte, sia per la MINI Clubman, la compatta di successo all’interno del segmento premium.

Il colpo d’occhio della nuova caratteristica di design è rappresentato dal gradiente fluido tra le tre tonalità di colore selezionate per il Multitone Roof. Dal blu San Marino scuro nella sezione anteriore del tetto del veicolo, lo schema cromatico passa delicatamente alla tonalità più chiara del Pearly Aqua e poi altrettanto dolcemente verso il Jet Black nella sezione posteriore. L'estetica unica creata da questa sfumatura di colore è facilmente riconoscibile anche in combinazione con il tetto panoramico in vetro e le barre portatutto disponibili come optional.

La combinazione di colori del Multitone Roof crea un'interazione tanto attraente quanto armoniosa con quasi tutte le verniciature della carrozzeria disponibili per la MINI 3 porte, la MINI 5 porte e la MINI Clubman. È quindi disponibile in combinazione con tutti i colori esterni, ad eccezione delle varianti Chili Red uni e British Racing Green metallizzato e dell'Indian Summer Red metallizzato disponibile per la MINI Clubman.

Con la vernice a contrasto per il tetto, la caratteristica divisione in tre parti della carrozzeria MINI viene sottolineata in modo particolarmente intenso. La struttura orizzontale della carrozzeria, della cellula passeggeri in vetro e del tetto è un principio strutturale tipico del marchio. Il design del tetto diventa un'espressione dello stile personale. A seconda della variante del modello, le verniciature a contrasto in bianco, nero e argento sono disponibili come equipaggiamento opzionale ex works. Per i modelli John Cooper Works è disponibile anche un tetto verniciato in rosso. Inoltre, la gamma dei MINI Original Accessories comprende decorazioni del tetto in vari design - dalla Union Jack al design a scacchi che richiama quello della bandiera - per il retrofit.

L'espansione della gamma verniciature a contrasto che include il Multitone Roof è stata possibile grazie all’introduzione di una nuova tecnica di verniciatura nello stabilimento MINI di Oxford nel Regno Unito. Qui, il colore chiaro Pearly Aqua viene dapprima applicato sul tetto dei veicoli configurati in modo corrispondente. Durante fasi successive, il San Marino Blue viene applicato nella parte anteriore del tetto e il Jet Black nella parte posteriore, creando le caratteristiche sfumature di colore fluide del Multitone Roof. L'innovativo processo di verniciatura è completamente integrato nel processo di produzione automatizzato dello stabilimento MINI di Oxford.

Ciononostante, le mutevoli condizioni ambientali possono provocare leggere deviazioni nel pattern di colori, così che ogni MINI dotata di Multitone Roof è già unica fin dal processo di verniciatura in fabbrica.