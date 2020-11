MV Agusta festeggia i 75 anni di fondazione con il lancio dell’esclusiva Superveloce 75 Anniversario

Nell'anno del suo 75esimo anniversario, MV Agusta celebra la propria tradizione di eleganza, tecnologia e passione con un sito web completamente rinnovato, online dal 12 novembre, e il lancio della Superveloce 75 Anniversario in edizione limitata.

Il rinnovato sito offre una prospettiva fresca e attuale del brand, dei suoi prodotti e dei suoi progetti, in linea con la nuova strategia industriale del gruppo, oltre a riflettere l’immagine sempre attuale di una realtà che non ha mai smesso di crescere e progredire nei suoi 75 anni di vita. Una user experience immersiva e votata alle emozioni per tutti gli appassionati del marchio, a cominciare dall’evento inaugurale: il lancio della Superveloce 75 Anniversario.

Un doppio regalo per i fan di MV Agusta e per i collezionisti, i quali avranno la possibilità di aggiudicarsi un autentico pezzo di storia del motociclismo, ma dovranno affrettarsi. In effetti la Superveloce 75 Anniversario sarà prodotta in una serie super limitata di 75 esemplari e disponibile per l’acquisto online per sole 75 ore, o addirittura meno se si esauriscono gli ordini prima della scadenza, a partire dalla mezzanotte di domenica 15 novembre. Le prenotazioni saranno accettate online con una fee di registrazione di €100, che garantirà uno slot di produzione prioritario, oppure presso i concessionari ufficiali del marchio ovunque nel mondo.

La Superveloce 75 Anniversario monta lo stesso 3 cilindri in linea della Superveloce 800, derivato dalla F3 800, con una potenza di 147 cv a 13.000 giri per una velocità di punta di oltre 240 km/h. Dettagli curatissimi e accessori dedicati la rendono ancora più esclusiva. La livrea ispirata al tricolore e una grafica accattivante ne esaltano il lato emozionale, impreziosendola ulteriormente, così come i cerchi Inmotion nero e oro e la selleria in Alcantara rosso.

Per la Superveloce 75 Anniversario MV Agusta ha creato un kit dedicato, accompagnato da un certificato di autenticità: scarico Arrow tre vie aperto (uso pista), centralina con mappa dedicata, targhetta numerata in alluminio su piastra di sterzo, copricodino monoposto con tampone in Alcantara e telo coprimoto dedicato.

Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor S.p.A., ha detto: ”Abbiamo scelto la già iconica Superveloce come base per la nostra moto celebrativa in quanto rappresenta il perfetto equilibrio tra l’estetica moderna e la nostra tradizione sportiva. Sono lieto che il lancio della 75 Anniversario coincida con quello del nostro nuovo sito, progettato per offrire agli appassionati del marchio un’esperienza esaltante del mondo MV Agusta.”