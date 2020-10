Nissan inaugura il servizio EV-CARE pensato per chi si avvicina alla mobilità a zero emissioni

Nasce Nissan EV-CARE: l’offerta Nissan destinata ai clienti che si avvicinano alla mobilità a zero emissioni su tutto il territorio nazionale o che ne hanno già sperimentato i benefici. Il programma, disponibile presso la rete di concessionari Nissan, si articola su tre aspetti fondamentali.

Test drive di 48 ore

Per la prima volta, i clienti hanno la possibilità di provare Nissan LEAF per 48 ore, un tempo congruo a prendere confidenza con le emozioni e i vantaggi offerti da un veicolo 100% elettrico. Il test drive si prenota on line sul sito www.nissan.it, inserendo i propri dati e inoltrando la richiesta. Entro breve, un operatore Nissan richiamerà il cliente per fissare le date della prova e il ritiro della vettura presso la rete di concessionari italiani.

La scelta di estendere la durata del test drive è finalizzata soprattutto a dimostrare quanto sia facile e divertente stare al volante di Nissan LEAF. Il suo motore sempre pronto e brillante e il baricentro basso offrono una guidabilità fluida e scattante. In 48 ore è inoltre possibile provare Nissan LEAF nella vita di tutti i giorni: accedere liberamente alle ZTL delle città italiane, usufruire gratuitamente dei parcheggi con strisce blu e ricaricare le batterie presso la ricarica domestica e presso le colonnine pubbliche.

La durata del test drive consente di sperimentare anche le tecnologie che rendono la guida più sicura e confortevole: l’Intelligent Cruise Control che mantiene la vettura alla giusta distanza dal veicolo che precede o l’e-Pedal che permette di accelerare e decelerare, utilizzando un solo pedale, mentre recupera energia elettrica. Nissan LEAF ha zero emissioni allo scarico e risparmia ben oltre 11 kg di CO2 su 100 km percorsi, rispetto all’emissione media di CO2 del totale vetture vendute nel periodo gennaio – agosto 2020 (dato ANFIA). Inoltre, nessun inquinamento acustico, in virtù del motore estremamente silenzioso.

Infrastruttura di ricarica

Nissan offre gratuitamente la wallbox di ricarica e la sua installazione presso l’abitazione, il garage condominiale o il box, all’acquisto di una nuova vettura Nissan LEAF.

App Nissan Charge

I clienti Nissan LEAF possono accedere gratuitamente all’applicazione Nissan Charge, che permette di individuare circa 9.000 punti di ricarica distribuiti sul territorio nazionale. Una grande comodità per chi utilizza la vettura sia in città che per lunghi viaggi.