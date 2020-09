Nissan Juke 2-Tone nato dalla sinergia fra uomo e macchina

Tecnologie all’avanguardia, portiere dipinte a mano, colori vibranti: Nissan svela i segreti del 2-TONE pensato per sottolineare il carattere audace di JUKE. Oltre a conferire al crossover un tratto distintivo inconfondibile, la livrea bicolore permette ai clienti di esprimere il proprio stile personale.

Il compito di sviluppare l’ampia gamma di colori è stato affidato al reparto di color design di Nissan Design Europe (NDE) di Londra, che ha poi passato il testimone allo stabilimento produttivo Nissan di Sunderland, per la verniciatura di precisione. Il team NDE, guidato dalla Colour Manager Lesley Busby, ha scelto le tonalità e creato gli abbinamenti. Clare Errington invece, Paint Shop Manager a Nissan Sunderland, si è occupata di garantire una riproduzione e un’applicazione impeccabile dei colori sul metallo. Lesley, Clare e le rispettive squadre hanno lavorato per più di un anno prima di passare alla verniciatura della prima vettura, eseguendo un rigoroso processo di collaudo per garantire la perfetta fedeltà cromatica.

Una forma d’arte high-tech

Precisione micrometrica nelle misurazioni e nelle esecuzioni hanno trasformato in processo di verniciatura Nissan in un’autentica forma d’arte. Esistono specifiche ben precise che stabiliscono che aspetto deve avere il colore sul veicolo, quanta vernice applicare e di che qualità.

Per una finitura impeccabile è necessario preparare una base di perfetta, che si ottiene con un meticoloso processo di pulizia e la rimozione delle più piccole particelle di polvere. Gli operatori del reparto indossano tute speciali per evitare di contaminare l’ambiente e una squadra di ispettori altamente qualificati si serve di speciali lampade per individuare ed eliminare qualsiasi imperfezione prima di completare il processo.

Clare Errington ha commentato: “Dobbiamo saperci adattare per rispondere alle richieste in continua evoluzione dei clienti. Sono loro a indicarci che direzione prendere, che livello di bravura dobbiamo raggiungere e come trasformare le loro aspettative in realtà. La linea di produzione si basa sull’interazione fra persone e robot, che devono lavorare in armonia per offrire il meglio e anche di più ai nostri clienti. Il risultato finale è un mix perfetto di precisione tecnologica e competenze artigianali, in grado di dare vita a una vettura unica e sorprendente che rispecchia i gusti degli automobilisti”.

La varietà di opzioni 2-TONE riflette l’estrema cura per i dettagli alla base del processo, che per ogni singola carrozzeria prevede una serie completa di trattamenti. Dall’elettrodeposizione della base (primer) alla delicatissima procedura di immersione, dall’applicazione del sigillante alla verniciatura del sottoscocca, tutte le fasi sono state messe a punto per raggiungere un perfetto equilibrio fra estetica e resistenza nel tempo.

Tutte le operazioni di verniciatura sono svolte nei quattro nuovi impianti di verniciatura di Sunderland, installati nel quadro di un investimento da 111 milioni di Euro per JUKE. Clare prosegue: “Ci impegniamo a fondo per il lancio dei nuovi modelli Nissan e proviamo un senso di responsabilità e lealtà nei confronti delle nostre auto. Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto, soprattutto su un veicolo come JUKE, che deve il suo fascino a un carattere forte espresso attraverso colorazioni dinamiche”.

Personalizzazione audace

Lesley Busby spiega: “Per la seconda generazione, volevamo che JUKE avesse un look più maturo. Siamo convinti che il nuovo modello esprima non solo il suo stile, più che mai audace, ma anche quello di chi lo guida”.

La personalizzazione bicolore è un trend cromatico che sta prendendo di nuovo piede ed è un modo con cui gli automobilisti esprimono il proprio stile unico. Il 30% dei clienti JUKE ha scelto il 2-TONE, con una netta preferenza per la versione Pearl White con tetto nero. Per adeguarsi a questa richiesta, Nissan ha dedicato mesi a sviluppare, pianificare e ingegnerizzare un’esclusiva gamma cromatica, che si è tradotta in 11 tinte per la carrozzeria e 3 per il tetto, per un totale di 15 possibili combinazioni bicolore. Ogni opzione è stata appositamente pensate per JUKE, incluso il caratteristico Fuji Sunset Red.

Scegliere la combinazione preferita è semplicissimo con il pratico configuratore online di JUKE, che presenta un’anteprima a 360° della carrozzeria nel colore selezionato. "Colore e finitura sono due degli elementi che definiscono la personalità di un’auto, e le 11 tinte per la carrozzeria e le 15 combinazioni bicolori di JUKE soddisfano proprio tutti i gusti", aggiunge Clare.

Lesley conclude: “Nissan JUKE continua a rivoluzionare il mondo del design con un nuovo concetto di originalità e audacia, confermandosi ‘il ribelle’ della famiglia Nissan con il suo atteggiamento irriverente di auto piccola nelle dimensioni, ma grande nel temperamento. Unendo l’abilità dei nostri tecnici a tecnologie all’avanguardia, siamo in grado di infondere questa indole eccezionale in tutto il veicolo”.