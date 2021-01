Nissan Ariya: il crossover full electric alla prova su strada in Giappone

Impegnato sulle strade di Atsugi in Giappone, Ariya è il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan sviluppato su una nuova piattaforma EV per una guida fluida e silenziosa.

Nella versione a quattro ruote motrici, Nissan Ariya dispone della tecnologia di trazione integrale e-4ORCE, dove i due motori elettrici, uno per ogni asse, forniscono potenza alle quattro ruote della vettura, per migliori stabilità e prestazioni. Nissan Ariya si distingue inoltre per il design innovativo degli esterni con linee dinamiche, tetto spiovente e grandi ruote e per gli interni accoglienti tipici di una lounge.

Le funzioni di guida autonoma, l'assistente vocale personale e gli avanzati sistemi di connettività aumentano infine la sicurezza e offrono un ambiente confortevole per guidatore e passeggeri. Con un’autonomia stimata fino a 500 chilometri*, Nissan Ariya è il partner perfetto per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi.