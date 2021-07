Moto Guzzi: le iscrizioni al 'Viaggio del Centenario' aperte fino a fine luglio

Un’imperdibile avventura on the road con destinazione Capo Nord, in sella alle moto messe a disposizione da Moto Guzzi

Sulle pagine web motoguzzi.com sono ancora aperte fino a fine luglio le iscrizioni al Viaggio del Centenario, un’imperdibile avventura on the road da vivere in sella ai nuovi modelli Moto Guzzi che la Casa dell’Aquila mette a disposizione dei partecipanti con una speciale formula all inclusive.

Il Viaggio del Centenario nasce per consentire a tutti gli appassionati motociclisti di realizzare un sogno: percorrere in sella a una Moto Guzzi una rotta divenuta negli anni un simbolo del viaggio in moto, il mitico raid a Capo Nord, reso celebre nel 1928 da Giuseppe Guzzi, fratello del fondatore Carlo, in sella alla Moto Guzzi GT 500 Norge.

Partecipando al viaggio del centenario sarà possibile assaporare le stesse emozioni vissute da Giuseppe “Naco” Guzzi, superare il Circolo Polare Artico e raggiungere le fatidiche coordinate 71° 10’ 21”, Nordkapp, nella maniera più coinvolgente, spensierata e autentica possibile: in sella a una moto “made in Mandello”.

Ventisette i giorni “on the road”, dal 17 agosto al 12 settembre, per viaggiare attraverso gli splendidi paesaggi del Nord Europa e condividere il percorso con altri appassionati Guzzisti. Un’esperienza unica che non potrà che concludersi allo stabilimento di Mandello del Lario, proprio durante le GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi, nel cuore dei festeggiamenti per i primi 100 anni dell’Aquila.

Il Viaggio del Centenario è la tappa più esclusiva ed emozionante della Moto Guzzi Experience 2021. Nata nel 2017, la Moto Guzzi Experience propone avventure in sella alla gamma delle bicilindriche di Mandello, percorrendo strade e luoghi meravigliosi in grado di regalare emozioni autentiche a tutti i motociclisti amanti dell’esperienza on the road, della natura, della scoperta del territorio e dell’amicizia che si crea tra compagni di viaggio.

Come in ogni tappa della Moto Guzzi Experience, durante il Viaggio del Centenario i partecipanti avranno l’opportunità di guidare i modelli della rinnovata gamma Moto Guzzi.

La nuova Moto Guzzi V7, cresciuta fino alla cilindrata di 850 cc e ora più potente, più confortevole, meglio equipaggiata e rifinita, senza aver perso nulla di quel carattere, autenticità e facilità che ne hanno decretato il successo.

La classic travel enduro Moto Guzzi V85 TT che, grazie al motore Euro 5 più performante e divertente e con più coppia ai bassi e medi regimi, aumenta la piacevolezza nella guida.

La Moto Guzzi V9, completamente rinnovata nel motore bicilindrico di 850 cc da 65 CV e 73 Nm di coppia e nel telaio evoluto. Crescono così il piacere e l’emozione nella guida mentre lo stile si conferma sempre ai massimi livelli, con nuove finiture, nuove pedane e nuova sella.

È confermata la speciale formula all inclusive, uno dei tanti motivi del successo di Moto Guzzi Experience: il pacchetto turistico comprende il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location individuate, l’utilizzo delle moto, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio. In alternativa, è possibile partecipare anche con la propria Moto Guzzi.

La Moto Guzzi Experience non si rivolge soltanto ai fedeli Guzzisti di The Clan - la comunità ufficiale Moto Guzzi che conta 45.000 iscritti e riserva ai suoi membri vantaggi esclusivi -, ma è aperta a tutti i motociclisti desiderosi di avvicinarsi all’universo dell’Aquila di Mandello.