Nissan lancia il nuovo Qashqai N-Tec Start in versione esclusiva per l'Italia

È in arrivo presso le concessionarie Nissan il nuovo Qashqai N-Tec Start, versione pensata e realizzata solo per il mercato italiano.

Caratterizzata da un look accattivante e dal meglio delle tecnologie Nissan Intelligent Mobility, questa vettura si rivolge a quei clienti che cercano stile, comfort e sicurezza, il tutto a un prezzo accessibile.

Gli esterni sono caratterizzati da elementi di colore nero quali le calotte degli specchietti retrovisori, le barre longitudinali del tetto e i cerchi Wind da 19”, che conferiscono alla vettura un carattere elegante e distintivo.

Oltre ai contenuti stilistici, Qashqai N-Tec Start offre una ricca dotazione tecnologica che rende la vita a bordo più confortevole grazie al Display Audio da 7” con radio DAB, Vivavoce Bluetooth®, ingresso USB e comandi al volante. Il sistema di infotainment è compatibile con Apple CarPlay® e Android Auto® e dotato di riconoscimento vocale.

Inoltre la guida è più facile e sicura con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema di frenata intelligente con riconoscimento dei pedoni, controllo automatico dei fari abbaglianti, sistema di rilevamento della segnaletica stradale e avviso cambio di corsia involontario.

Qashqai N-Tec Start è disponibile in tutte le colorazioni della gamma standard e offerto in tre motorizzazioni:

Diesel dCi 115 CV con cambio manuale o automatico a doppia frizione DCT;

Benzina DIG-T 140 CV con cambio manuale;

Benzina DIG-T 160 CV con cambio automatico a doppia frizione DCT.

La vettura sarà disponibile in concessionaria a partire dalla metà di ottobre, con prezzi a partire da 26.970€.

L’introduzione della gamma N-Tec, con le sue tecnologie avanzate, conferma al tradizione Nissan di mettere a disposizione del mercato di massa la più utili e convenienti tecnologie disponibili. E con l’evoluzione della tecnologia a bordo delle vetture, evolvono anche le esigenze e le aspettative dei clienti.

Da un’indagine condotta da Nissan, che ha interessato un campione di oltre 5.000 automobilisti in tutta Europa, emerge che il design e la tecnologia sono i fattori chiave nella scelta d’acquisto di una vettura e che la tecnologia è sempre più importante per i clienti.

Mentre il design continua ad essere importante per il 94% degli intervistati, il 79% di questi considera la navigazione satellitare come la migliore innovazione degli ultimi anni, seguita dai sensori di parcheggio (72%). La tecnologia di guida autonoma è descritta come la tecnologia “più utile” da quasi metà del campione (45%), seguita dal pagamento smart di pedaggi e parcheggi (40%) e dai comandi vocali (38%). Gli automobilisti hanno giudicato “utile” il cruise control (53%), il riconoscimento della segnaletica stradale (45%) e i sistemi touchscreen di intrattenimento in-car (41%);